World Championships Team Time Trial start lists

Provisional start list for the elite men's and women's team time trials at the 2017 UCI Road World Championships, which take place on Sunday September 17

The first events of the 2017 UCI World Championships are the men’s and women’s team time trials. These event are unique to the rest as they pit trade teams against each other, rather than splitting riders by nationality.

>>> Six things you need to know about the World Championships team time trial

Reigning champions Quick-Step Floors will be looking to make it two wins in a row, but they will face stiff competition from the likes of former winners BMC Racing and Team Sky.

Six riders from each of the team’s lists will compete on the day.

Elite men’s team time trial

Astana

CATALDO Dario

CHERNETSKI Sergei

FUGLSANG Jakob

GRIVKO Andrey

KORSAETH Truls

LUTSENKO Alexey

SANCHEZ Luis Leon

STALNOV Nikita

ZEITS Andrey

BMC Racing

DENNIS Rohan

DILLIER Silvan

ELMIGER Martin

KUNG Stefan

OSS Daniel

QUINZIATO Manuel

ROSSKOPF Joseph

SCOTSON Miles

VAN GARDEREN Tejay

Bora-Hansgrohe

BARTA Jan

BODNAR Maciej

BURGHARDT Marcus

KONRAD Patrick

MUHLBERGER Gregor

PFINGSTEN Christoph

POSTLBERGER Lukas

SAGAN Peter

SARAMOTINS Aleksejs

Movistar

AMADOR Andrey

CARRETERO Hector

CASTROVIEJO Jonathan

DE LA PARTE Victor

DOWSETT Alex

ERVITI Imanol

IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka

OLIVEIRA Nelson

SUTTERLIN Jasha

Orica-Scott

BEWLEY Sam

DURBRIDGE Luke

EDMONDSON Alexander

HEPBURN Michael

HOWSON Damien

IMPEY Daryl

JUUL JENSEN Christopher

KLUGE Roger

TUFT Svein

Quick-Step Floors

BAUER Jack

DE PLUS Laurens

GILBERT Philippe

JUNGELS Bob

KITTEL Marcel

LAMPAERT Yves

TERPSTRA Niki

TRENTIN Matteo

VERMOTE Julien

Katusha-Alpecin

HOLLENSTEIN Reto

KRISTOFF Alexander

MACHADO Tiago

MARTIN Tony

MATHIS Marco

MORKOV Michael

POLITT Nils

SCHMIDT Mads Wurtz

ZAKARIN Ilnur

LottoNL-Jumbo

BENNETT George

BOOM Lars

BOUWMAN Koen

CAMPENAERTS Victor

CLEMENT Stef

ROGLIC Primoz

VAN EMDEN Jos

VAN HOECKE Gijs

Team Sky

DOULL Owain

FROOME Chris

KIRYIENKA Vasil

KWIATKOWSKI Michal

MOSCON Gianni

THOMAS Geraint

Team Sunweb

ARNDT Nikias

DUMOULIN Tom

GESCHKE Simon

HAGA Chad

KAMNA Lennard

KELDERMAN Wilco

KRAGH ANDERSEN Soren

MATTHEWS Michael

OOMEN Sam

Trek-Segafredo

BERNARD Julien

BRANDLE Matthias

COLEDAN Marco

DE KORT Koen

IRIZAR ARAMBURU Markel

PANTANO GOMEZ Jarlinson

THEUNS Edward

CCC Sprandi Polkowice

BIALOBLOCKI Marcin

BROZYNA Piotr

KOCH Jonas

KUREK Adrian

OWSIAN Lukasz

PATERSKI Maciej

SCHLEGEL Michal

TACIAK Mateusz

TRATNIK Jan

Joker Icopal

BREEN Vegard

FORFANG Ole

HAGEN Carl Fredrik

HALVORSEN Kristoffer

HOELGAARD Markus

HOEM Bjorn Tore

SKAARSETH Anders

SKJERPING Kristoffer

TILLER Rasmus Fossum

Sangemini-MG. K Vis

BERNARDINI Simone

BONGIORNO Francesco Manuel

GAFFURINI Nicola

GAZZARA Michele

MARINOZZI Alessandro

PRANDINI Paolo

SALVIETTI Niccolo

SCARTEZZINI Michele

TOTO Paolo

Team Fixit.no

BLALID Marius

BREIVOLD Jon Soeveras

EIKELAND Ken-Levi

LOVIK Asmund Romstad

MADSEN Kristoffer

MANNINEN Matti

OVERLAND Bjornar Vevatne

SANDAL Henrik

SPIKSETH Elias

Team Sparenanken Sor

AASVOLD Kristian

DAHL Herman

ERLAND Andreas

ROINAS Fridtjof

SKJOLD Mathias

THEODORSEN Petter

TRONDSEN Trond Hakon

VANGSTAD Andreas

Uno-X Hydrogen Development

FLOTTEN Audun Brekke

KRISTIANSEN Sondre

KULSET Kristian

RESELL Erik Nordsaeter

RUDLAND Hans Kristian Haadem

SAUGSTAD Lars

SLEEN Torjus

TRAEEN Torstein

WAERSTED Syver Westgaard

Elite women’s team time trial

Bepink Cogeas

JACKSON Alison

MEDVEDOVA Tereza

PATTARO Francesca

RAGUSA Katia

SANGUINETI Ilaria

SPEROTTO Maria Vittoria

SYRADOEVA Margarita

VALSECCHI Silvia

ZABELINSKAYA Olga

Boels-Dolmans

BLAAK Chantal

CANUEL Karol-Ann

DEIGNAN Elizabeth

DIDERIKSEN Amalie

GUARNIER Megan

MAJERUS Christine

PAWLOWSKA Katarzyna

PIETERS Amy

VAN DER BREGGEN Anna

BTC City Ljubljana

BATAGELJ Polona

BOOGAARD Maaike

BUJAK Eugenia

ERIC Jelena

LECHNER Corinna

NILSSON Hanna

PINTAR Ursa

RADOTIC Mia

STRICKER Anna Zita Maria

Canyon-SRAM

AMIALIUSIK Alena

BARNES Hannah

BRENNAUER Lisa

CECCHINI Elena

CROMWELL Tiffany

KROGER Mieke

RIFFEL Christa

RYAN Alexis

WORRACK Trixi

Cervelo-Bigla

GAUMNITZ Stephanie

HANSELMANN Nicole

HORNE Ciara

KLEIN Lisa

KOPPENBURG Clara

LEPISTO Lotta Pauliina

LUDWIG Cecilie Uttrup

MOOLMAN-PASIO Ashleigh

FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope

BIANNIC Aude

BRAVARD Charlotte

DEMAY Coralie

DUVAL Eugenie

ERAUD Severine

FOURNIER Roxane

GILLOW Shara

KNETEMANN Roxane

YONAMINE Eri

Hitec Products

ANDERSEN Susanne

BECKER Charlotte

BJORNSRUD Miriam

FRAPPORTI Simona

JOHNSEN Cecilie Gotaas

KESSLER Nina

LIMA Tone Hatteland

MOBERG Emilie

THORSEN Thea

Team Sunweb

BRAND Lucinda

KIRCHMANN Leah

LABOUS Juliette

LIPPERT Liane

MACKAIJ Floortje

RIVERA Coryn

SOEK Julia

STULTIENS Sabrina

VAN DIJK Ellen

Veloconcept Women

KOSTER Claudia

MALLING SIGGAARD Christina

MATHIESEN Pernille

NEBEN Amber Leone

NORMAN HANSEN Louise

PENTON Sara

VILLUMSEN Linda