Provisional list of riders taking part in the 2018 Ghent-Wevelgem on Sunday, March 25

The cobbled Classics really hit full swing on with Ghent-Wevelgem (March 25) in Belgium.

Given the relatively flat finish to the race, teams often allocate leadership to two riders: a Classics specialist and a sprinter. The Classics riders are there if the race splits up due to cobbles, climbs or crosswinds, and the sprinters are present to contest a mass finish should the peloton stay together.

It means the start list features pure sprinters such as Marcel Kittel (Katusha-Alpecin), Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) and Arnaud Démare (FDJ) alongside Classics specialists including defending champion Greg Van Avermaet (BMC Racing), Ian Stannard (Team Sky) and Sep Vanmarcke (EF Education First-Drapac)

However the race favourite will be world champion Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), who won the race twice in 2013 and 2016 and finished third last year behind Van Avermaet and Jens Keukeleire.

Ghent-Wevelgem 2018 start list (provisional)

BMC Racing Team

1 VAN AVERMAET Greg

2 BETTIOL Alberto

3 ROELANDTS Jurgen

4 SCHAR Michael

6 VAN HOOYDONCK Nathan

7 VENTOSO Francisco

Bora – Hansgrohe (confirmed)

11 SAGAN Peter

12 BODNAR Maciej

13 BURGHARDT Marcus

14 OSS Daniel

15 SAGAN Juraj

16 SCHILLINGER Andreas

17 SELIG Rüdiger

Lotto-Soudal

21 KEUKELEIRE Jens

22 DE BUYST Jasper

23 DEBUSSCHERE Jens

24 FRISON Frederik

26 HOFLAND Moreno

27 WALLAYS Jelle

Quick-Step Floors

32 DECLERCQ Tim

33 LAMPAERT Yves

34 RICHEZE Ariel Maximiliano

35 SÉNÉCHAL Florian

36 STYBAR Zdenek

37 TERPSTRA Niki

AG2R La Mondiale

41 BAGDONAS Gediminas

42 BARBIER Rudy

43 DILLIER Silvan

44 DUVAL Julien

45 GALLOPIN Tony

46 NAESEN Oliver

47 VANDENBERGH Stijn

Astana Pro Team

51 DE VREESE Laurens

52 GATTO Oscar

53 GRUZDEV Dmitriy

54 HOULE Hugo

55 LUTSENKO Alexey

56 CORT NIELSEN Magnus

57 VALGREN Michael

Bahrain-Merida

61 BOZIC Borut

62 COLBRELLI Sonny

63 GARCIA CORTINA Ivan

64 HAUSSLER Heinrich

65 KOREN Kristijan

66 PER David

67 PIBERNIK Luka

Team EF Education First-Drapac

71 BRESCHEL Matti

72 LANGEVELD Sebastian

73 MCLAY Daniel

74 MODOLO Sacha

75 PHINNEY Taylor

76 SCULLY Thomas

77 VANMARCKE Sep

Groupama – FDJ

81 DÉMARE Arnaud

82 DELAGE Mickaël

83 GUARNIERI Jacopo

84 KONOVALOVAS Ignatas

86 LADAGNOUS Matthieu

87 LE GAC Olivier

88 SARREAU Marc

Movistar Team

91 ARCAS Jorge

92 BARBERO Carlos

93 BICO Nuno

94 BETANCUR Carlos

95 CARRETERO Héctor

96 BENNATI Daniele

98 SÜTTERLIN Jasha

Mitchelton-Scott

101 BAUER Jack

102 EDMONDSON Alexander

103 HAYMAN Mathew

104 HEPBURN Michael

105 KLUGE Roger

106 MEZGEC Luka

107 TRENTIN Matteo

Dimension Data

111 BOASSON HAGEN Edvald

113 DOUGALL Nick

115 THOMSON Jay Robert

116 THWAITES Scott

117 VERMOTE Julien

Team Katusha – Alpecin

121 BIERMANS Jenthe

122 DOWSETT Alex

123 GONÇALVES José

124 HALLER Marco

125 KITTEL Marcel

126 MARTIN Tony

127 ZABEL Rick

Team LottoNL-Jumbo

131 BOOM Lars

132 GROENEWEGEN Dylan

133 LEEZER Tom

134 ROOSEN Timo

135 VAN EMDEN Jos

136 VAN HOECKE Gijs

137 VAN POPPEL Danny

Team Sky

141 DOULL Owain

142 GOLAS Michal

143 HALVORSEN Kristoffer

144 KNEES Christian

145 MOSCON Gianni

146 STANNARD Ian

147 VAN BAARLE Dylan

Team Sunweb (confirmed)

151 ARNDT Nikias

152 CURVERS Roy

153 HOFSTEDE Lennard

154 MATTHEWS Michael

155 STAMSNIJDER Tom

156 TEUNISSEN Mike

157 THEUNS Edward

Trek – Segafredo

161 DE KORT Koen

162 DEGENKOLB John

163 MULLEN Ryan

164 PEDERSEN Mads

165 RAST Gregory

166 STUYVEN Jasper

167 VAN POPPEL Boy

UAE Team Emirates

171 BYSTRØM Sven Erik

172 CONSONNI Simone

173 GANNA Filippo

174 KRISTOFF Alexander

175 MARCATO Marco

176 SWIFT Ben

177 TROIA Oliviero

Sport Vlaanderen – Baloise

181 CAPIOT Amaury

182 NOPPE Christophe

183 PLANCKAERT Edward

184 VAN GESTEL Dries

185 VAN HECKE Preben

186 VAN ROOY Kenneth

187 WARLOP Jordi

Wanty – Groupe Gobert

191 DUPONT Timothy

192 OFFREDO Yoann

193 PASQUALON Andrea

194 VALLÉE Boris

195 VAN KEIRSBULCK Guillaume

196 VAN MELSEN Kevin

197 VANSPEYBROUCK Pieter

Vérandas Willems-Crelan

201 DE BIE Sean

202 DE BONDT Dries

203 DE WITTE Mathias

204 DEVOLDER Stijn

205 DUIJN Huub

206 GOOLAERTS Michael

207 KRUOPIS Aidis

WB Aqua Protect Veranclassic

211 DE WINTER Ludwig

212 DEHAES Kenny

213 DUQUENNOY Jimmy

214 ISTA Kevyn

216 SIX Franklin

217 VANTOMME Maxime

Cofidis, Solutions Crédits

221 LAPORTE Christophe

222 CLAEYS Dimitri

223 HOFSTETTER Hugo

224 LEMOINE Cyril

226 VAN LERBERGHE Bert

227 VANBILSEN Kenneth

Roompot – Nederlandse Loterij

231 BUDDING Martijn

232 GERTS Floris

233 LIGTHART Pim

234 REINDERS Elmar

235 VAN GOETHEM Brian

236 VAN SCHIP Jan-willem

237 VERMELTFOORT Coen

Vital Concept Cycling Club

241 BOECKMANS Kris

242 COQUARD Bryan

243 DE BACKER Bert

244 GAREL Adrien

245 LECROQ Jérémy

246 MORICE Julien

247 VAN GENECHTEN Jonas