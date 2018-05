Tour de Suisse 2018 start list: Peter Sagan, Nairo Quintana, and Richie Porte all set to ride

Provisional ist of riders taking part in the 2018 Tour de Suisse (June 9-17)

With the Tour de France not too far around the corner, we look at the team rosters for the 2018 Tour de Suisse start list, which takes place over June 9-17.

The start list is still provisional, but we are guaranteed to see some big-name riders take to the start line in Frauenfeld with the race arguably boasting a stronger field than the Critérium du Dauphiné – the other major Tour warm-up race.

With three mountain stages, two of which have summit finishes, this tough parcours is the perfect tune-up for the general classification contenders in July.

Simon Spilak (Katusha-Alpecin) will be wearing number one, but will face tough competition to defend his title. Richie Porte has the backing of an exceptionally strong BMC Racing team that also includes Rohan Dennis, Tejay van Garderen, and Greg Van Avermaet while Nairo Quintana leads Movistar‘s charge.

Other potential contenders for the GC include Wilco Kelderman (Team Sunweb), Sergio Henao (Team Sky), Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo), Jakob Fuglsang (Astana), Ion Izagirre (Bahrain-Merida), and Bauke Mollema (Trek-Segafredo).

However the Tour de Suisse is not just about the mountains, with a strong field of sprinters in attendance to battle it out for victory on at least two of the stages.

Three-time world champion Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) is the star attraction, but will be up against it after being unable to beat Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) – who will also be in Switzerland – at the Tour of California.

John Degenkolb (Trek-Segafredo), Arnaud Démare (Groupama-FDJ), and André Greipel (Lotto-Soudal) will also fancy their chances in the sprints.

Tour de Suisse start list (provisional)

Katusha – Alpecin

1 SPILAK Simon

2 GONÇALVES José

3 HAAS Nathan

4 HOLLENSTEIN Reto

5 LAMMERTINK Maurits

6 SMIT Willie

7 CRAS Steff

BMC Racing

11 PORTE Richie

12 GERRANS Simon

13 KÜNG Stefan

14 DENNIS Rohan

15 SCHAR Michael

16 VAN AVERMAET Greg

17 VAN GARDEREN Tejay

Mitchelton-Scott

21 ALBASINI Michael

22 BAUER Jack

23 DURBRIDGE Luke

24 EDMONDSON Alexander

25 HAIG Jack

26 HAYMAN Mathew

27 KREUZIGER Roman

Team Sunweb

31 KELDERMAN Wilco

32 GESCHKE Simon

33 KÄMNA Lennard

34 ARNDT Nikias

35 ANDERSEN Søren Kragh

36 MATTHEWS Michael

37 THEUNS Edward

Ag2r La Mondiale

41 FRANK Mathias

42 DENZ Nico

43 DILLIER Silvan

44 PETERS Nans

45 GASTAUER Ben

46 GAUTIER Cyril

47 MONTAGUTI Matteo

Astana

51 FUGLSANG Jakob

52 FRAILE Omar

53 GATTO Oscar

54 GRUZDEV Dmitriy

55 HANSEN Jesper

56 CORT NIELSEN Magnus

57 ZAKHAROV Artyom

Bahrain-Merida

61 IZAGIRRE Ion

62 GASPAROTTO Enrico

63 IZAGIRRE Gorka

64 COLBRELLI Sonny

65 KOREN Kristijan

66 PADUN Mark

67 PERNSTEINER Hermann

Bora – Hansgrohe

71 SAGAN Peter

72 BURGHARDT Marcus

73 KONRAD Patrick

74 MÜHLBERGER Gregor

75 OSS Daniel

76 SAGAN Juraj

77 BODNAR Maciej

Trek – Segafredo

81 MOLLEMA Bauke

82 DEGENKOLB John

83 GOGL Michael

84 DE KORT Koen

85 RAST Gregory

86 STETINA Peter

87 STUYVEN Jasper

Groupama – FDJ

91 DÉMARE Arnaud

92 CIMOLAI Davide

93 GUARNIERI Jacopo

94 KONOVALOVAS Ignatas

95 LE GAC Olivier

96 SINKELDAM Ramon

97 VICHOT Arthur

Lotto Soudal

101 WELLENS Tim

102 GREIPEL André

103 LAMBRECHT Bjorg

104 MAES Nikolas

105 MONFORT Maxime

106 SIEBERG Marcel

107 DE BUYST Jasper

Movistar

111 QUINTANA Nairo

112 BENNATI Daniele

113 LANDA Mikel

114 OLIVEIRA Nelson

115 AMADOR Andrey

116 ROJAS José Joaquín

117 VALVERDE Alejandro

Quick-Step Floors

121 GILBERT Philippe

122 GAVIRIA Fernando

123 DECLERCQ Tim

124 KEISSE Iljo

125 LAMPAERT Yves

126 MAS Enric

127 RICHEZE Maximiliano

Dimension Data

131 VERMOTE Julien

132 DOUGALL Nick

133 JANSE VAN RENSBURG Reinardt

134 KUDUS Merhawi

135 MORTON Lachlan

136 SLAGTER Tom-Jelte

137 DAVIES Scott

EF Education First-Drapac

141 DOMBROWSKI Joe

142 BROWN Nathan

143 CARTHY Hugh

144 CLARKE William

145 BRESCHEL Matti

146 PHINNEY Taylor

147 VANMARCKE Sep

LottoNL-Jumbo

151 KRUIJSWIJK Steven

152 BATTAGLIN Enrico

153 BOUWMAN Koen

154 LEEZER Tom

155 LINDEMAN Bert-Jan

156 TANKINK Bram

157 WYNANTS Maarten

Team Sky

161 HENAO Sergio Luis

162 DOULL Owain

163 GEOGHEGAN HART Tao

164 HENAO Sebastián

165 DEIGNAN Philip

166 LOPEZ David

167 ROSA Diego

UAE Team Emirates

171 COSTA Rui

172 GANNA Filippo

173 KRISTOFF Alexander

174 POLANC Jan

175 SWIFT Ben

176 TROIA Oliviero

177 ULISSI Diego

178 ATAPUMA Darwin

Aqua Blue Sport

181 DENIFL Stefan

182 CHRISTIAN Mark

183 DUNBAR Edward

184 DUNNE Conor

185 GATE Aaron

186 PEARSON Daniel

187 WARBASSE Larry

Direct Energie

191 CALMEJANE Lilian

192 BOUDAT Thomas

193 GRELLIER Fabien

194 OURSELIN Paul

195 QUEMENEUR Perrig

196 SICARD Romain

197 TAARAMÄE Rein

Nippo – Vini Fantini

201 CUNEGO Damiano

202 GROSU Eduard Michael

203 HATSUYAMA Sho

204 MARANGONI Alan

205 ITO Masakazu

206 SANTAROMITA Ivan

207 ZACCANTI Filippo