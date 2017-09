World Championships Team Time Trial start lists

Start list for the elite men's and women's team time trials at the 2017 UCI Road World Championships, which take place on Sunday September 17

The first events of the 2017 UCI World Championships are the men’s and women’s team time trials. These event are unique to the rest as they pit trade teams against each other, rather than splitting riders by nationality.

Reigning champions Quick-Step Floors will be looking to make it two wins in a row, but they will face stiff competition from the likes of former winners BMC Racing and Team Sky.

Elite men’s team time trial

Astana

CATALDO Dario

CHERNETCKII Sergei

GATTO Oscar

GRIVKO Andrei

KORSAETH Truls

LUTSENKO Alexey

BMC Racing

DENNIS Rohan

DILLIER Silvan

KÜNG Stefan

OSS Daniel

SCOTSON Miles

VAN GARDEREN Tejay

Bora-Hansgrohe

BÁRTA Jan

BODNAR Maciej

BURGHARDT Marcus

KONRAD Patrick

PÖSTLBERGER Lukas

SARAMOTINS Aleksejs

Movistar

AMADOR Andrey

CASTROVIEJO Jonathan

DOWSETT Alex

ERVITI Imanol

IZAGIRRE Gorka

SÜTTERLIN Jasha

Orica-Scott

DURBRIDGE Luke

EDMONDSON Alexander

HEPBURN Michael

HOWSON Damien

IMPEY Daryl

TUFT Svein

Quick-Step Floors

BAUER Jack

GILBERT Philippe

JUNGELS Bob

LAMPAERT Yves

TERPSTRA Niki

VERMOTE Julien

Katusha-Alpecin

HOLLENSTEIN Reto

KRISTOFF Alexander

MACHADO Tiago

MARTIN Tony

MØRKØV Michael

POLITT Nils

LottoNL-Jumbo

BOOM Lars

CAMPENAERTS Victor

CLEMENT Stef

ROGLIC Primoz

VAN EMDEN Jos

VAN HOECKE Gijs

Team Sky

DOULL Owain

FROOME Chris

KIRYIENKA Vasil

KWIATKOWSKI Michal

MOSCON Gianni

THOMAS Geraint

Team Sunweb

DUMOULIN Tom

KÄMNA Lennard

KELDERMAN Wilco

ANDERSEN Søren Kragh

MATTHEWS Michael

OOMEN Sam

Trek-Segafredo

BRÄNDLE Matthias

COLEDAN Marco

DE KORT Koen

IRIZAR Markel

PANTANO Jarlinson

THEUNS Edward

CCC Sprandi Polkowice

BIALOBLOCKI Marcin

KOCH Jonas

OWSIAN Lukasz

PATERSKI Maciej

TACIAK Mateusz

TRATNIK Jan

Joker Icopal

FORFANG Ole

HAGEN Carl Fredrik

HALVORSEN Kristoffer

HOELGAARD Markus

HOEM Bjørn Tore

SKJERPING Kristoffer

Sangemini-MG. K Vis

BERNARDINI Simone

GAFFURINI Nicola

GAZZARA Michele

SALVIETTI Niccolò

SCARTEZZINI Michele

TOTÒ Paolo

Team Fixit.no

BLÅLID Marius

EIKELAND Ken Levi

LØVIK Asmund Romstad

MADSEN Kristoffer

ØVERLAND Bjørnar

SPIKSETH Elias Angell

Team Sparenanken Sor

AASVOLD Kristian

DAHL Herman

ERLAND Andreas

ROINAS Fridtjof

SKJOLD Mathias

THEODORSEN Petter

TRONDSEN Trond Hakon

VANGSTAD Andreas

Uno-X Hydrogen Development

FLØTTEN Audun Brekke

RESELL Erik Nordsaeter

RUDLAND Hans Kristian

SLEEN Torjus

TRAEEN Torstein

WAERSTED Syver

Elite women’s team time trial

Bepink Cogeas

71 JACKSON Alison

72 PATTARO Francesca

73 RAGUSA Katia

74 SANGUINETI Ilaria

75 VALSECCHI Silvia

76 ZABELINSKAYA Olga

Boels-Dolmans

1 BLAAK Chantal

2 CANUEL Karol-ann

5 GUARNIER Megan

6 MAJERUS Christine

8 PIETERS Amy

9 VAN DER BREGGEN Anna

BTC City Ljubljana

51 BATAGELJ Polona

52 BOOGAARD Maaike

53 BUJAK Eugenia

55 LECHNER Corinna

56 NILSSON Hanna

57 PINTAR Urša

Canyon-SRAM

12 BARNES Hannah

13 BRENNAUER Lisa

14 CECCHINI Elena

16 KRÖGER Mieke

18 RYAN Alexis

19 WORRACK Trixi

Cervelo-Bigla

21 POHL Stephanie

24 KLEIN Lisa

25 KOPPENBURG Clara

26 LEPISTÖ Lotta

27 LUDWIG Cecilie Uttrup

28 MOOLMAN Ashleigh

FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope

41 BIANNIC Aude

43 DEMAY Coralie

44 DUVAL Eugénie

46 FOURNIER Roxane

47 GILLOW Shara

48 KNETEMANN Roxane

Hitec Products

62 BECKER Charlotte

63 BJØRNSRUD Miriam

64 FRAPPORTI Simona

65 JOHNSEN Cecilie Gotaas

66 KESSLER Nina

69 THORSEN Thea

Team Sunweb

31 BRAND Lucinda

32 KIRCHMANN Leah

35 MACKAIJ Floortje

36 RIVERA Coryn

38 STULTIENS Sabrina

39 VAN DIJK Ellen

Veloconcept Women

81 KOSTER Claudia

82 SIGGAARD Christina

83 MATHIESEN Pernille

84 NEBEN Amber

85 PENTON Sara

86 VILLUMSEN Linda