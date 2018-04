Tour de Romandie 2018 start list

Provisional list of riders taking part in the 2018 Tour de Romandie (April 24-29)

The 2018 WorldTour continues on Tuesday, April 24, with the start of the six-day Tour de Romandie in Switzerland.

Last year’s winner, Richie Porte (BMC Racing) returns for 2018 and faces a field of riders that is perhaps slightly lacking in the Grand Tour stars of the past couple of seasons.

There is no Chris Froome (Team Sky) or Nairo Quintana (Movistar), respective winners of the race in 2013/14 and 2016. Last year’s runner-up Simon Yates (Mitchelton-Scott) is also absent.

However, that’s not to say that Porte will have an easy ride, with Geraint Thomas (Team Sky), Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) and Izagirre brothers Ion and Gorka (Bahrain-Merida) among those looking to make an impression on the race.

Meanwhile, flatter stages will be contested by a selection of sprinters that includes Briton Ben Swift (UAE Team Emirates), Colombian Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) and Italians Elia Viviani (Quick-Step Floors) and Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida).

Ag2r La Mondiale

BAKELANTS Jan | BEL

DENZ Nico | GER

DILLIER Silvan | SUI

DOMONT Axel | FRA

DUMOULIN Samuel | FRA

FRANK Mathias | SUI

LATOUR Pierre | FRA

Astana

FUGLSANG Jakob | DEN

CATALDO Dario | ITA

FRAILE Omar | ESP

GRIVKO Andriy | UKR

HANSEN Jesper | DEN

HOULE Hugo | CAN

KANGERT Tanel | EST

Bahrain-Merida

COLBRELLI Sonny | ITA

GASPAROTTO Enrico | ITA

IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ESP

IZAGIRRE INSAUSTI Jon | ESP

KOREN Kristjan | SLO

NAVARDAUSKAS Ramunas | LTU

PERNSTEINER Hermann | AUT

BMC Racing Team

BOHLI Tom | SUI

DENNIS Rohan | AUS

FRANKINY Kilian | SUI

PORTE Richie | AUS

ROSSKOPF Joseph | USA

VAN GARDEREN Tejay | USA

WYSS Danilo | SUI

Bora-Hansgrohe

ACKERMANN Pascal | GER

BASKA Erik | SVK

BUCHMANN Emanuel | GER

KENNAUGH Peter | GBR

POLJANSKI Pawel | POL

SCHILLINGER Andreas | GER

SELIG Rüdiger | GER

Groupama-FDJ

GAUDU David | FRA

CIMOLAï Davide | ITA

LUDVIGSSON Tobias | SWE

MOLARD Rudy | FRA

THOMAS Benjamin | FRA

VICHOT Arthur | FRA

VINCENT Léo | FRA

Lotto-Soudal

ARMEE Sander | BEL

CAMPENAERTS Victor | BEL

DE GENDT Thomas | BEL

KEUKELEIRE Jens | BEL

MERTZ Rémy | BEL

SHAW James | GBR

WOUTERS Enzo | BEL

Mitchelton-Scott

ALBASINI Michael | SUI

HAMILTON Lucas | AUS

HOWSON Damien | AUS

NIEVE Mikel | ESP

POWER Robert | AUS

TUFT Svein | CAN

VERONA Quintanilla Carlos | ESP

Movistar

AMADOR Andrey | CRC

FERNANDEZ Rubén | ESP

QUINTANA Dayer Urberney | COL

ROSON Jaime | ESP

VALLS Rafael | ESP

SOLER Marc | ESP

BICO Nuno Miguel | POR

Quick-Step Floors

CAPECCHI Eros | ITA

GAVIRIA RENDON Fernando | COL

KNOX James | GBR

MARTINELLI Davide | ITA

MORKOV Michael | DEN

SABATINI Fabio | ITA

VIVIANI Elia | ITA

Dimension Data

DLAMINI Nicholas | RSA

EISEL Bernhard | AUT

GHEBREIGZABHIER Amanuel | ERI

KUDUS Merhawi | ERI

VAN ZYL Johann | RSA

VENTER Jaco | RSA

RENSHAW Mark | AUS

EF Education First-Drapac

BROWN Nathan | USA

CANTY Brendan | AUS

CARTHY Hugh | GBR

CLARKE William | AUS

DOMBROWSKI Joe | USA

MARTINEZ Daniel Felipe | COL

ROLLAND Pierre | FRA

Katusha-Alpecin

BELKOV Maxim | RUS

DOWSETT Alex | GBR

FABBRO Matteo | ITA

KISERLOVSKI Robert | CRO

PLANCKAERT Baptiste | BEL

SPILAK Simon | SLO

SCHMIDT Mads Würtz | DEN

LottoNL-Jumbo

BOOM Lars | NED

CLEMENT Stef | NED

KRUIJSWIJK Steven | NED

LINDEMAN Bert-Jan | NED

OLIVIER Daan | NED

ROGLIC Primoz | SLO

TANKINK Bram | NED

Team Sky

BASSO Leonardo | ITA

CASTROVIEJO Nicolas Jonathan | ESP

GOLAS Michal | POL

LOPEZ GARCIA David | ESP

ROWE Luke | GBR

SIVAKOV Pavel | FRA

GERAINT Thomas | GBR

Team Sunweb

GESCHKE Simon | GER

KÄMNA Lennard | GER

MATTHEWS Michael | AUS

STAMSNIJDER Tom | NED

STORER Michael | AUS

TEN DAM Laurens | NED

VERVAEKE Louis | BEL

Trek-Segafredo

BERNARD Julien | FRA

BRÄNDLE Matthias | AUT

CONCI Nicola | ITA

DANIEL Gregory | USA

GEBREMARYAM Tsgabu | ETH

PANTANO Jarlinson | COL

SKUJINS Toms | LAT

UAE Team Emirates

AIT EL ABDIA Anass | MOR

ATAPUMA HURTADA Jhon Darwin | COL

BONO Matteo | ITA

DURASEK Kristijan | CRO

FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR

MARTIN Daniel John | IRL

SWIFT Ben | GBR

Wanty-Groupe Gobert

DEGAND Thomas | BEL

DOUBEY Fabien | FRA

EIKING Odd Christian | NOR

MARTIN Guillaume | FRA

MEURISSE Xandro | BEL

MINNAARD Marinus | NED

SMITH Dion | NZL