Provisional list of riders taking part in the 2018 Tirreno-Adriatico (March 7-13)

Grand Tour hopefuls will be out in force at Tirreno-Adriatico (March 7-13), with the likes of Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), Tom Dumoulin (Team Sunweb), Adam Yates (Mitchelton-Scott), Mikel Landa (Movistar), Chris Froome (Team Sky), Rigoberto Uran (EF Education First-Drapac) and Fabio Aru (UAE Team Emirates) all taking to the start line.

There will also be a number of Classics contenders such as Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Michal Kwiatkowski (Team Sky), Greg Van Avermaet (BMC) and Sep Vanmarcke (EF Education First-Drapac) all hoping to improve their form ahead of cobbled races later in March.

>>> Tirreno-Adriatico 2018: Latest news, reports and race info

Sprinters including Mark Cavendish (Dimension Data), Caleb Ewan (Mitchelton-Scott), Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) and Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) will also be in attendance.

Nairo Quintana (Movistar) won the race in 2017, but does not return for 2018 as his Movistar team is led by Mikel Landa.

>>> Tirreno-Adriatico 2018 route

Tirreno-Adriatico 2018 start list

Bora Hansgrohe

1 SAGAN Peter (SVK)

2 BODNAR Maciej (POL)

3 BURGHARDT Marcus (GER)

4 FORMOLO Davide (ITA)

5 KONIG Leopold (CZE)

6 MAJKA Rafal (POL)

7 OSS Daniel (ITA)

Ag2r-La Mondiale

11 BARDET Romain (FRA)

12 DILLIER Silvan (SUI)

13 DUVAL Julien (FRA)

14 FRANK Mathias (SUI)

15 GENIEZ Alexandre (FRA)

16 GOUGEARD Alexis (FRA)

17 MONTAGUTI Matteo (ITA)

Astana Pro Team

21 LOPEZ MORENO Miguel Angel (COL)

22 CATALDO Dario (ITA)

23 GATTO Oscar (ITA)

24 KANGERT Tanel (EST)

25 LUTSENKO Alexey (KAZ)

26 MOSER Moreno (ITA)

27 VILLELLA Davide (ITA)

Bahrain-Merida

31 NIBALI Vincenzo (ITA)

32 COLBRELLI Sonny (ITA)

33 KOREN Kristijan (SLO)

34 NAVARDAUSKAS Ramunas (LTU)

35 PELLIZOTTI Franco (ITA)

36 POZZOVIVO Domenico (ITA)

37 SUITSOU Kanstantsin (BLR)

BMC Racing Team

41 BEVIN Patrick (NZL)

42 VAN AVERMAET Greg (BEL)

43 BETTIOL Alberto (ITA)

44 CARUSO Damiano (ITA)

45 DENNIS Rohan (AUS)

46 KÜNG Stefan (SUI)

47 SCHÄR Michael (SUI)

Groupama-FDJ

51 BONNET William (FRA)

52 DELAGE Mickael (FRA)

53 HOELGAARD Daniel (NOR)

54 LADAGNOUS Matthieu (FRA)

55 ROUX Anthony (FRA)

56 SARREAU Marc (FRA)

57 VAUGRENARD Benoit (FRA)

Gazprom-Rusvelo

61 FIRSANOV Sergey (RUS)

62 BOEV Igor (RUS)

63 CHERKASOV Nikolai (RUS)

64 FOLIFOROV Alexander (RUS)

65 KURIYANOV Stepan (RUS)

66 NYCH Artem (RUS)

67 VLASOV Aleksandr (RUS)

Israel Cycling Academy

71 BOIVIN Guillaume (CAN)

72 ENGER Sondre (NOR)

73 HERMANS Ben (BEL)

74 JENSEN August (NOR)

75 NEILANDS Krists (LAT)

76 SBARAGLI Kristian (ITA)

77 SAGIV Guy (ISR)

Lotto-Soudal

81 BENOOT Tiesj (BEL)

82 CAMPENAERTS Victor (BEL)

83 DEBUSSCHERE Jens (BEL)

84 KEUKELEIRE Jens (BEL)

85 MARCZYNSKI Tomasz (POL)

86 MAZEAU Nicolas (BEL)

87 VAN DER SANDE Tosh (BEL)

Mitchelton-Scott

91 YATES Adam (GBR)

92 EWAN Caleb (AUS)

93 BAUER Jack (NZL)

94 DURBRIDGE Luke (AUS)

95 HEPBURN Michael (AUS)

96 IMPEY Daryl (RSA)

97 MEZGEC Luka (SLO)

Movistar

101 LANDA MEANA Mikel (ESP)

102 AMADOR Andrey (CRC)

103 ARCAS Jorge (ESP)

104 BENNATI Daniele (ITA)

105 OLIVEIRA Nelson (POR)

106 ROSON GARCIA Jaime (ESP)

107 SÜTTERLIN Jasha (GER)

Nippo-Vini Fantini-Europa

111 CUNEGO Damiano (ITA)

112 CANOLA Marco (ITA)

113 BAGIOLI Nicola (ITA)

114 HATSUYAMA Sho (JPN)

115 PONZI Simone (ITA)

116 TIZZA Marco (ITA)

117 SANTAROMITA Ivan (ITA)

Quick-Step Floors

121 GAVIRIA RENDON Fernando (COL)

122 GILBERT Philippe (BEL)

123 JUNGELS Bob (LUX)

124 KEISSE Iljo (BEL)

125 RICHEZE Maximiliano Ariel (ARG)

126 STYBAR Zdenek (CZE)

127 TERPSTRA Niki (NED)

Dimension Data

131 CAVENDISH Mark (GBR)

132 BOASSON HAGEN Edvald (NOR)

133 EISEL Bernhard (AUT)

134 MEINTJES Louis (RSA)

135 RENSHAW Mark (AUS)

136 THWAITES Scott (GBR)

137 VERMOTE Julien (BEL)

EF Education First-Drapac

141 URAN Rigoberto (COL)

142 CLARKE Simon (AUS)

143 MODOLO Sacha (ITA)

144 MORENO Daniel (ESP)

145 PHINNEY Taylor (USA)

146 VAN ASBROECK Tom (BEL)

147 VANMARCKE Sep (BEL)

Katusha-Alpecin

151 SPILAK Simon (SLO)

152 DOWSETT Alex (GBR)

153 GONÇALVES José (POR)

154 HAAS Nathan (AUS)

155 LAMMERTINK Maurits (NED)

156 MARTIN Tony (GER)

157 ZABEL Rick (GER)

LottoNL-Jumbo

161 BENNETT George (NZL)

162 VAN EMDEN Jos (NED)

163 VAN HOECKE Gijs (BEL)

164 VAN POPPEL Danny (NED)

165 ROGLIC Primoz (SLO)

166 TANKINK Bram (NED)

167 WAGNER Robert Thomas (GER)

Team Sky

171 FROOME Chris (GBR)

172 CASTROVIEJO Jonathan (ESP)

173 KIRYIENKA Vasil (BLR)

174 KWIATKOWSKI Michal (POL)

175 MOSCON Gianni (ITA)

176 PUCCIO Salvatore (ITA)

177 THOMAS Geraint (GBR)

Team Sunweb

181 DUMOULIN Tom (NED)

182 ANDERSEN Søren Kragh (DEN)

183 ARNDT Nikias (GER)

184 GESCHKE Simon (GER)

185 KÄMNA Lennard (GER)

186 KELDERMAN Wilco (NED)

187 MATTHEWS Michael (AUS)

Trek-Segafredo

191 TBC

192 BRÄNDLE Matthias (AUT)

193 FELLINE Fabio (ITA)

194 GOGL Michael (AUT)

195 NIZZOLO Giacomo (ITA)

196 PEDERSEN Mads (DEN)

197 STUYVEN Jasper (BEL)

UAE Team Emirates

201 ARU Fabio (ITA)

202 CONSONNI Simone (ITA)

203 CONTI Valerio (ITA)

204 GANNA Filippo (ITA)

205 MARCATO Marco (ITA)

206 MORI Manuele (ITA)

207 ULISSI Diego (ITA)

Wilier Triestina-Selle Italia

211 POZZATO Filippo (ITA)

212 BERTAZZO Liam (ITA)

213 BUSATO Matteo (ITA)

214 COLEDAN Marco (ITA)

215 MARECZKO Jakub (ITA)

216 MOSCA Jacopo (ITA)

217 ZARDINI Edoardo (ITA)