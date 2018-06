Provisional list of riders for the 2018 Tour de France

The 2018 Tour de France kicks off on Saturday, July 7, in Noirmoitier en l’Île and finishes in Paris on Sunday, July 29.

While the WorldTour teams have automatic entry into the Tour, the wildcard teams are hand-picked by ASO, with Fortuneo-Samsix, Cofidis, Direct Energie, and Wanty-Groupe Gobert making the cut

The 2017 Tour was won by Chris Froome (Team Sky), claiming his fourth victory in the race. The British rider will return in 2018 to attempt a fifth victory and will likely face opposition from Nairo Quintana (Movistar), Romain Bardet (Ag2r La Mondiale), Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) and Richie Porte (BMC Racing).

The full start list for the 2018 Tour de France will only be announced in the week before the race, but teams are already a long way towards selecting their eight riders for the race and most of the top GC contenders already confirmed.

Tour de France 2018 start list (provisional)

Team Sky

FROOME Christopher

MOSCON Gianni

THOMAS Geraint

KWIATKOWSKI Michal

POELS Wout

VAN BAARLE Dylan

BERNAL Egan

Quick-Step Floors

GAVIRIA Fernando

JUNGELS Bob

ALAPHILIPPE Julian

Lotto Soudal

DE GENDT Thomas

MARCZYNSKI Tomasz

GREIPEL André

DE BUYST Jasper

SIEBERG Marcel

VANENDERT Jelle

Trek-Segafredo

MOLLEMA Bauke

PANTANO Jarlinson

LottoNL-Jumbo

GESINK Robert

KRUIJSWIJK Steven

ROGLIC Primoz

ROOSEN Timo

GROENEWEGEN Dylan

BOOM Lars

CLEMENT Stef

JANSEN Amund Grondahl

Groupama-FDJ

PINOT Thibaut

KONOVALOVAS Ignatas

SINKELDAM Ramon

DÉMARE Arnaud

Dimension Data

CAVENDISH Mark

BOASSON HAGEN Edvald

Katusha-Alpecin

KITTEL Marcel

ZAKARIN Ilnur

MARTIN Tony

KOCHETKOV Pavel

Movistar

QUINTANA Nairo

VALVERDE Alejandro

LANDA Mikel

AMADOR Andrey

SOLER Marc

ROJAS José Joaquín

ERVITI Imanol

OLIVEIRA Nelson

BENNATI Daniele

SÜTTERLIN Jasha

Bora-Hansgrohe

KÖNIG Leopold

SAGAN Peter

MAJKA Rafał

OSS Daniel

KENNAUGH Peter

MÜHLBERGER Gregor

BMC Racing

PORTE Richie

VAN GARDEREN Tejay

CARUSO Damiano

VAN AVERMAET Greg

Ag2r La Mondiale

BARDET Romain

NAESEN Oliver

DILLIER Silvan

GALLOPIN Tony

LATOUR Pierre

CHÉREL Mickaël

DOMONT Axel

FRANK Mathias

GASTAUER Ben

GENIEZ Alexandre

GAUTIER Cyril

GOUGEARD Alexis

VANDENBERGH Stijn

VUILLERMOZ Alexis

EF Education First-Drapac

URAN Rigoberto

ROLLAND Pierre

PHINNEY Taylor

VANMARCKE Sep

Astana

FUGLSANG Jakob

HANSEN Jesper

CORT NIELSEN Magnus

VALGREN Michael

FRAILE Omar

Bahrain Merida

KOREN Kristijan

NIBALI Vincenzo

POZZOVIVO Domenico

IZAGIRRE Ion

IZAGIRRE Gorka

COLBRELLI Sonny

PELLIZOTTI Franco

HAUSSLER Heinrich

Fortuneo-Samsic

BARGUIL Warren

FEILLU Brice

MOINARD Amaël

GESBERT Elie

Direct Energie

CALMEJANE Lilian

CHAVANEL Sylvain

TAARAMÄE Rein

Cofidis

MATÉ Luis Ángel

HERRADA Jesús

BOUHANNI Nacer

Wanty-Groupe Gobert

MARTIN Guillaume

DUPONT Timothy

SMITH Dion

MINNAARD Marco

EIKING Odd Christian

DEGAND Thomas

BACKAERT Frederik

PASQUALON Andrea

Team Sunweb

ANDERSEN Søren Kragh

MATTHEWS Michael

KELDERMAN Wilco

DUMOULIN Tom

Mitchelton-Scott

EWAN Caleb

YATES Adam

MEZGEC Luka

KLUGE Roger

UAE-Team Emirates

ARU Fabio

BYSTRØM Sven Erik

MARTIN Daniel

ATAPUMA John Darwin

KRISTOFF Alexander