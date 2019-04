Tour de Romandie 2019 start list

The 2019 WorldTour continues on Tuesday, April 30, with the start of the six-day Tour de Romandie in Switzerland.

Last year’s winner, Primož Roglič (Team Jumbo-Visma) returns for 2019, but as the ramp up to the season’s biggest stage races begins to build, he faces competition from 2018’s Tour de France victor, Geraint Thomas (Team Sky).

Plenty of major GC players are absent however, including former winners Richie Porte (Trek-Segafredo), Chris Froome (Team Sky), Nairo Quintana (Movistar), and the Yates brothers (Mitchelton-Scott).

There’s no particularity flat stages, but Thursday’s stage two and Friday’s stage four have the potential to end in a bunch gallop, where we’ve got the likes of Elia Viviani (Deceuninck – Quick Step) and Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) likely to be vying for position.

UAE-Team Emirates

BOHLI Tom

CONSONNI Simone

COSTA Rui

MORI Manuele

PETILLI Simone

POGAČAR Tadej

RAVASI Edward

Lotto Soudal

ARMÉE Sander

BLYTHE Adam

CAMPENAERTS Victor

DE GENDT Thomas

HAGEN Carl Fredrik

VANHOUCKE Harm

WALLAYS Jelle

AG2R La Mondiale

BAGDONAS Gediminas

DENZ Nico

DILLIER Silvan

DUMOULIN Samuel

FRANK Mathias

GOUGEARD Alexis

PETERS Nans

Sharethrough (Mobile)

Astana Pro Team

BOHÓRQUEZ Hernando

CONTRERAS Rodrigo

GREGAARD Jonas

HIRT Jan

KUDUS Merhawi

SÁNCHEZ Luis León

VILLELLA Davide

Bahrain Merida

COLBRELLI Sonny

GAROSIO Andrea

NOVAK Domen

PADUN Mark

TRATNIK Jan

WILLIAMS Stephen

BORA – hansgrohe

ARCHBOLD Shane

BAŠKA Erik

BENNETT Sam

BODNAR Maciej

BUCHMANN Emanuel

GROßSCHARTNER Felix

PFINGSTEN Christoph

CCC Team

BARTA Will

BEVIN Patrick

MARECZKO Jakub

OWSIAN Łukasz

ROSSKOPF Joey

VENTOSO Francisco José

ZOIDL Riccardo

Deceuninck – Quick Step

CAPECCHI Eros

EVENEPOEL Remco

HONORÉ Mikkel Frølich

KNOX James

MARTINELLI Davide

SABATINI Fabio

VIVIANI Elia

Groupama – FDJ

FRANKINY Kilian

GAUDU David

KÜNG Stefan

MORABITO Steve

REICHENBACH Sébastien

THOMAS Benjamin

VINCENT Léo

Mitchelton-Scott

ALBASINI Michael

BEWLEY Sam

GRMAY Tsgabu

HOWSON Damien

MEYER Cameron

SCOTSON Callum

SMITH Dion

Movistar Team

AMADOR Andrey

ANACONA Winner

Team Dimension Data

DE BOD Stefan

MEINTJES Louis

MÄDER Gino

NIZZOLO Giacomo

THOMSON Jay Robert

VENTER Jaco

WYSS Danilo

EF Education First

BROWN Nathan

CAICEDO Jonathan Klever

CARTHY Hugh

DOMBROWSKI Joe

KANGERT Tanel

MARTÍNEZ Daniel Felipe

WOODS Michael

Team Jumbo-Visma

HOFSTEDE Lennard

KRUIJSWIJK Steven

MARTIN Tony

POWLESS Neilson

ROGLIČ Primož

VAN EMDEN Jos

VINGEGAARD Jonas

Team Katusha – Alpecin

BOSWELL Ian

DOWSETT Alex

FABBRO Matteo

KOCHETKOV Pavel

ŠPILAK Simon

STRAKHOV Dmitry

ZAKARIN Ilnur

Team Sky

CASTROVIEJO Jonathan

ELISSONDE Kenny

GANNA Filippo

ROSA Diego

SWIFT Ben

THOMAS Geraint

VAN BAARLE Dylan

Team Sunweb

FRÖHLINGER Johannes

HAGA Chad

KRAGH ANDERSEN Asbjørn

KÄMNA Lennard

ROCHE Nicolas

STORER Michael

STORK Florian

Trek – Segafredo

BEPPU Fumiyuki

BERNARD Julien

CICCONE Giulio

CLARKE Will

IRIZAR Markel

MULLEN Ryan

STETINA Peter

Wanty – Gobert Cycling Team

DE CLERCQ Bart

DEGAND Thomas

EIKING Odd Christian

MARTIN Guillaume

MEURISSE Xandro

MINNAARD Marco

PASQUALON Andrea

Swiss Cycling Team

FLUCKIGER Mathias

MÜLLER Patrick

PELLAUD Simon

SCHELLING Patrick

BADILATTI Matteo

IMHOF Claudio

THALMANN Roland