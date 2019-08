EuroEyes Cyclassics Hamburg startlist: Peter Sagan, Elia Viviani and Caleb Ewan all feature

As the season ticks down, opportunities for victory become increasingly slim. At the EuroEyes Cyclassics Hamburg, Elia Viviani is the two-time defending champion and lines up to defend his title and attempt to make it a hat-trick of wins in Germany.

2016’s winner Caleb Ewan leads the line for Lotto-Soudal, while Pascal Ackermann and Peter Sagan feature for Bora-Hansgrohe, the German team looking to take a win on home soil.

Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), Arnaud Démare (Groupama-FDJ) and André Greipel (Arkéa-Samsic) also line up for the race expected to finish in its usual bunch finish, but here’s the complete start list of riders who will roll out of Hamburg.

Deceuninck – Quick Step

VIVIANI Elia

HONORÉ Mikkel Frølich

LAMPAERT Yves

MØRKØV Michael

SABATINI Fabio

SÉNÉCHAL Florian

VAKOČ Petr

Ag2r La Mondiale

BAGDONAS Gediminas

CHEREL Mickaël

DENZ Nico

NAESEN Oliver

DUVAL Julien

FRANK Mathias

VANDENBERGH Stijn

Astana

CORT Magnus

BALLERINI Davide

CONTRERAS Rodrigo

DE VREESE Laurens

VILLELLA Davide

GREGAARD Jonas

ZEITS Andrey

Bahrain-Merida

AGNOLI Valerio

BOLE Grega

COLBRELLI Sonny

FENG Chun Kai

GARCÍA CORTINA Iván

SIEBERG Marcel

NIBALI Antonio

Bora-Hansgrohe

ACKERMANN Pascal

BENEDETTI Cesare

BURGHARDT Marcus

SAGAN Peter

SCHILLINGER Andreas

SCHWARZMANN Michael

SELIG Rüdiger

CCC

ČERNÝ Josef

GESCHKE Simon

GRADEK Kamil

MARECZKO Jakub

VAN HOECKE Gijs

VAN KEIRSBULCK Guillaume

WIŚNIOWSKI Łukasz



EF Education First

BRESCHEL Matti

CAICEDO Jonathan Klever

HOFLAND Moreno

MCLAY Daniel

MODOLO Sacha

SCULLY Tom

VILLALOBOS Luis

Groupama-FDJ

DÉMARE Arnaud

DUCHESNE Antoine

KONOVALOVAS Ignatas

HOELGAARD Daniel

MADOUAS Valentin

SCOTSON Miles

SINKELDAM Ramon

Lotto-Soudal

MONFORT Maxime

DEWULF Stan

EWAN Caleb

NAESEN Lawrence

KLUGE Roger

MAES Nikolas

MERTZ Rémy

Mitchelton-Scott

AFFINI Edoardo

ALBASINI Michael

EDMONDSON Alex

HEPBURN Michael

SCOTSON Callum

STANNARD Robert

TRENTIN Matteo

Movistar

BARBERO Carlos

CASTRILLO Jaime

CARRETERO Héctor

FERNÁNDEZ Rubén

PRADES Eduard

SÜTTERLIN Jasha

ROELANDTS Jürgen

Dimension Data

Nizzolo Giacomo

THOMSON Jay Robert

VERMOTE Julien

BAK Lars Ytting

RENSHAW Mark

JANSE VAN RENSBURG Reinardt

EISEL Bernhard

Ineos

BASSO Leonardo

HALVORSEN Kristoffer

KNEES Christian

KWIATKOWSKI Michał

LAWLESS Chris

ROWE Luke

SWIFT Ben

Jumbo-Visma

VAN EMDEN Jos

VAN POPPEL Danny

LINDEMAN Bert-Jan

MARTENS Paul

ROOSEN Timo

TEUNISSEN Mike

DE TIER Floris

Katusha-Alpecin

BIERMANS Jenthe

DEBUSCHERRE Jens

HAAS Nathan

HALLER Marco

POLLIT Nils

GONÇALVES José

STRAKHOV Dmitry

Sunweb

BAKELANTS Jan

CURVERS Roy

FRÖHLINGER Johannes

HIRSCHI Marc

KÄMNA Lennard

KANTER Max

BOL Cees

Trek-Segafredo

BEPPU Fumiyuki

DE KORT Koen

FRAME Alex

GOGL Michael

MOSCHETTI Matteo

PEDERSEN Mads

SKUJIŅŠ Toms

UAE Team Emirates

BYSTRØM Sven Erik

FERRARI Roberto

KRISTOFF Alexander

LAENGEN Vegard Stake

OLIVEIRA Rui

PHILIPSEN Jasper

SUTHERLAND Rory

Gazprom-RusVelo

VLASOV Aleksandr

SHALUNOV Evgeny

SHILOV Sergey

BOEV Igor

KURIANOV Stepan

KULIKOV Vladislav

RIKUNOV Petr

Arkéa-Samsic

GREIPEL André

WAGNER Robert

RUSSO Clément

FEILLU Brice

LEDANOIS Kévin

BONNAMOUR Franck

SWIFT Connor