Mark Cavendish rides in support of Chris Lawless: European Championships men’s road race start list

Italy’s Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) will face stiff competition as he looks to defend his European road race title, as a number of high-profile riders have travelled to Alkmaar in the Netherlands for the 2019 European Championships.

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) lines up for the host nation, looking to add to his stage win at the recent Tour de France, while German sprinter Pascal Ackermann (B0ra-Hansgrohe) is another strong contender, his 2019 already a success after picking up two stages and the points classification at the Giro d’Italia.

Mark Cavendish (Dimension Data) has said he will ride in support of Tour de Yorkshire winner Chris Lawless (Ineos), with the Great Britain team also featuring Luke Rowe (Ineos), Alex Dowsett (Katusha-Alpecin) and Adam Blythe (Lotto-Soudal).

Here is the full start list for the European Championships men’s road race 2019.

France

COQUARD Bryan

DELAGE Mickaël

DÉMARE Arnaud

DUVAL Julien

GAUDIN Julien

LE GAC Olivier

PETIT Adrien

SENECHAL Florian

Belgium

KEUKELEIRE Jens

LAMPAERT Yves

MERLIER Tim

NAESEN Lawrence

PHILIPSEN Jasper

RICKAERT Jonas

THEUNS Edward

VERGAERDE Otto

Italy

BALLERINI Davide

CIMOLAI Davide

CONSONNI Simone

PASQUALON Andrea

PUCCIO Salvatore

SABATINI Fabio

TRENTIN Matteo

VIVIANI Elia

Netherlands

BOUWMAN Koen

GROENEWEGEN Dylan

LANGEVELD Sebastian

LEEZER Thomas

REINDERS Elmar

SINKELDAM Ramon

TEUNISSEN Mike

VAN BAARLE Dylan

Germany

ACKERMANN Pascal

DENZ Nico

KOCH Jonas

MATHIS Marco

SCHILLINGER Andreas

SCHWARZMANN Michael

SELIG Rüdiger

WOLF Justin

Slovenia

GROŠELJ Matic

GAŠPER Katrašnik

KUMP Marko

MEZGEC Luka

PER David

PIBERNIK Luka

Great Britain

BLYTHE Adam

CAVENDISH Mark

CULLAIGH Gabriel

DOWSETT Alex

LAWLESS Christopher

MCLAY Daniel

ROWE Luke

SWIFT Connor

Denmark

ASGREEN Kasper

HONORÉ Mikkel Frølich

IVERSEN Rasmus Byriel

ANDERSEN Asbjørn Kragh

MØRKØV Michael

CORT Magnus

PEDERSEN Mads

SCHMIDT Mads Würtz

Norway

BYSTRØM Sven Erik

HALVORSEN Kristoffer

HOELGAARD Daniel

HOELGAARD Markus

KRISTOFF Alexander

SKAARSETH Anders

TILLER Rasmus Fossum

Poland

BERNAS Pawel

BROZYNA Piotr

GRADEK Kamil

MALECKI Kamil

PALUTA Michal

SAJNOK Szymon

STEPNIAK Grzegorz

SOSZ Patryk

Austria

KRIZEK Matthias

RABITSCH Stephan

SALZMANN Jodok

SCHLEMMER Lukas

Czech Republic

BÁRTA Jan

HAMPL Petr

KALOJÍROS Tomáš

NEUMAN Dominik

SCHEGEL Michal

SISR Fratišek

TUREK Daniel

Switzerland

ALBASINI Michael

DILLIER Silvan

IMHOF Claudio

LIENHARD Fabian

PELLAUD Simon

SPENGLER Lukas

Russia

FROLOV Igor

KULIKOV Vladislav

PORSEV Alexander

SHILOV Sergei

STASH Mamyr

VOROBYEV Anton

Ireland

BENNETT Sam

MCCARTHY Robert

TEGGART Matthew

TOWNSEND Rory

Portugal

MATRINGIL César

OLIVEIRA Rui

Slovakia

BABIC Adrian

BASKA Erik

BELLAN Juraj

Čanecky Marek

CULLY Jan Andrej

SAGAN Juraj

TYBOR Patrik

Estonia

LAAS Martin

NISU Oskar

NÕMMELA Aksel

RÄIM Mihkel

VAHTRA Norman

KALF Steven

Luxembourg

CENTRONE Ivan

DA SILVA Tiago

DIEDERICH Tim

PETELIN Jan

Latvia

BOGDANOVICS Maris

LIEPINS Emils

NEILANDS Krists

SARAMOTINS Aleksejs

SKUJINS Toms

Ukraine

BUTS Vitaliy

HOLOVASH Oleksandr

POLIVODA Oleksandr

VASYLYUK Andriy

Belarus

KARAKHAVIK Uladzimir

PAPOK Siarhei

STROKAU Vasili

Lithuania

NAVARDAUSKAS Ramunas

SISKEVICIUS Evaldas

PELIKÁN János Zsombor

Sweden

ERIKSSON Lucas

Israel

GOLDSTEIN Roy

Romania

GROSU Eduard Michael

Albania

BANUSHI Besmir

SEFA Ylber

VELIA Olsian

North Macedonia

PETROVSKI Andrej

POPSTEFANOV Gorgi

Andorra

CABANAS Quintla

PINPADO Madrigal

Greece

FARANTAKIS Stylianos

KASTRANTAS Charalampos

TZORTZAKIS Polychronis