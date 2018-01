2018 WorldTour bikes guide

Everything you need to know about the 2018 pro team bikes, including frame manufacturers, groupset and wheel sponsors, and finishing kit suppliers

Welcome to your complete guide to the bikes being used in the 2018 WorldTour.

Follow the embedded links to click through to bikes we’ve featured in detail on the site.

Manufacturer: Factor

Standard model: O2

Aero model: One

Endurance model: N/A

Time trial model: Slick

Groupset: Shimano Dura-Ace Di2

Wheels: Mavic

Finishing Kit: Black Inc, Look, Continental, CeramicSpeed, SRM, Mavic

Manufacturer: Argon 18

Standard model: Gallium Pro

Disc brake model: Gallium Pro Disc

Aero model: Nitrogen Pro

Endurance model: Krypton

Time trial model: E-118 Next

Groupset: Shimano Dura Ace Di2 (with FSA chainset)

Wheels: Vision

Finishing Kit: Garmin, Tacx, FSA, Vision, Prologo, Look, Schwalbe

Manufacturer: Merida

Standard model: Scultura

Disc brake model: Scultura Disc

Aero model: Reacto

Endurance model: N/A

Time trial model: Warp TT

Groupset: Shimano Dura-Ace Di2

Wheels: Fulcrum

Finishing Kit: Shimano, SRM, THM, Continental, Prologo, FSA, Vision, Elite

Manufacturer: BMC

Standard model: Teammachine SLR01

Disc brake model: Teammachine SLR01 Disc

Aero model: Timemachine TMR01

Endurance model: Granfondo GF01

Time trial model: Time Machine TM01

Groupset: Shimano Dura-Ace Di2

Wheels: Shimano

Finishing Kit: 3T, Elite, Fizik, Vittoria, Garmin, Shimano

Manufacturer: Specialized

Standard model: Tarmac

Disc brake model: Tarmac Disc/Roubaix/Venge ViAS Disc

Aero model: Venge VIAS

Endurance model: Roubaix

Time trial model: Shiv

Groupset: Shimano Dura-Ace Di2

Wheels: Roval

Finishing Kit: CeramicSpeed, Shimano, Tacx

Manufacturer: Cannondale

Standard model: SuperSix EVO

Disc brake model: SuperSix EVO Disc

Aero model: N/A

Endurance model: Synapse

Time trial model: Slice

Groupset: Shimano Dura-Ace Di2 (with FSA chainset)

Wheels: Mavic

Finishing Kit: Fizik, FSA, Garmin, CeramicSpeed, Tacx

Manufacturer: Cervelo

Standard model: R5

Disc brake model: S3 Disc, R3 Disc, R5 Disc

Aero model: S5

Endurance model: C5

Time trial model: P5

Groupset: Shimano Dura-Ace Di2

Wheels: Enve

Finishing Kit: Rotor, CeramicSpeed, Elite, KMC, Joystick, Continental, ENVE, ASTVTE

Manufacturer: Lapierre

Standard model: Xelius SL

Disc brake model: Xelius Disc, Pulsium Disc

Aero model: Aircode SL

Endurance model: Pulsium

Time trial model: Aerostorm

Groupset: Shimano Dura-Ace Di2

Wheels: Shimano

Finishing Kit: Shimano, Garmin, Fizik, Elite, Continental, Zefal

Manufacturer: Canyon

Standard model: Ultimate CF SLX

Disc brake model: Ultimate CF SLX Disc/Aeroad CF SLX Disc

Aero model: Aeroad CF SLX

Endurance model: Endurace CF SLX

Time trial model: Speedmax CF SLX

Groupset: SRAM Red eTap

Wheels: Zipp

Finishing Kit: Zipp, Quarq, SRAM, Wahoo, Tacx

Manufacturer: Ridley

Standard model: Helium SLX

Disc brake model: Noah SL Disc

Aero model: Noah SL

Endurance model: Fenix SL

Time trial model: Dean Fast

Groupset: Campagnolo Super Record EPS

Wheels: Campagnolo

Finishing Kit: Look, SRM, Selle Italia, Deda, Lezyne, Vittoria, Elite

Manufacturer: Bianchi

Standard model: Specialissima

Disc brake model: Infinito CV Disc

Aero model: Oltre XR.4

Endurance model: Infinito CV

Time trial model: Aquila CV

Groupset: Shimano Dura-Ace Di2

Wheels: Shimano

Finishing Kit: FSA, San Marco, Tacx, Shimano, Vittoria, Pioneer, Vision

Manufacturer: Canyon

Standard model: Ultimate CF SLX

Disc brake model: Aeroad CF SLX Disc/Ultimate CF SLX Disc

Aero model: Aeroad CF SLX

Endurance model: Endurace CF SLX

Time trial model: Speedmax CF SLX

Groupset: Campagnolo Super Record EPS

Wheels: Campagnolo

Finishing Kit: Fizik, Campagnolo, Power2Max, Elite, Continental, Lizard Skins, Look, Garmin

Manufacturer: Specialized

Standard model: Tarmac

Disc brake model: Tarmac Disc/Roubaix/Venge ViAS Disc

Aero model: Venge ViAS

Endurance model: Roubaix

Time trial model: Shiv

Groupset: Shimano Dura-Ace Di2

Wheels: Roval

Finishing Kit: FSA, 4iiii, Specialized, Tacx, PRO, Roval, CeramicSpeed

Manufacturer: Scott

Standard model: Addict

Disc brake model: Addict Disc/Foil Disc

Aero model: Foil

Endurance model: Solace

Time trial model: Plasma

Groupset: Shimano Dura-Ace Di2

Wheels: Shimano

Finishing Kit: Syncros, Pro, Shimano, Continental, SRM, Elite, Flaer, Garmin

Manufacturer: Pinarello

Standard model: F10

Disc brake model: F10 Disk/K10-S Disc

Aero model: F10

Endurance model: K10-S

Time trial model: Bolide

Groupset: Shimano Dura-Ace Di2

Wheels: Shimano

Finishing Kit: Shimano, Pro, Wahoo, Elite, Continental, Fizik, Stages

Manufacturer: Giant

Standard model: TCR Advanced SL

Disc brake model: TCR Advanced Pro Disc

Aero model: Propel Advanced SL

Endurance model: Defy Advanced SL

Time trial model: Trinity Advanced Pro TT

Groupset: Shimano Dura-Ace Di2

Wheels: Giant

Finishing Kit: Elite, Vittoria, Pioneer, Polar

Manufacturer: Trek

Standard model: Emonda

Disc brake model: Domane SLR Disc/ Trek Émonda Disc

Aero model: Madone

Endurance model: Domane SLR

Time trial model: Speed Concept

Groupset: Shimano Dura-Ace Di2

Wheels: Bontrager

Finishing Kit: Bontrager, SRM, SwissStop, Shimano

Manufacturer: Colnago

Standard model: C60

Disc Brake model: N/A

Aero model: Concept

Endurance model: C60

Time trial model: M.Zero

Groupset: Campagnolo Super Record EPS

Wheels: Campagnolo

Finishing Kit: Prologo, Campagnolo, Power2Max, Deda, Look, Vittoria, Selle Italia, Kumho tyres