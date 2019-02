Ruta del Sol 2019 start list

Provisional list of riders and teams taking part in the 2019 Ruta del Sol in Spain, from February 20-24

The list of riders and teams taking part in the 2019 Ruta del Sol from February 20-24 has been yet to be officially released, but teams have been indicating which riders on their rosters should be taking part.

Simon Yates, Esteban Chaves (both Mitchelton-Scott), Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo), Jakob Fuglsang (Astana) and defending champion Tim Wellens (Lotto-Soudal) are among the star riders likely to feature in the race in Spain, also known as the Vuelta a Andalucia.

The 2019 edition of the race covers five stages, including a mountain top finish on stage two and an individual time trial on stage three.

Lotto-Soudal

WELLENS Tim

MARCZYŃSKI Tomasz

MERTZ Rémy

VAN DER SANDE Tosh

VANENDERT Jelle

VANHOUCKE Harm

WOUTERS Enzo

Movistar

ROJAS José Joaquín

BARBERO Carlos

CARRETERO Héctor

ROELANDTS Jürgen

PRADES Eduard

VALLS Rafael

VERONA Carlos

Astana

SÁNCHEZ Luis León

CATALDO Dario

DE VREESE Laurens

FUGLSANG Jakob

IZAGIRRE Ion

BILBAO Pello

ZEITS Andrey

Team Jumbo-Visma

KRUIJSWIJK Steven

KUSS Sepp

OLIVIER Daan

VAN POPPEL Danny

VINGEGAARD Jonas

EENKHOORN Pascal

TOLHOEK Antwan

Mitchelton-Scott

YATES Simon

CHAVES Esteban

HAIG Jack

NIEVE Mikel

TRENTIN Matteo

YATES Adam

AFFINI Edoardo

Bahrain-Merida

MOHORIČ Matej

GARCÍA Iván

AGNOLI Valerio

PADUN Mark

PIBERNIK Luka

TEUNS Dylan

BOLE Grega

Sport Vlaanderen – Baloise

SPRENGERS Thomas

WILLEMS Thimo

VERWILST Aaron

PLANCKAERT Edward

WARLOP Jordi

VAN GESTEL Dries

Wanty – Groupe Gobert

DE WINTER Ludwig

EIKING Odd Christian

KREDER Wesley

MARTIN Guillaume

PASQUALON Andrea

VAN MELSEN Kevin

VANSPEYBROUCK Pieter

Gazprom-RusVelo

CHERKASOV Nikolay

KULIKOVSKIY Alexandr

RIKUNOV Petr

ROVNY Ivan

RYBALKIN Aleksey

SHALUNOV Evgeny

VLASOV Aleksandr

Roompot – Charles

BOOM Lars

DE BIE Sean

VAN DER LIJKE Nick

VAN STAEYEN Michael

DE WITTE Mathias

RIESEBEEK Oscar

REINDERS Elmar

Caja Rural – Seguros RGA

PARDILLA Sergio

RODRÍGUEZ Cristián

CAÑELLAS Xavier

ARANBURU Alex

SOTO Nelson Andrés

BANASZEK Alan

CUADROS Álvaro

Vital Concept – B&B Hotels

GAUTIER Cyril

LE BON Johan

MÜLLER Patrick

PACHER Quentin

ROLLAND Pierre

TURGIS Jimmy

VAN GENECHTEN Jonas

Rally UHC Cycling

ANDERSON Ryan

CARPENTER Robin

ORONTE Emerson

JOYCE Colin

MANNION Gavin

MURPHY Kyle

TUFT Svein

Nippo Vini Fantini Faizanè

MOSER Moreno

BOU Joan

CANOLA Marco

HATSUYAMA Sho

LOBATO Juan José

BAGIOLI Nicola

Androni Giocattoli – Sidermec

BELLETTI Manuel

CATTANEO Mattia

FRAPPORTI Marco

GAVAZZI Francesco

MASNADA Fausto

MONTAGUTI Matteo

VIEL Mattia

Bardiani – CSF

ALBANESE Vincenzo

CARBONI Giovanni

COVILI Luca

ORSINI Umberto

PESSOT Alessandro

ROTA Lorenzo

TONELLI Alessandro

Euskadi Basque Country – Murias

RODRÍGUEZ Óscar

INTXAUSTI Beñat

ITURRIA Mikel

LÓPEZ-CÓZAR Juan Antonio

BIZKARRA Mikel

SAMITIER Sergio

SANZ Enrique

Burgos-BH

FERNANDES José

SUREDA Jaume

RUBIO Diego

VILELA Ricardo

LÓPEZ Daniel

CUBERO Jorge

MADRAZO Ángel

Fundación Euskadi

AZURMENDI Ibai

ZHYHUNOU Dzmitry

MARTIN Gotzon

JUARISTI Txomin

HIGUITA Sergio

SOTO Antonio Jesus

CUADRADO Unai