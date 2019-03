Tirreno-Adriatico 2019 stage seven time trial start times

Start times for the final stage as Adam Yates attempts to defend his lead

Adam Yates faces a tough challenge as he tries to defend his Tirreno-Adriatico lead on the final day.

A short 10km individual time trial starting and finishing in San Benedetto del Tronto will decide the general classification.

Mitchelton-Scott’s Yates leads overall by 25 seconds over Primož Roglič (Jumbo-Visma).

The Brit will be tested by stronger time triallists, including Roglič, who will be looking to overturn their deficits on the short course.

>>> Team Sky/Ineos deal likely to be announced on Tuesday with possible name change before Tour

Riders will race out along the seafront on a fast and pan-flat course, before hitting a 180-degree turn and racing back to the finish.

A final 90-degree right turn and a slight bend to the left will close out Tirreno-Adriatico for 2019.

Here are the start times for each rider on the stage seven time trial:

Tirreno-Adriatico 2019 stage seven time trial: Riders to watch (Central European Time)

19. Victor Campenaerts (Bel) Lotto-Soudal 1.43pm

46. Rohan Dennis (Aus) Bahrain-Merida 2.10pm

94. Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott 2.58pm

141. Tom Dumoulin (Ned) Sunweb) 3.57pm

142. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 4.01pm

143. Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott 4.03pm

Tirreno-Adriatico 2019 stage seven time trial all start times (Central European Time)

1. Phil Bauhaus (Ger) Bahrain-Merida 1.25pm

2. Igor Boev (Rus) Gazprom-RusVelo 1.26pm

3. Matthias Brandle (Aut) Israel Cycling Academy 1.27pm

4. Alexander Cataford (Can) Israel Cycling Academy 1.28pm

5. Paul Martens (Ger) Jumbo-Visma 1.29pm

6. Tony Martin (Ger) Jumbo-Visma 1.30pm

7. Taylor Phinney (USA) EF Education First 1.31pm

8. Marcel Sieberg (Ger) Bahrain-Merida 1.32pm

9. Michael Mørkøv (Den) Deceuninck – Quick-Step 1.33pm

10. Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 1.34pm

11. Luca Wackermann (Ita) Bardiani-CSF 1.35pm

12. Tom Bohli (Sui) UAE Team Emirates 1.36pm

13. Paolo Simion (Ita) Bardiani-CSF 1.37pm

14. Michael Bresciani (Ita) Bardiani-CSF 1.38pm

15. Elia Viviani (Ita) Deceuninck – Quick-Step 1.39pm

16. Alexander Porsev (Rus) Gazprom-RusVelo 1.40pm

17. Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani-CSF 1.41pm

18. Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis 1.42pm

19. Victor Campenaerts (Bel) Lotto-Soudal 1.43pm

20. Mile Scotson (Aus) Groupama-FDJ 1.44pm

21. Markel Irizar (Esp) Trek-Segafredo 1.45pm

22. Ben King (USA) Dimension-Data 1.46pm

23. Maximiliano Richeze (Arg) Deceuninck – Quick-Step 1.47pm

24. Mads Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 1.48pm

25. Luca Pacioni (Ita) Neri Sottoli-Selle Italia-KTM 1.49pm

26. Jos van Emden (Ned) Jumbo-Visma 1.50pm

27. Mirco Maestri (Ita) Bardiani-CSF 1.51pm

28. Chad Haga (USA) Sunweb 1.52pm

29. Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 1.53pm

30. Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 1.54pm

31. Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom-RusVelo 1.55pm

32. Sacha Modolo (Ita) EF Education First 1.56pm

33. Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana 1.57pm

34. Rob Power (Aus) Sunweb 1.58pm

35. Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 1.59pm

36. Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott 2pm

37. Filippo Ganna (Ita) Team Sky 2.01pm

38. Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 2.02pm

39. Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana 2.03pm

40. Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 2.04pm

41. Oscar Gatto (Ita) Bora-Hansgrohe 2.05pm

42. Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 2.06pm

43. Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 2.07pm

44. Julien Duval (Fra) Ag2r La Mondiale 2.08pm

45. Cyril Lemoine (Fra) Cofidis 2.09pm

46. Rohan Dennis (Aus) Bahrain-Merida 2.10pm

47. Sebastian Schönberger (Aut) Neri Sottoli-Selle Italia-KTM 2.11pm

48. Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 2.12pm

49. Nico Denz (Ger) Ag2r La Mondiale 2.13pm

50. Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 2.14pm

51. Ian Stannard (GBr) Team Sky 2.15pm

52. Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 2.16pm

53. Enrico Barbin (Ita) Bardiani-CSF 2.17pm

54. Dorian Godon (Fra) Ag2r La Mondiale 2.18pm

55. Silvan Dillier (Sui) Ag2r La Mondiale 2.19pm

56. Eduard Prades (Esp) Movistar 2.20pm

57. Stephen Cummings (GBr) Dimension Data 2.21pm

58. Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 2.22pm

59. Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team 2.23pm

60. Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto-Soudal 2.24pm

61. Natnael Berhane (Eri) Cofidis 2.25pm

62. Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First 2.26pm

63. Steve Morabito (Sui) Groupama-FDJ 2.27pm

64. Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 2.28pm

65. Jorge Arcas (Esp) Movistar 2.29pm

66. Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 2.30pm

67. Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 2.31pm

68. Omar Fraile (Esp) Astana 2.32pm

69. Jan Tratnik (Slo) Bahrain-Merida 2.33pm

70. Nicolas Roche (Irl) Sunweb 2.34pm

71. Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 2.35pm

72. Alexis Vuillermoz (Fra) Ag2r La Mondiale 2.36pm

73. Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 2.37pm

74. Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 2.38pm

75. Stefan Küng (Sui) Groupama-FDJ 2.39pm

76. Nans Peters (Fra) Ag2r La Mondiale 2.40pm

77. Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 2.41pm

78. Laurens De Plus (Bel) Jumbo-Visma 2.42pm

79. Dayer Quintana (Col) Neri Sottoli-Selle Italia-KTM 2.43pm

80. Michael Valgren (Den) Dimension Data 2.44pm

81. Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 2.45pm

82. Yves Lampaert (Bel) Deceuininck – Quick-Step 2.46pm

83. Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli-Selle Italia-KTM 2.47pm

84. Ivan Rovny (Rus) Gazprom-RusVelo 2.48pm

85. Kasper Asgreen (Den) Deceuninck – Quick-step 2.49pm

86. Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 2.50pm

87. Jasha Sütterlin (Ger) Movistar 2.51pm

88. Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 2.52pm

89. Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 2.53pm

90. Enrico Battaglin (Ita) Katusha-Alpecin 2.54pm

91. Davide Ballerini (Ita) Astana 2.55pm

92. Rafał Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 2.56pm

93. Tosh Van der Sande (Bel) Lotto-Soudal 2.57pm

94. Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott 2.58pm

95. Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 2.59pm

96. Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 3pm

97. Davide Gabburo (Ita) Neri Sottoli-Selle Italia-KTM 3.01pm

98. Dario Cataldo (Ita) Astana 3.02pm

99. Anthony Perez (Fra) Cofidis 3.03pm

100. Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 3.04pm

101. Clement Venturini (Fra) Ag2r La Mondiale 3.05pm

102. Jens Keukeleire (Bel) Lotto-Soudal 3.06pm

103. Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 3.07pm

104. Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli-Selle Italia-KTM

105. José Rojas (Esp) Movistar 3.09pm

106. Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Cycling Academy 3.10pm

107. Søren Kragh Andersen (Den) Sunweb 3.11pm

108. Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck – Quick-Step 3.12pm

109. Brent Bookwalter (USA) Mitchelton-Scott 3.13pm

110. Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli-Selle Italia-KTM 3.14pm

111. Joey Rosskopf (USA) CCC Team 3.15pm

112. Michael Schaer (SUI) CCC Team 3.16pm

113. Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 3.17pm

114. Julien Simon (Fra) Cofidis 3.18pm

115. Nelson Oliveira (Por) Movistar 3.19pm

116. Tanel Kangert (Est) EF Education First 3.20pm

117. Jonathan Castroviejo (Esp) Team Sky 3.21pm

118. Roman Kreuziger (Cze) Dimension Data 3.22pm

119. José Gonçalves (Por) Katusha Alpecin 3.23pm

120. Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-RusVelo 3.24pm

121. Rúben Guerreiro (Por) Katusha-Alpecin 3.25pm

122. Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 3.26pm

123. Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 3.27pm

124. Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 3.28pm

125. Tim Wellens (Bel) Lotto-Soudal 3.29pm

126. Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 3.30pm

127. Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 3.31pm

128. Richard Carapaz (Ecu) Movistar 3.32pm

129. Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 3.33pm

130. Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 3.35pm

131. Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 3.37pm

132. Alberto Bettiol (Ita) UAE Team Emirates 3.39pm

133. Alexey Lutsenko (Kaz) Astana 3.41pm

134. Tiesj Benoot (Bel) Lotto-Soudal 3.43pm

135. Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 3.45pm

136. Simon Clarke (Aus) EF Education First 3.47pm

137. Sam Oomen (Ned) Sunweb 3.49pm

138. Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 3.51pm

139. Wout Poels (Ned) Team Sky 3.53pm

140. Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck – Quick-Step 3.55pm

141. Tom Dumoulin (Ned) Sunweb) 3.57pm

142. Jakob Fuglsang (Den) Astana 3.49pm

143. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 4.01pm

144. Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott 4.03pm