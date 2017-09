World Championships: Elite women’s time trial start list

Provisional list of starters for the elite women's individual time trial at the 2017 UCI Road World Championships in Bergen on Tuesday, September 19

The provisional entry list has been published for the elite women’s individual time trial discipline in the 2017 UCI Road World Championships in Bergen, Norway, on Tuesday, September 19.

Last year’s world champion, Amber Neben (USA), is on the provisional list of starters.

Riders will tackle one lap of a 21.2-kilometre circuit that includes an ascent of the Birkelundsbakken climb, measuring 1.4km in length at an average of 7.2 per cent gradient.

This provisional list includes all riders whose names have been submitted by their national governing body, including reserves – not all riders will take part.

Australia

GARFOOT Katrin

Austria

RITTER Martina

Azerbaijan

PAVLUKHINA Olena

Belgium

DUYCK Ann-Sophie

Canada

CANUEL Karol-Ann

DUEHRING Jasmin

Chile

VILLALON SANCHEZ Aranza Valentina

Colombia

SANABRIA SANCHEZ Ana Cristina

Cyprus

CHRISTOFOROU Antri

Denmark

LETH Julie

LUDWIG Cecilie Uttrup

MATHIESEN Pernille

MOLLEBRO PEDERSEN Camilla

Egypt

ZAYED AHMED Ebtissam

Spain

GARCIA CANELLAS Margarita Victoria

GONZALEZ BLANCO Alicia

GUTIERREZ RUIZ Sheyla

OYARBIDE JIMENEZ Lourdes

Finland

LEPISTO Lotta Pauliina

SAARELAINEN Sari

France

CORDON RAGOT Audrey

ERAUD Severine

LABOUS Juliette

Great Britain

BARKER Elinor

BARNES Hannah

Germany

BRENNAUER Lisa

GAUMNITZ Stephanie

KLEIN Lisa

WORRACK Trixi

Greece

FASOI Varvara

TSAVARI Eleni Michalista

Hong Kong, China

PANG Yao

YANG Qianyu

Ireland

BURNS Eileen

TURVEY Anna

Israel

BLOCH-DAVIDOV Shani

GAFINOVITZ Rotem

SHAPIRA Omer

YIZHAQ Hilla

Italy

CECCHINI Elena

LONGO BORGHINI Elisa

MORZENTI Lisa

Japan

KAJIHARA Yumi

Lithuania

JOVAISYTE Justina

TUSLAITE Daiva

Luxembourg

MAES Elise

MAJERUS Christine

Mauritius

HALBWACHS Aurelie

Netherlands

BRAND Lucinda

VAN DER BREGGEN Anna

VAN DIJK Ellen

VAN VLEUTEN Annemiek

Norway

AALERUD Katrine

HEINE Vita

JOHNSEN Cecilie Gotaas

THORSEN Thea

New Zealand

NIELSEN Jaime

VILLUMSEN Linda

Poland

NERLO Aurela

PAWLOWSKA Katarzyna

RATAJCZAK Alicja

SKALNIAK Agnieszka

Romania

COVRIG Ana Maria

South Africa

JONKER Chane

MOOLMAN-PASIO Ashleigh

Russian Federation

IAKOVENKO Anastasiia

KUZNETSOVA Svetlana

TCYMBALIUK Ksenia

ZABELINSKAYA Olga

Singapore

LEE Jer Ling Serene

LUO Yiwei

Switzerland

FORCHINI Ramona

HANSELMANN Nicole

REUSSER Marlen

Sweden

FAHLIN Emilia

Ukraine

SHEKEL Olga

USA

DYGERT Chloe

NEBEN Amber

STEPHENS Lauren

THOMAS Leah

WILES Tayler