Ghent-Wevelgem 2019 start list

List of riders taking part in the 2019 Ghent-Wevelgem on Sunday, March 31

The cobbled Classics really hit full swing on with Ghent-Wevelgem (March 31) in Belgium.

Given the relatively flat finish to the race, teams often allocate leadership to two riders: a Classics specialist and a sprinter. The Classics riders are there if the race splits up due to cobbles, climbs or crosswinds, and the sprinters are present to contest a mass finish should the peloton stay together.

The men’s field includes defending champion and three time winner (2013, 2016, 2018) Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

The two men who stood next to him on the podium – Elia Viviani (Deceuninck – Quick-Step) and Arnaud Démare (Groupama FDJ) – are both also due to start on Sunday.

Former winners Greg Van Avermaet (CCC Team) and John Degenkolb (Trek-Segafredo) will both be looking to collect a second win.

There’s more fast finishers for them to contend with, though, such as the UAE Team Emirates pairing of Fernando Gaviria and Alexander Kristoff whilst classics specialist Niki Terpstra will be leading Direct Energie team.

In the women’s race, defending champion Marta Bastianelli returns, now riding for Team Virtu Cycling.

Whilst 2018’s second placed rider, Jolien D’Hoore (Boels-Dolmans) is not back for 2019, Lisa Klein (Canyon-SRAM) who finished the podium is.

D’Hoore’s team mate, Chantal Blaak will be racing – she won in Wevelgem in 2016 and has the likes of former world champion Amalie Dideriksen in her roster.

Victor in 2017, Lotta Lepistö is taking to the start line, this year riding for Trek-Segafredo Women with the likes is Ellen Van Dijk and Elisa Longo Borghini on her side.

Ghent-Wevelgem 2019 men’s start list

BORA – Hansgrohe

1 SAGAN Peter

2 BODNAR Maciej

3 BURGHARDT Marcus

4 GATTO Oscar

5 OSS Daniel

7 SELIG Rüdiger

Deceuninck – Quick Step

11 GILBERT Philippe

12 LAMPAERT Yves

13 VIVIANI Elia

14 JAKOBSEN Fabio

15 RICHEZE Maximiliano

16 KEISSE Iljo

17 ŠTYBAR Zdeněk

Lotto Soudal

21 KEUKELEIRE Jens

22 BLYTHE Adam

23 IVERSEN Rasmus

24 FRISON Frederik

25 MAES Nikolas

26 NAESEN Lawrence

27 VAN GOETHEM Brian

AG2R La Mondiale

31 NAESEN Oliver

32 BAGDONAS Gediminas

33 DENZ Nico

34 DILLIER Silvan

35 DUVAL Julien

36 VENTURINI Clément

37 VANDENBERGH Stijn

Astana Pro Team

41 LUTSENKO Alexey

42 BALLERINI Davide

43 BIZHIGITOV Zhandos

44 DE VREESE Laurens

45 GIDICH Yevgeniy

46 GRUZDEV Dmitriy

47 HOULE Hugo

Bahrain Merida

51 COLBRELLI Sonny

52 GARCÍA CORTINA Iván

53 HAUSSLER Heinrich

54 KOREN Kristijan

55 MOHORIČ Matej

56 PIBERNIK Luka

57 TRATNIK Jan

CCC Team

61 VAN AVERMAET Greg

62 BERNAS Paweł

63 VAN HOECKE Gijs

64 SCHÄR Michael

65 SAJNOK Szymon

66 VAN KEIRSBULCK Guillaume

67 WIŚNIOWSKI Łukasz

EF Education First

71 VANMARCKE Sep

72 HOFLAND Moreno

73 LANGEVELD Sebastian

74 MODOLO Sacha

75 PHINNEY Taylor

76 SCULLY Tom

77 VAN DEN BERG Julius

Groupama – FDJ

81 DÉMARE Arnaud

82 GUARNIERI Jacopo

83 KONOVALOVAS Ignatas

84 KÜNG Stefan

85 LE GAC Olivier

86 SARREAU Marc

87 SINKELDAM Ramon

Mitchelton-Scott

91 TRENTIN Matteo

92 BAUER Jack

96 HEPBURN Michael

97 MEZGEC Luka

Movistar Team

101 ROELANDTS Jürgen

102 ARCAS Jorge

103 BARBERO Carlos

104 CARRETERO Héctor

105 MAS Lluís

106 OLIVEIRA Nelson

107 SÜTTERLIN Jasha

Team Dimension Data

111 BOASSON HAGEN Edvald

112 VALGREN Michael

113 BAK Lars Ytting

114 EISEL Bernhard

115 JANSE VAN RENSBURG Reinardt

116 NIZZOLO Giacomo

117 VERMOTE Julien

Team Jumbo-Visma

121 VAN AERT Wout

122 JANSEN Amund Grøndahl

123 TEUNISSEN Mike

124 VAN DER HOORN Taco

125 VAN POPPEL Danny

126 GROENEWEGEN Dylan

127 WYNANTS Maarten

Team Katusha – Alpecin

131 BIERMANS Jenthe

132 HALLER Marco

133 HOLLENSTEIN Reto

134 KUZNETSOV Vyacheslav

135 POLITT Nils

136 WÜRTZ SCHMIDT Mads

137 ZABEL Rick

138 SMIT Willie

Team Sky

141 MOSCON Gianni

142 BASSO Leonardo

143 DOULL Owain

144 HALVORSEN Kristoffer

145 LAWLESS Chris

146 ROWE Luke

147 STANNARD Ian

Team Sunweb

151 PEDERSEN Casper

152 BOL Cees

153 CURVERS Roy

154 STORK Florian

155 KRAGH ANDERSEN Søren

156 KRAGH ANDERSEN Asbjørn

157 WALSCHEID Max

Trek – Segafredo

161 DEGENKOLB John

162 DE KORT Koen

163 MULLEN Ryan

164 PEDERSEN Mads

165 FRAME Alex

166 STUYVEN Jasper

167 THEUNS Edward

UAE-Team Emirates

171 GAVIRIA Fernando

172 BYSTRØM Sven Erik

173 CONSONNI Simone

174 KRISTOFF Alexander

175 LAENGEN Vegard Stake

176 MARCATO Marco

177 OLIVEIRA Ivo

Corendon – Circus

181 VAN DER POEL Mathieu

182 DE BONDT Dries

183 DEVOLDER Stijn

184 HANSEN Lasse Norman

185 JANS Roy

186 JANSSENS Jimmy

187 RICKAERT Jonas

Wanty – Gobert Cycling Team

191 BACKAERT Frederik

192 DE GENDT Aimé

193 DEVRIENDT Tom

194 DUPONT Timothy

195 PASQUALON Andrea

196 VANSPEYBROUCK Pieter

197 VLIEGEN Loïc

Sport Vlaanderen – Baloise

201 CAPIOT Amaury

202 MENTEN Milan

203 PLANCKAERT Edward

204 VAN GESTEL Dries

205 VAN HECKE Preben

206 VAN ROOY Kenneth

207 WARLOP Jordi

Wallonie-Bruxelles

211 DEHAES Kenny

214 NÕMMELA Aksel

215 PLANCKAERT Baptiste

216 SIX Franklin

217 SPENGLER Lukas

Cofidis, Solutions Crédits

221 CLAEYS Dimitri

222 LAPORTE Christophe

223 LEMOINE Cyril

224 SOUPE Geoffrey

225 VAN LERBERGHE Bert

226 VANBILSEN Kenneth

227 WAEYTENS Zico

Direct Energie

231 TERPSTRA Niki

232 BONIFAZIO Niccolò

233 BURGAUDEAU Mathieu

234 LIGTHART Pim

235 PETIT Adrien

236 SELLIER Simon

237 TURGIS Anthony

Roompot – Charles

241 BOOM Lars

242 ASSELMAN Jesper

243 LEYSEN Senne

244 STEELS Stijn

245 VAN GINNEKEN Sjoerd

246 VAN POPPEL Boy

247 VAN SCHIP Jan-Willem

Ghent-Wevelgem 2019 women’s start list

Team Virtu Cycling

1 BASTIANELLI Marta

2 BERTIZZOLO Sofia

3 GUARISCHI Barbara

4 KRÖGER Mieke

5 SIGGAARD Christina

6 PAWLOWSKA Katarzyna

Lotto Soudal Ladies

11 DOM Annelies

12 CHRISTMAS Dani

13 DE JONG Demi

14 CASTRIQUE Alana

15 KOPECKY Lotte

16 VAN DEN STEEN Kelly

Boels – Dolmans Cycling Team

22 BUURMAN Eva

23 CANUEL Karol-Ann

24 BLAAK Chantal

25 DIDERIKSEN Amalie

26 MAJERUS Christine

Alé Cipollini

31 ERIĆ Jelena

32 HOSKING Chloe

33 PALADIN Soraya

34 QUAGLIOTTO Nadia

35 SWINKELS Karlijn

36 YONAMINE Eri

Aromitalia Vaiano

41 BALDUCCI Michela

42 BORGHESI Letizia

43 CIPRIANI Carmela

44 LELEIVYTĖ Rasa

45 MARCHESINI Giulia

46 MATTEOLI Emilia

Astana Womens Team

51 BLAIS Marie-Soleil

52 PIRRONE Elena

53 PRADERA Jeidi

54 SALAZAR Lizbeth Yareli

55 SHEKEL Olga

56 SIERRA Arlenis

Biehler Pro Cycling Team

61 BAKS Marissa

62 BEEKHUIS Teuntje

63 COLBORNE Henrietta

64 HOFMAN Merel

65 HOOGEBOOM Roos

66 KLEMENT Melanie

Bigla Pro Cycling

71 CHABBEY Elise

72 HARVEY Mikayla

73 NORSGAARD Emma Cecilie

74 LETH Julie

75 LUDWIG Cecilie Uttrup

76 SPEROTTO Maria Vittoria

BTC City Ljubljana

81 BOOGAARD Maaike

82 BUJAK Eugenia

83 CHURSINA Anastasiia

84 NILSSON Hanna

85 PINTAR Urša

86 VAN DE REE Monique

Canyon SRAM Racing

91 BARNES Alice

92 BARNES Hannah

93 CECCHINI Elena

94 ERATH Tanja

95 KLEIN Lisa

96 RYAN Alexis

CCC – Liv

101 VOS Marianne

102 KOREVAAR Jeanne

103 KUIJPERS Evy

104 LACH Marta

105 MOOLMAN Ashleigh

106 DEMEY Valerie

Doltcini – Van Eyck Sport

111 REIS Daniela

112 ERAUD Séverine

113 JEULAND-TRANCHANT Pascale

114 VAN VELZEN Bryony

115 VANDENBROUCKE Saartje

116 VANDENBULCKE Jesse

Drops

121 BARKER Elinor

122 HOLDEN Elizabeth

123 LLOYD Manon

124 PARKINSON Abby-Mae

125 PAYTON Hannah

126 SHAW Lucy

FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope

131 BECKER Charlotte

132 BRAVARD Charlotte

133 DUVAL Eugénie

134 FAHLIN Emilia

135 KITCHEN Lauren

136 RICHIOUD Greta

Health Mate – Cyclelive Team

141 DEFOUR Lara

142 MUSTONEN Sara

143 SCHWEINBERGER Christina

144 SCHWEINBERGER Kathrin

145 SÜßEMILCH Laura

146 VAN HAAFTEN Kirstie

Hitec Products

151 GARNER Lucy

152 GASKJENN Ingvild

153 HEINE Vita

154 SOLVANG Julie Meyer

155 STOUGJE Chanella

156 TAGLIAFERRO Marta

Mitchelton-Scott

161 ALLEN Jessica

162 BROWN Grace

163 ELVIN Gracie

164 ROY Sarah

165 TENNIGLO Moniek

166 WILLIAMS Georgia

Movistar Team

171 BIANNIC Aude

172 FOURNIER Roxane

173 GONZÁLEZ Alicia

174 GUTIÉRREZ Sheyla

175 JASINSKA Małgorzata

176 RODRÍGUEZ Gloria

Parkhotel Valkenburg

181 DUYCK Ann-sophie

182 DE GAST Belle

183 BUYSMAN Nina

184 KNETEMANN Roxane

185 VOLLERING Demi

186 WIEBES Lorena

Team Sunweb

191 BRAND Lucinda

192 ENSING Janneke

193 KIRCHMANN Leah

194 MACKAIJ Floortje

195 RIVERA Coryn

196 SOEK Julia

Team TIBCO – SVB

201 CHAPMAN Brodie

202 DREXEL Ingrid

203 JACKSON Alison

204 KESSLER Nina

205 RYAN Kendall

206 SLIK Rozanne

Trek-Segafredo Women

211 VAN DIJK Ellen

212 LEPISTÖ Lotta

213 LONGO BORGHINI Elisa

214 PATERNOSTER Letizia

215 HANSON Lauretta

216 WORRACK Trixi

Valcar Cylance Cycling

221 BALSAMO Elisa

222 CAVALLI Marta

223 CONFALONIERI Maria Giulia

224 CONSONNI Chiara

225 PERSICO Silvia

226 SANGUINETI Ilaria

WNT-Rotor Pro Cycling

231 WILD Kirsten

232 KOPPENBURG Clara

233 KOSTER Claudia

234 RIJKES Sarah

235 VIECELI Lara

236 BRENNAUER Lisa