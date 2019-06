The 2019 Giro d’Italia concludes with a 17km time trial in Verona on Sunday, with race leader Richard Carapaz (Movistar) looking to hold on to his lead over Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida).

With a 1-54 advantage, the Ecuadorian shouldn’t have too much trouble holding on and taking his first Grand Tour victory on the final time trial.

>>> Vincenzo Nibali with no regrets after ‘trying to the very end’ to overhaul Carapaz at Giro d’Italia

The course includes a category four climb half way through, but should be fast enough to suit the purer time triallists like Jos van Emden (Jumbo-Visma) or Victor Campenaerts (Lotto-Soudal), who will fancy their chances of a stage win.

Primož Roglič (Jumbo-Visma), who won the two earlier time trials of this Giro, will also like the look of the course, and should have a decent chance of leapfrogging Mikel Landa (Movistar) into third place, with just 23 seconds seperating the pair.

The remaining 142 riders set off at 13.45 local time (subtract one hour for BST), going off in reverse GC order. Sho Hatsuyama (Nippo-Vini Fantini Faizanè) will be the first rider down the ramp with riders then setting off in one minute intervals. The GC contenders in the top-20 will then set off in three minute intervals.

Giro d’Italia 2019 stage 21 time trial start times (CET)

1 13:45 Hatsuyama Sho, Nippo-Vini Fantini Faizanè

2 13:46 Clarke Will, Trek – Segafredo

3 13:47 Bohli Tom, UAE-Team Emirates

4 13:48 Simion Paolo, Bardiani – CSF

5 13:49 Scotson Miles, Groupama – FDJ

6 13:50 Cima Damiano, Nippo Vini Fantini Faizanè

7 13:51 Irizar Markel, Trek – Segafredo

8 13:52 Dunne Conor, Israel Cycling Academy

9 13:53 Lobato Juan José, Nippo Vini Fantini Faizanè

10 13:54 Sinkeldam Ramon, Groupama – FDJ

11 13:55 Guarnieri Jacopo, Groupama – FDJ

12 13:56 Consonni Simone, UAE-Team Emirates

13 13:57 Cimolai Davide, Israel Cycling Academy

14 13:58 Gradek Kamil, CCC Team

15 13:59 Gebremedhin Awet, Israel Cycling Academy

16 14:00 Selig Rüdiger, Bora-Hansgrohe

17 14:01 Mas Lluís, Movistar Team

18 14:02 Démare Arnaud, Groupama – FDJ

19 14:03 Denz Nico, AG2R La Mondiale

20 14:04 Boivin Guillaume, Israel Cycling Academy

21 14:05 Strakhov Dmitry, Team Katusha Alpecin

22 14:06 Ackermann Pascal, Bora-Hansgrohe

23 14:07 Sütterlin Jasha, Movistar Team

24 14:08 Leezer Tom, Team Jumbo-Visma

25 14:09 Davies Scott, Team Dimension Data

26 14:10 Biermans Jenthe, Team Katusha Alpecin

27 14:11 Černý Josef, CCC Team

28 14:12 Haller Marco, Team Katusha Alpecin

29 14:13 Schwarzmann Michael, Bora-Hansgrohe

30 14:14 Niv Guy, Israel Cycling Academy

31 14:15 Campenaerts Victor, Lotto-Soudal

32 14:16 Le Gac Olivier, Groupama – FDJ

33 14:17 Bole Grega, Bahrain-Merida

34 14:18 Belletti Manuel, Androni Giocattoli – Sidermec

35 14:19 Caicedo Jonathan Klever, EF Education First

36 14:20 Canola Marco, Nippo Vini Fantini Faizanè

37 14:21 Bennett Sean, EF Education First

38 14:22 Haga Chad, Team Sunweb

39 14:23 van Emden Jos, Team Jumbo-Visma

40 14:24 Maestri Mirco, Bardiani – CSF

41 14:25 Honoré Mikkel Frølich, Deceuninck – Quick Step

42 14:26 Santaromita Ivan, Nippo Vini Fantini Faizanè

43 14:27 Neilands Krists, Israel Cycling Academy

44 14:28 Marcato Marco, UAE-Team Emirates

45 14:29 Garosio Andrea, Bahrain-Merida

46 14:30 Gogl Michael, Trek – Segafredo

47 14:31 Knees Christian, Team Ineos

48 14:32 Bauer Jack, Mitchelton-Scott

49 14:33 Hollenstein Reto,Team Katusha Alpecin

50 14:34 Agnoli Valerio, Bahrain-Merida

51 14:35 Sabatini Fabio, Deceuninck – Quick Step

52 14:36 Gibbons Ryan, Team Dimension Data

53 14:37 Boaro Manuele, Astana Pro Team

54 14:38 Poljański Paweł, Bora-Hansgrohe

55 14:39 Carretero Héctor, Movistar Team

56 14:40 Ventoso Francisco José, CCC Team

57 14:41 Puccio Salvatore, Team Ineos

58 14:42 Rota Lorenzo, Bardiani – CSF

59 14:43 Covili Luca, Bardiani – CSF

60 14:44 Wyss Danilo, Team Dimension Data

61 14:45 Ludvigsson Tobias, Groupama – FDJ

62 14:46 Frapporti Marco, Androni Giocattoli – Sidermec

63 14:47 Durbridge Luke, Mitchelton-Scott

64 14:48 Gastauer Ben, AG2R La Mondiale

65 14:49 Narváez Jhonatan, Team Ineos

66 14:50 Sbaragli Kristian, Israel Cycling Academy

67 14:51 Nibali Antonio, Bahrain-Merida

68 14:52 Benedetti Cesare, Bora-Hansgrohe

69 14:53 Martens Paul, Team Jumbo-Visma

70 14:54 Owsian Łukasz, CCC Team

71 14:55 Florez Miguel Eduardo, Androni Giocattoli – Sidermec

72 14:56 Plaza Rubén, Israel Cycling Academy

73 14:57 Juul-Jensen Christopher, Mitchelton-Scott

74 14:58 Gasparotto Enrico, Team Dimension Data

75 14:59 Hansen Adam, Lotto-Soudal

76 15:00 Brown Nathan, EF Education First

77 15:01 Battaglin Enrico, Team Katusha Alpecin

78 15:02 Tolhoek Antwan, Team Jumbo-Visma

79 15:03 Conci Nicola, Trek – Segafredo

80 15:04 Van der Sande Tosh, Lotto-Soudal

81 15:05 McCarthy Jay, Bora-Hansgrohe

82 15:06 Peters Nans, AG2R La Mondiale

83 15:07 Villella Davide, Astana Pro Team

84 15:08 Gavazzi Francesco, Androni Giocattoli – Sidermec

85 15:09 Senni Manuel, Bardiani – CSF

86 15:10 Carboni Giovanni, Bardiani – CSF

87 15:11 Kuss Sepp, Team Jumbo-Visma

88 15:12 Vendrame Andrea, Androni Giocattoli – Sidermec

89 15:13 Antunes Amaro, CCC Team

90 15:14 De Gendt Thomas, Lotto-Soudal

91 15:15 Montaguti Matteo, Androni Giocattoli – Sidermec

92 15:16 Warbasse Larry, AG2R La Mondiale

93 15:17 Rojas José Joaquín, Movistar Team

94 15:18 Brambilla Gianluca, Trek – Segafredo

95 15:19 Cataldo Dario, Astana Pro Team

96 15:20 Dupont Hubert, AG2R La Mondiale

97 15:21 Ghebreigzabhier Amanuel, Team Dimension Data

98 15:22 Pedrero Antonio, Movistar Team

99 15:23 Sosa Iván Ramiro, Team Ineos

100 15:24 Bakelants Jan, Team Sunweb

101 15:25 Ulissi Diego, UAE-Team Emirates

102 15:26 Bouwman Koen, Team Jumbo-Visma

103 15:27 Amador Andrey, Movistar Team

104 15:28 Serry Pieter, Deceuninck – Quick Step

105 15:29 Chaves Esteban, Mitchelton-Scott

106 15:30 Capecchi Eros, Deceuninck – Quick Step

107 15:31 Izagirre Ion, Astana Pro Team

108 15:32 Hindley Jai, Team Sunweb

109 15:33 Hamilton Chris, Team Sunweb

110 15:34 Jungels Bob, Deceuninck – Quick Step

111 15:35 Bilbao Pello, Astana Pro Team

112 15:36 O’Connor Ben, Team Dimension Data

113 15:37 Bidard François, AG2R La Mondiale

114 15:38 Vuillermoz Alexis, AG2R La Mondiale

115 15:39 Cattaneo Mattia, Androni Giocattoli – Sidermec

116 15:40 Zeits Andrey, Astana Pro Team

117 15:41 Hamilton Lucas, Mitchelton-Scott

118 15:42 Hirt Jan, Astana Pro Team

119 15:43 Henao Sebastián, Team Ineos

120 15:44 Caruso Damiano, Bahrain-Merida

121 15:45 de la Parte Víctor, CCC Team

122 15:46 Dunbar Eddie, Team Ineos

123 15:49 Masnada Fausto, Androni Giocattoli – Sidermec

124 15:52 Pozzovivo Domenico, Bahrain-Merida

125 15:55 Kangert Tanel, EF Education First

126 15:58 Nieve Mikel, Mitchelton-Scott

127 16:01 Ciccone Giulio, Trek – Segafredo

128 16:04 Polanc Jan, UAE-Team Emirates

129 16:07 Formolo Davide, Bora-Hansgrohe

130 16:10 Madouas Valentin, Groupama – FDJ

131 16:13 Dombrowski Joe, EF Education First

132 16:16 Carthy Hugh, EF Education First

133 16:19 Zakarin Ilnur, Team Katusha Alpecin

134 16:22 Sivakov Pavel, Team Ineos

135 16:25 Yates Simon, Mitchelton-Scott

136 16:28 Majka Rafał, Bora-Hansgrohe

137 16:31 López Miguel Ángel, Astana Pro Team

138 16:34 Mollema Bauke, Trek – Segafredo

139 16:37 Roglič Primož, Team Jumbo-Visma

140 16:40 Landa Mikel, Movistar Team

141 16:43 Nibali Vincenzo, Bahrain Merida

142 16:46 Carapaz Richard, Movistar Team