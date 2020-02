Tour Colombia 2020 start list: Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel and Egan Bernal to battle at high altitude

Early season racing in South America continues in February as the Tour Colombia kicks off with an all-star line-up.

The six-stage race at high altitude has attracted a host of big names since its launch in 2018 and this season is no different.

Deceuninck – Quick-Step are taking a stacked roster for the 2020 edition of the Colombian stage race, including Julian Alaphilippe and Remco Evenepoel, while Tour de France champion Egan Bernal will be flying the Team Ineos colours in his home nation.

>>> Get a Cannondale bargain in the EF Education First Pro Cycling team bike sale

The 2020 Tour Colombia kicks off on Tuesday, February 11 with a 16.7km team time trial and runs until Sunday, February 16.

Here is the full start list for the 2020 Tour Colombia:

Team Ineos

BERNAL Egan (Col) CARAPAZ Richard (Ecu) RIVERA Brandon (Col) HENAO Sebastian (Col) NARVAEZ Jhonatan (Ecu) BASSO Leonardo (Ita)

UAE Team Emirates

ARDILA Andrés (Col) ARU Fabio (Ita) HENAO Sergio (Col) MOLANO Juan (Col) MUÑOZ Cristian (COL) Max Richeze (Arg)

Deceuninck – Quick-Step

JUNGELS Bob (Lux) ALAPHILIPPE Julian (Fra) HONORÉ Mikkel (Den) STEIMLE Jannik (Ger) HODEG Álvaro (Col) LERBERGH Bert Van (Bel)

Movistar

ALBA Juan Diego (Col) BETANCUR Carlos (Col) JORGENSEN Matteo (USA) RUBIO Einer (Col) SEPULVEDA Eduardo (Arg) VERONA Carlos (Esp)

EF Pro Cycling

URAN Rigoberto (Col) HIGUITA Sergio (Col) MARTINEZ Daniel (Col) CAICEDO Jonathan (Ecu) CRADDOCK Lawson Craddock (USA) VAN GARDEREN Tejay (USA)

Israel Start-Up Nation

ÁVILA Edwin (Col) BADILATTI Matteo (Sui) EINHORN Itamar Einhorn (Isr) MCCADE Trava (USA) SCHELLING Patrick (Sui) TUREK Daniel (Cze)

Androni Giocattoli-Sidermec

FLOREZ Migel (Col) MUNOZ Daniel (Col) PELLAUD Simon(Sui) RESTREPO Jhonatan (Col) RUMAN Josip Ruman (Cro) SPREAFICO Matteo Spreafico (Ita)

Vini Zabù-KTM

VAN EMPEL Etienne (Ned) GONZALES Roberto (Pan) DE BONIS Matteo (Ita) STOJNIC Veljko (Srb) MARENGO Umberto (Ita) MITRI James (GBr)

Novo Nordisk

BEHRINGER Oliver (Sui) BRAND Samuel (GBr) HENTTALA Joonas (Fin) LOZANO David (Esp) PERON Andrea (Ita) SAIDOV Ulugbek (UZB)

Uno-X Norwegian Development Team

TRAEN Torstein (Nor) ABRAHAMSEN Jonas (Nor) SAUGSTAD Lars (Nor) URIANSTAD Martin (Nor) ANDERSEN Idar (Nor) HVIDEBERG Jonas (Nor)

Rally Cycling

BRITTON Robert (Can) BROWN Nathan (USA) CARPENTER Robin (USA) JOYCE Colin (USA) MANNION Gavin (USA) MURPHY Kyle (USA)

Agrupacion Virgen De Fatima

NARANJO Nicolas (Arg) VELARDEZ Leandro (Arg) JUAREZ Daniel (Arg) JUAREZ Gabriel (Arg) SOTO Carlos (Arg) SANCHEZ Santiago (Arg)

Canel’s-Specialized

SANTOS Efren (Mex) ORDONEZ Santiago (Col) CORTE Eduardo (Mex) ROSALES Juan (Mex) ALARCON Pabli (Chi) MORALES Jesus (Mex)

Efapel

131.BRANDAO Joni (Por)

CARVALHO Antonio (Por) FONTE César (Por) SAENZ Nicolas (Col) ARMILHAS Gerald (Esp) SILVA Rafael (Por)

Team Illuminate

TORRES Rodolfo(Col) BARON Félix (Col) YUSTRE Krustian (Col) CASTIBLANCO Jorge (Col) PIPER Cameron (USA) JEANNES Matthieu (Fra)

Amore and Vita

APPOLONIO Davide (Ita) LUKSEVIS Viesturs (Lat) BUEDANVIOS Māris (Lat) MAROMESINI Riccardo (Ita) ZULLO Antonio (Ita)

Team Medellin

SEVILLA Óscar (Col) DUARTE Fabio (Col) CHALAPUD Robinson (Col) OYOLA Robigzon (Col) SANCHEZ Brayan (Col) HERNANDEZ José (Col)

Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas

171.ATAPUMA Darwin (Col)

AGUIRRE Hernan (Col) CAMARGO Diego Andrés (Col) PENA Jesús (Col) MENDOZA Omar(Col) QUIROZ Óscar (Col)

EPM-Scott

GIL Alexander Gil (Col) REYES Aldemar Reyes (Col) SUÁREZ Juan Pablo (Col) CHAVES Germán (Col) MONTAÑA Fredy (Col) OCHOA Diego (Col)

Orgullo Paisa

OSORIO Dany (Col) OSORIO Frank (Col) COLÓN Johan (Col) MUÑOZ Edison (Col) CASTAÑO Sebastián (Col) CHAPARRO Didier

Super Giros

ACOSTA Ruben (Col) PEDRAZA Walter (Col) CARVAJAL Edwin (Col) SUAZA Bernardo (Col) GÓMEZ Bryan (Col) TABÁRES Jordan (Col)

Bardiani-CSF-Faizanè

BENFATTO Marco (Ita) FILOSI Luri (Ita) Filippo Zaccanti (Ita) MAESTRI Mirco (Ita) Tonelli Alessandro (Ita) VALLE Nicolas (Ita)

Colombia

CHÁVES Esteban (Col) CHÁVES Brayan (Col) BUITRAGO Santiago (Col) SIERRA Yecid (Col) PARRA Heiner (Col) MOLANO Julián (Col)

Brazil

ZUCCO Vitor (Bra) FERREIRA Alessandro (Bra) MORO Lauro (BRA) NASCIMENTO DA MATTA Marcos (Bra) LADEWIG Renan (Bra) RANGEL Vinius (Bra)

Russia

SYRITSA Gleb (Rus) EVTUSHENKO Alexander (Rus) SVEHNIKOV (Rus) NOVIKOV Savva (Rus) GONOV Lev (Rus) SMIRNOV (Rus)

Ecuador

MONTENEGRO (Ecu) NAVARRETE Segundo (Ecu) BAYRON Guamá (Ecu) MONTENEGRO Jimmy (Ecu) HUERA Richard (Ecu) LOPEZ Harold (Ecu)

Venezuala

ALARCÓN Jóse (Ven)

CAMPON Roniel (Ven)

QUINTERO Leonel (Ven)

PAREDES Anderson (Ven)

SALINAS Jhonathan (Ven)

RUJANO José (Ven)