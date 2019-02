Provisional list of teams and riders taking part in the 2019 edition of Kuurne-Brussels-Kuurne in Belgium on Sunday, March 3

Belgian semi-classic Kuurne-Brussels-Kuurne takes place on Sunday, March 3, and is the second part of the weekend’s pair of races that also comprises Omloop Het Nieuwsblad the previous day.

More often than not a race for the sprinters, Dylan Groenewegen took victory in a bunch finish in 2018, beating Arnaud Démare and Sonny Colbrelli to the line. All three will return to the race in 2019 for their respective WorldTour teams Jumbo-Visma, Groupama-FDJ and Bahrain-Merida.

>>> Omloop Het Nieuwsblad and Kuurne-Brussels-Kuurne 2019 TV guide

A breakaway has succeeded in making it to the finish first in the past however, despite the relatively flat parcours, and that’s enough to encourage Classics riders like 2016 winner Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Luke Rowe (Team Sky), Oliver Naesen (Ag2r La Mondiale) and Belgian champion Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step) to take to the start line.

Notable exceptions from the start list are former winner and three-time world champion Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), who beings his European racing season at Tirreno-Adriatico, and Greg Van Avermaet (CCC Team), who will line-up for Omloop Het Nieuwsblad the previous day but will skip Kuurne-Brussels-Kuurne.

Kuurne-Brussels-Kuurne 2019 start list

Jumbo-Visma

1 GROENEWEGEN Dylan

2 JANSEN Amund Grøndahl

3 VAN DER HOORN Taco

4 LINDEMAN Bert-Jan

5 VAN POPPEL Danny

6 ROOSEN Timo

7 WYNANTS Maarten

Bora-Hansgrohe

11 ACKERMANN Pascal

12 DRUCKER Jempy

13 PÖSTLBERGER Lukas

14 SAGAN Juraj

15 SCHILLINGER Andreas

16 SCHWARZMANN Michael

17 SELIG Rüdiger

Deceuninck – Quick-Step

21 ASGREEN Kasper

22 JAKOBSEN Fabio

23 JUNGELS Bob

24 KEISSE Iljo

25 LAMPAERT Yves

26 SÉNÉCHAL Florian

27 ŠTYBAR Zdeněk

CCC Team

31 BERNAS Paweł

32 ČERNÝ Josef

33 GRADEK Kamil

34 VAN HOECKE Gijs

35 VAN HOOYDONCK Nathan

36 VAN KEIRSBULCK Guillaume

37 VENTOSO Francisco José

AG2R La Mondiale

41 BAGDONAS Gediminas

42 DENZ Nico

43 DILLIER Silvan

44 DUVAL Julien

45 NAESEN Oliver

46 VANDENBERGH Stijn

47 VENTURINI Clément

Lotto-Soudal

51 BENOOT Tiesj

52 DE BUYST Jasper

53 DEWULF Stan

54 MAES Nikolas

55 MERTZ Rémy

56 NAESEN Lawrence

57 VAN GOETHEM Brian

Katusha-Alpecin

61 BIERMANS Jenthe

62 DEBUSSCHERE Jens

63 HOLLENSTEIN Reto

64 KUZNETSOV Vyacheslav

65 POLITT Nils

66 TANFIELD Harry

67 WÜRTZ SCHMIDT Mads

Team Sky

71 DOULL Owain

72 KNEES Christian

73 LAWLESS Chris

74 ROWE Luke

75 STANNARD Ian

77 VAN BAARLE Dylan

Groupama-FDJ

81 DÉMARE Arnaud

82 DUCHESNE Antoine

83 GUARNIERI Jacopo

84 KONOVALOVAS Ignatas

85 KÜNG Stefan

86 LE GAC Olivier

87 SARREAU Marc

Trek-Segafredo

91 FRAME Alex

92 GOGL Michael

93 KIRSCH Alex

94 MULLEN Ryan

95 PEDERSEN Mads

96 STUYVEN Jasper

97 THEUNS Edward

Mitchelton-Scott

101 TRENTIN Matteo

102 DURBRIDGE Luke

103 EDMONDSON Alex

104 HEPBURN Michael

105 AFFINI Edoardo

106 SMITH Dion

107 STANNARD Robert

Bahrain-Merida

111 AGNOLI Valerio

112 BOLE Grega

113 COLBRELLI Sonny

114 GARCÍA Iván

115 KOREN Kristijan

116 MOHORIČ Matej

117 PIBERNIK Luka

EF Education First

121 BRESCHEL Matti

122 DOCKER Mitchell

123 HOFLAND Moreno

124 HOWES Alex

125 LANGEVELD Sebastian

126 SCULLY Tom

127 MCLAY Daniel

Astana Pro Team

131 BALLERINI Davide

132 BIZHIGITOV Zhandos

133 DE VREESE Laurens

134 GIDICH Yevgeniy

135 HOULE Hugo

136 LUTSENKO Alexey

137 CORT Magnus

Dimension Data

141 BOASSON HAGEN Edvald

142 NIZZOLO Giacomo

143 VENTER Jaco

144 VERMOTE Julien

145 BAK Lars Ytting

146 VALGREN Michael

147 TILLER Rasmus

UAE Team Emirates

151 BYSTRØM Sven Erik

152 FERRARI Roberto

153 MARCATO Marco

154 MOLANO Juan Sebastián

155 PHILIPSEN Jasper

156 SUTHERLAND Rory

157 TROIA Oliviero

Movistar Team

161 ARCAS Jorge

162 BARBERO Carlos

163 BETANCUR Carlos

164 CASTRILLO Jaime

165 ROELANDTS Jürgen

166 SEPÚLVEDA Eduardo

167 SOLER Marc

Sport Vlaanderen – Baloise

171 DELTOMBE Kevin

172 MENTEN Milan

173 NOPPE Christophe

174 VAN ROOY Kenneth

175 VERWILST Aaron

176 WEEMAES Sasha

177 WILLEMS Thimo

Wanty-Groupe Gobert

181 DE WINTER Ludwig

182 DEVRIENDT Tom

183 DUPONT Timothy

184 KREDER Wesley

186 PASQUALON Andrea

187 VALLÉE Boris

Cofidis, Solutions Crédits

191 BOUHANNI Nacer

192 FORTIN Filippo

193 HOFSTETTER Hugo

194 LEMOINE Cyril

195 VANBILSEN Kenneth

196 VAN LERBERGHE Bert

197 WAEYTENS Zico

Roompot-Charles

201 BOOM Lars

202 DE BIE Sean

203 VAN POPPEL Boy

204 VAN STAEYEN Michael

205 DE WITTE Mathias

206 ASSELMAN Jesper

207 REINDERS Elmar

Direct Energie

211 CARDIS Romain

212 GAUDIN Damien

213 LIGTHART Pim

214 PETIT Adrien

215 PICHOT Alexandre

216 TERPSTRA Niki

217 TULIK Angelo

Team Arkéa Samsic

221 GREIPEL André

222 WELTEN Bram

223 VACHON Florian

224 DANIEL Maxime

225 JARRIER Benoît

226 RUSSO Clément

227 LEDANOIS Kévin

Israel Cycling Academy

231 BOIVIN Guillaume

232 CARISEY Clément

233 DUNNE Conor

234 JENSEN August

235 RÄIM Mihkel

236 SAGIV Guy

237 VAN ASBROECK Tom

Vital Concept-B&B Hotels

241 BOECKMANS Kris

242 DE BACKER Bert

243 LE BON Johan

244 LECROQ Jérémy

245 MANZIN Lorrenzo

246 MORICE Julien

247 VAN GENECHTEN Jonas