Giro d’Italia 2020: Rider start times for the decisive stage 21 time trial

It has all come down to the final day of the Giro d’Italia 2020 to decide who will pull on the pink jersey and lift the never ending trophy at the finish in Milan.

Jai Hindley (Team Sunweb) goes into today in pink, but he is on exactly the same time as Tao Geoghegan-Hart (Ineos Grenadiers) who has shown in the mid race time trial that he is the stronger rider against the clock.

Up to this point the race has been a very entertaining, unpredictable and close affair with Portugal’s João Almeida (Deceuninck – Quick-Step) holding pink for 15 days before it was stolen from him by Wilco Kelderman (Team Sunweb) on stage 18, but even the Dutchman wasn’t looking strong then.

It came down to stage 20 to set the scene for the final stage, Cernusco Sul Naviglio to Milan, a pan flat 15.7km course that will decide whether it will be a very unexpected British or Australian winner.

The rider who will be out and out favourite to take the stage is the time trial world champion, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), who will be hoping that he can take his fourth and his team’s seventh stage victory at this year’s Giro.

Others to watch will be Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling), Josef Černy (CCC Team), Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation), Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Rohan Dennis (Ineos Grenadiers) and Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers).

Here are all the start times for stage 21 of the Giro d’Italia 2020, the times are local and British readers will need to subtract an hour…

Giro d’Italia 2020, stage 21: Cernusco Sul Naviglio to Milan (15.7km)

Riders to watch

13:53:00 DOWSETT Alex GBR ISN

14:17:00 CAMPENAERTS Victor BEL NTT

14:26:00 ČERNY Josef CZE CCC

14:52:00 GANNA Filippo ITA IGD

15:17:00 DENNIS Rohan AUS IGD

15:29:00 CASTROVIEJO Jonathan ESP IGD

16:00:00 ALMEIDA João POR DQT

16:03:00 BILBAO Pello ESP TBM

16:06:00 KELDERMAN Wilco NED SUN

16:09:00 GEOGHEGAN HART Tao GBR IGD

16:12:00 HINDLEY Jai AUS SUN

All riders

13:40:00 DIBBEN Jonathan GBR LTS

13:41:00 SAGIV Guy ISR ISN

13:42:00 HODEG Alvaro Jose COL DQT

13:43:00 MATHIS Marco GER COF

13:44:00 MAZZUCCO Fabio ITA BCF

13:45:00 GUARNIERI Jacopo ITA GFC

13:46:00 BEVILACQUA Simone ITA THR

13:47:00 BRANDLE Matthias AUT ISN

13:48:00 LONARDI Giovanni ITA BCF

13:49:00 KONOVALOVAS Ignatas LTU GFC

13:50:00 ZABEL Rick GER ISN

13:51:00 KEISSE Iljo BEL DQT

13:52:00 DÉMARE Arnaud FRA GFC

13:53:00 DOWSETT Alex GBR ISN

13:54:00 HAAS Nathan AUS COF

13:55:00 CIMOLAI Davide ITA ISN

13:56:00 CONSONNI Simone ITA COF

13:57:00 HANSEN Adam James AUS LTS

13:58:00 GUGLIELMI Simon FRA GFC

13:59:00 SCOTSON Miles AUS GFC

14:00:00 SUNDERLAND Dylan AUS NTT

14:01:00 VIVIANI Elia ITA COF

14:02:00 MORTON Lachlan AUS EF1

14:03:00 CONTRERAS Rodrigo COL AST

14:04:00 FIORELLI Filippo ITA BCF

14:05:00 BODNAR Maciej POL BOH

14:06:00 FRAPPORTI Marco ITA THR

14:07:00 TORRES Albert ESP MOV

14:08:00 WHELAN James AUS EF1

14:09:00 GRADEK Kamil POL CCC

14:10:00 RESTREPO Jhonatan COL ANS

14:11:00 BAIS Mattia ITA ANS

14:12:00 CONTI Valerio ITA UAD

14:13:00 ZANA Filippo ITA BCF

14:14:00 RUMAC Josip CRO ANS

14:15:00 OLDANI Stefano ITA LTS

14:16:00 BJERG Mikkel DEN UAD

14:17:00 CAMPENAERTS Victor BEL NTT

14:18:00 ZARDINI Edoardo ITA THR

14:19:00 BENEDETTI Cesare ITA BOH

14:20:00 ROTA Lorenzo ITA THR

14:21:00 SAGAN Peter SVK BOH

14:22:00 ROMANO Francesco ITA BCF

14:23:00 BISOLTI Alessandro ITA ANS

14:24:00 ARASHIRO Yukiya JPN TBM

14:25:00 VAN EMPEL Etienne NED THR

14:26:00 ČERNY Josef CZE CCC

14:27:00 CAPECCHI Eros ITA TBM

14:28:00 DENZ Nico GER SUN

14:29:00 WYSS Danilo SUI NTT

14:30:00 CHIRICO Luca ITA ANS

14:31:00 CARBONI Giovanni ITA BCF

14:32:00 HOLMES Matthew GBR LTS

14:33:00 LE TURNIER Mathias FRA COF

14:34:00 CARRETERO Hector ESP MOV

14:35:00 CEPEDA Jefferson ECU ANS

14:36:00 FRANKINY Kilian SUI GFC

14:37:00 SOBRERO Matteo ITA NTT

14:38:00 CLARKE Simon AUS EF1

14:39:00 RAVANELLI Simone ITA ANS

14:40:00 HANNINEN Jaakko FIN ALM

14:41:00 BALLERINI Davide ITA DQT

14:42:00 PELLAUD Simon SUI ANS

14:43:00 PADUN Mark Y UKR TBM

14:44:00 HAGA Chad USA SUN

14:45:00 MAŁECKI Kamil Y POL CCC

14:46:00 POLJANSKI Pawel POL BOH

14:47:00 CATALDO Dario ITA MOV

14:48:00 CAICEDO Jonathan ECU EF1

14:49:00 ROSSKOPF Joseph USA CCC

14:50:00 ROSSETTO Stephane FRA COF

14:51:00 TRATNIK Jan SLO TBM

14:52:00 GANNA Filippo ITA IGD

14:53:00 VANHOUCKE Harm BEL LTS

14:54:00 NOVAK Domen SLO TBM

14:55:00 PUCCIO Salvatore ITA IGD

14:56:00 RUBIO Einer Augusto COL MOV

14:57:00 SEPULVEDA Eduardo ARG MOV

14:58:00 BOUCHARD Geoffrey FRA ALM

14:59:00 GEBREIGZABHIER Amanuel ERI NTT

15:00:00 GREGAARD Jonas DEN AST

15:01:00 CONCI Nicola ITA TFS

15:02:00 TONELLI Alessandro ITA BCF

15:03:00 VENDRAME Andrea ITA ALM

15:04:00 BERNARD Julien FRA TFS

15:05:00 NAVARRO Daniel ESP ISN

15:06:00 BATTAGLIN Enrico ITA TBM

15:07:00 RODRÍGUEZ Óscar ESP AST

15:08:00 ARMEE Sander BEL LTS

15:09:00 HANSEN Jesper DEN COF

15:10:00 DOMBROWSKI Joseph USA UAD

15:11:00 HAGEN Carl Fredrik NOR LTS

15:12:00 DE GENDT Thomas BEL LTS

15:13:00 VILLELLA Davide ITA MOV

15:14:00 ULISSI Diego ITA UAD

15:15:00 BIDARD Francois FRA ALM

15:16:00 MEINTJES Louis RSA NTT

15:17:00 DENNIS Rohan AUS IGD

15:18:00 NIBALI Antonio ITA TFS

15:19:00 DE LA PARTE Victor ESP CCC

15:20:00 GUERREIRO Ruben POR EF1

15:21:00 KANGERT Tanel EST EF1

15:22:00 MOSCA Jacopo ITA TFS

15:23:00 HONORÉ Mikkel DEN DQT

15:24:00 HAMILTON Christopher AUS SUN

15:25:00 SERRY Pieter BEL DQT

15:26:00 VALTER Attila HUN CCC

15:27:00 TUSVELD Martijn NED SUN

15:28:00 FELLINE Fabio ITA AST

15:29:00 CASTROVIEJO Jonathan ESP IGD

15:30:00 FABBRO Matteo ITA BOH

15:31:00 ZAKARIN Ilnur RUS CCC

15:32:00 OOMEN Sam NED SUN

15:33:00 O’CONNOR Ben AUS NTT

15:34:00 PEDRERO Antonio ESP MOV

15:35:00 SWIFT Ben GBR IGD

15:36:00 WARBASSE Lawrence USA ALM

15:37:00 PARET PEINTRE Aurelien FRA ALM

15:38:00 MCNULTY Brandon USA UAD

15:39:00 KNOX James GBR DQT

15:40:00 SAMITIER Sergio ESP MOV

15:41:00 MAJKA Rafał POL BOH

15:42:00 POZZOVIVO Domenico ITA NTT

15:45:00 PERNSTEINER Hermann AUT TBM

15:48:00 MASNADA Fausto ITA DQT

15:51:00 KONRAD Patrick AUT BOH

15:54:00 NIBALI Vincenzo ITA TFS

15:57:00 FUGLSANG Jakob DEN AST

16:00:00 ALMEIDA Joao POR DQT

16:03:00 BILBAO Pello ESP TBM

16:06:00 KELDERMAN Wilco NED SUN

16:09:00 GEOGHEGAN HART Tao GBR IGD

16:12:00 HINDLEY Jai AUS SUN