Volta a Catalunya 2019 start list

Confirmed list of starters for the Volta a Catalunya in Spain from March 25-31

The start list has been confirmed for the upcoming Volta Ciclista a Catalunya (March 25-31) and by the looks of the line-up the racing should be action packed right from the outset.

With the season now well underway the Grand Tour contenders are upping their training in a bid to be in the best shape before the main targets of the season.

>>> Volta a Catalunya 2019 live TV guide

Defending champion Alejandro Valverde (Movistar) will wear the number one, and will be hoping to pick up his third overall victory in the race, alongside 2016 champion Nairo Quintana and Paris-Nice winner Marc Soler.

British interest will come in the form both Adam and Simon Yates who will lead the charge for Mitchelton-Scott, while Chris Froome will return to action with Team Sky. Other potential contenders include Richie Porte (Trek-Segafredo), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Romain Bardet (Ag2r La Mondiale) and Dan Martin (UAE Team Emirates).

Volta Ciclista a Catalunya 2019 start list

Movistar

1 VALVERDE Alejandro

2 QUINTANA Nairo

3 CARAPAZ Richard

4 VERONA Carlos

5 AMADOR Andrey

6 ERVITI Imanol

7 SOLER Marc

Deceuninck – Quick-Step

11 MAS Enric

12 HODEG Álvaro José

13 KNOX James

14 DEVENYNS Dries

15 CAPECCHI Eros

16 SABATINI Fabio

17 VAKOČ Petr

Team Sky

21 FROOME Chris

22 BERNAL Egan

23 SOSA Iván Ramiro

24 SIVAKOV Pavel

25 NARVÁEZ Jhonatan

26 HENAO Sebastián

27 KNEES Christian

Bora – Hansgrohe

31 SCHACHMANN Maximilian

32 FORMOLO Davide

33 MAJKA Rafał

34 BAŠKA Erik

35 MÜHLBERGER Gregor

36 MCCARTHY Jay

37 SCHILLINGER Andreas

Mitchelton-Scott

41 YATES Simon

42 IMPEY Daryl

43 YATES Adam

44 SMITH Dion

45 ALBASINI Michael

46 GRMAY Tsgabu

47 CHAVES Esteban

Astana Pro Team

51 LÓPEZ Miguel Ángel

52 BILBAO Pello

53 KUDUS Merhawi

54 VILLELLA Davide

55 ZEITS Andrey

56 CONTRERAS Rodrigo

57 GREGAARD Jonas

Bahrain-Merida

61 CARUSO Damiano

62 PERNSTEINER Hermann

63 BOLE Grega

64 GAROSIO Andrea

65 BAUHAUS Phil

66 NIBALI Antonio

67 AGNOLI Valerio

Team Sunweb

71 MATTHEWS Michael

72 KELDERMAN Wilco

73 POWER Robert

74 HAMILTON Chris

75 BAKELANTS Jan

76 STORER Michael

77 KÄMNA Lennard

Jumbo-Visma

81 KRUIJSWIJK Steven

82 TOLHOEK Antwan

83 KUSS Sepp

84 DE TIER Floris

85 LEEZER Tom

86 HOFSTEDE Lennard

87 LINDEMAN Bert-Jan

AG2R La Mondiale

91 BARDET Romain

92 GALLOPIN Tony

93 BIDARD François

94 GOUGEARD Alexis

95 BOUCHARD Geoffrey

96 DOMONT Axel

97 GASTAUER Ben

UAE Team Emirates

101 MARTIN Dan

102 RIABUSHENKO Alexandr

103 OLIVEIRA Rui

104 RAVASI Edward

105 PETILLI Simone

106 MUÑOZ Cristian Camilo

107 SUTHERLAND Rory

Trek – Segafredo

111 PORTE Richie

112 CICCONE Giulio

113 GOGL Michael

114 STETINA Peter

115 EG Niklas

116 PANTANO Jarlinson

117 CLARKE Will

Groupama – FDJ

121 PINOT Thibaut

122 REICHENBACH Sébastien

123 LUDVIGSSON Tobias

124 FRANKINY Kilian

125 MORABITO Steve

126 DUCHESNE Antoine

127 VAUGRENARD Benoît

Lotto-Soudal

131 VANENDERT Jelle

132 LAMBRECHT Bjorg

133 DE GENDT Thomas

134 MONFORT Maxime

135 MERTZ Rémy

136 ARMÉE Sander

137 VANHOUCKE Harm

EF Education First

141 WOODS Michael

142 VAN GARDEREN Tejay

143 CARTHY Hugh

144 KANGERT Tanel

145 CAICEDO Jonathan Klever

146 DOMBROWSKI Joe

147 BROWN Nathan

Katusha – Alpecin

151 HAAS Nathan

152 ZAKARIN Ilnur

153 ŠPILAK Simon

154 NAVARRO Daniel

155 CRAS Steff

156 FABBRO Matteo

157 KOCHETKOV Pavel

Dimension Data

161 GASPAROTTO Enrico

162 MÄDER Gino

163 GIBBONS Ryan

164 O’CONNOR Ben

165 GHEBREIGZABHIER Amanuel

166 WYSS Danilo

167 JANSE VAN RENSBURG Jacques

CCC Team

171 BEVIN Patrick

172 ČERNÝ Josef

173 ZOIDL Riccardo

174 OWSIAN Łukasz

175 ROSSKOPF Joey

176 GESCHKE Simon

177 TEN DAM Laurens

Burgos-BH

181 VILELA Ricardo

182 MADRAZO Ángel

183 RUBIO Diego

184 FERNANDES José

185 CABEDO Óscar

186 MITRI James

187 CUBERO Jorge

Caja Rural – Seguros RGA

191 GONÇALVES Domingos

192 BANASZEK Alan

193 RODRÍGUEZ Cristián

194 SERRANO Gonzalo

195 CUADROS Álvaro

196 SOTO Nelson Andrés

197 MORA Sebastián

Cofidis, Solutions Crédits

201 HERRADA Jesús

202 HOFSTETTER Hugo

203 HANSEN Jesper

204 HERRADA José

205 BERHANE Natnael

206 MATÉ Luis Ángel

207 ATAPUMA Darwin

Euskadi Basque Country – Murias

211 BARCELÓ Fernando

212 BIZKARRA Mikel

213 BRAVO Garikoitz

214 RODRÍGUEZ Óscar

215 ARISTI Mikel

216 ITURRIA Mikel

217 SAMITIER Sergio

Roompot – Charles

221 WEENING Pieter

222 DUIJN Huub

223 RIESEBEEK Oscar

224 VAN DER LIJKE Nick

225 LAMMERTINK Maurits

226 DE WITTE Mathias

227 LIVYNS Arjen

Team Arkéa Samsic

231 GREIPEL André

232 BARGUIL Warren

233 DELAPLACE Anthony

234 LEDANOIS Kévin

235 FEILLU Brice

236 VACHON Florian

237 MOINARD Amaël

Wanty – Groupe Gobert

241 MARTIN Guillaume

242 MEURISSE Xandro

243 DEGAND Thomas

244 EIKING Odd Christian

245 DOUBEY Fabien

246 MINNAARD Marco

247 DE CLERCQ Bart