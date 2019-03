Cycling Weekly writers make their 2019 race predictions

Our 'experts' have their say...

We all love to make predictions when it comes to the biggest races of the season.

So before the first Monument of the year this weekend at Milan-San Remo, the writers at Cycling Weekly have put their reputations on the line and predicted how they see the 2019 season panning out.

>>> Seven bold predictions for the 2019 racing season

Alongside the usual Grand Tours and Monuments, we also look ahead as Britain plays host to the 2019 World Championships in Yorkshire this September.

So regardless of the predictions, we are set for a bumper season in mainland Europe and at home on local roads.

Let us know what you think of our riders predictions and make your own by letting us know via social media @cyclingweekly.

Vern Pitt – News and features editor

Milan-San Remo – Elia Viviani

Tour of Flanders (M/W) – Greg Van Avermaet / Anna van der Breggen

Paris-Roubaix – Niki Terpstra

L-B-L (M/W) – Peter Sagan / Anna van der Breggen

Giro d’Italia – Tom Dumoulin

Giro Rosa – Annemiek van Vleuten

Tour de France – Chris Froome

Vuelta a España – Miguel Angel Lopez

Worlds RR (M/W) – Peter Sagan / Lizzie Deignan

Worlds TT (M/W) – Rohan Dennis / Annemeik van Vleuten

Richard Windsor – Digital editor

Milan-San Remo – Peter Sagan

Tour of Flanders (M/W) – Michael Valgren / Kasia Niewiadoma

Paris-Roubaix – Jasper Stuyven

L-B-L (M/W) – Michał Kwiatkowski / Anna van der Breggen

Giro d’Italia – Tom Dumoulin

Giro Rosa – Anna van der Breggen

Tour de France – Chris Froome

Vuelta a España – Enric Mas

Worlds RR (M/W) – Greg Van Avermaet / Anna van der Breggen

Worlds TT (M/W) – Tom Dumoulin / Annemiek van Vleuten

Paul Knott – News and features writer

Milan-San Remo: Fernando Gaviria

Tour of Flanders (M/W): Peter Sagan/Coryn Rivera

Paris-Roubaix: Peter Sagan

L-B-L (M/W): Julian Alaphilippe/Annemiek van Vleuten

Giro d’Italia: Primož Roglič

Giro Rosa: Anna Van der Breggen

Tour de France: Chris Froome

Vuelta a España: Nairo Quintana

Worlds RR (M/W): Peter Sagan/Lizzie Deignan

Worlds TT (M/W): Tom Dumoulin/Anna van der Breggen

Alex Ballinger – News writer

Milan-San Remo – Fernando Gaviria

Tour of Flanders (M/W) – Greg Van Avermaet/ Anna van der Breggen

Paris-Roubaix – Wout Van Aert

L-B-L (M/W) – Julian Alaphilippe/ Annemiek van Vleuten

Giro d’Italia – Egan Bernal

Giro Rosa – Amanda Spratt

Tour de France – Tom Dumoulin

Vuelta a España – Nairo Quintana

Worlds RR (M/W) – Peter Sagan / Lizzie Deignan

Worlds TT (M/W) – Victor Campenaerts / Annemiek van Vleuten

Simon Richardson – Cycling Weekly editor

Milan-San Remo: Peter Sagan

Tour of Flanders (M/W): Jasper Stuyven / Annemiek van Vleuten

Paris-Roubaix: Gianni Moscon

L-B-L (M/W): Simon Yates / Amanda Spratt

Giro d’Italia: Adam Yates

Giro Rosa: Anna van der Breggen

Tour de France: Chris Froome

Vuelta a España: Geraint Thomas

Worlds RR (M/W): Michał Kwiatkowski / Annemiek van Vleuten

Worlds TT (M/W) Tom Dumoulin / Anna van der Breggen

We’ll keep you updated throughout the year with how our predictions panned out.