Marcel Kittel and Mark Cavendish headline strong 2018 Dubai Tour start list

Final start list of riders taking part in the Dubai Tour 2018

The 2018 Dubai Tour (February 6 – February 10) features four flat stages within its five stage route – and with full start lists now released we know we’ll get the chance to see some of the world’s best sprinters battle it out.

The start list, now released in full, features Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) – the German who boasts eight stage wins in total, 2015 overall winner Mark Cavendish (Team Dimension Data) plus Italian Elia Viviani (Quick-Step Floors).

Other fast men to look out for are Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), Nacer Bouhanni (Confidis), Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) and Dutchman Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) – who took a place on the podium at every single stage in 2017.

Stage four’s hillier route could prove a useful platform for a puncheur like John Degenkolb (Trek-Segafred0), and with a summit finish featuring ramps of 17 per cent the likes of Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) may come to the fore.

In total, the race will be attended by 16 teams: nine from the WorldTour, five from the Professional Continental ranks, one Continental level team, and the United Arab Emirates national team.

2018 Dubai Tour start list

Astana (KAZ)

CORT NIELSEN, Magnus (DEN)

BIZHIGITOV, Zhandos (KAZ)

FOMINYKH, Daniil (KAZ)

DE VRESSE, Laurens (GER)

KORSAETH, Truls (NOR)

MINALI, Riccardo (ITA)

TLEUBAYEV, Ruslan (KAZ)

Bahrain-Merida (BRN)

NIBALI ,Vincenzo (ITA)

KOREN, Kristijan (SLO)

BOLE, Grega (SLO)

COLBRELLI, Sonny (ITA)

GARCIA CORTINA, Ivan (ESP)

BOZIC, Borut (SLO)

PER, David (SLO)

BMC Racing (USA)

ROCHE, Nicholas (IRL)

BOHLI, Tom (SUI)

DRUCKER, Jean-Pierre (LUX)

TEUNS, Dylan (BEL)

VAN HOOYDONCK, Nathan (BEL)

VENTOSO ALBERDI, Francisco J. (ESP)

VLIEGEN, Loïc (BEL)

Quick-Step Floors (BEL)

VIVIANI, Elia (ITA)

DECLERCQ, Tim (BEL)

JAKOBSEN, Fabio (NED)

LAMPAERT, Yves (BEL)

SABATINI, Fabio (ITA)

SCHACHMANN, Maximilian (GER)

TERPSTRA, Niki (NED)

Dimension Data (RSA)

CAVENDISH, Mark (GBR)

DEBESAY, Mekseb (ERI)

EISEL, Bernhard (AUT)

GHEBREIGZABHIER WERKIL, Amanu (ERI)

RENSHAW, Mark (AUS)

THOMSON, Jay Robert (RSA)

VERMOTE, Julien (BEL)

Katusha-Alpecin (SUI)

KITTEL, Marcel (GER)

DOWSETT, Alex (GBR)

HALLER, Marco (AUT)

KUZNETSOV, Viacheslav (RUS)

MATHIS, Marco (GER)

POLITT, Nils (GER)

ZABEL, Rick (GER)

LottoNL-Jumbo (NED)

GROENEWEGEN, Dylan (NED)

JANSEN, Amund Grondahl (NOR)

LEEZER, Thomas (NED)

LINDEMAN, Bert-Jan (NED)

MARTENS, Paul (GER)

ROOSEN, Timo (NED)

TANKINK, Bram (NED)

Trek-Segafredo (USA)

DEGENKOLB, John (GER)

ALAFACI, Eugenio (ITA)

BRÄNDLE, Matthias (AUT)

NIZZOLO, Giacomo (ITA)

RAST, Gregory (SUI)

SKUJINS, Toms (LAT)

VAN POPPEL, Boy (NED)

UAE Team Emirates (UAE)

KRISTOFF, Alexander (NOR)

AIT EL ABDIA, Anass (MAR)

BONO, Matteo (ITA)

BYSTRØM, Sven Erik (NOR)

CONSONNI, Simone (ITA)

GANNA, Filippo (ITA)

MIRZA AL-HAMMADI, Yousif (UAE)

Aqua Blue Sport (IRL)

BLYTHE, Adam (GBR)

CHRISTIAN, Mark (GBR)

DUNNE, Conor (IRL)

FENN, Andrew (GBR)

BRAMMEIER, Matthew (IRL)

KREDER, Michel (NED)

PEARSON, Daniel (GBR)

Cofidis (FRA)

BOUHANNI, Nacer (FRA)

CHETOUT, Loic (FRA)

EDET Nicolas, (FRA)

LEMOINE, Cyril (FRA)

NAVARRO GARCIA, Daniel (ESP)

TEKLEHAIMANOT, Daniel (ERI)

VAN LERBERGHE, Bert (BEL)

Rally Cycling (USA)

ANTHONY, Jesse (USA)

CARPENTER, Robin (USA)

HUFF, Charles Bradley (USA)

MAGNER, Tyler (USA)

MCNULTY, Brandon (USA)

PATE, Danny (USA)

YOUNG, Eric (USA)

Team Novo Nordisk (USA)

PERON, Andrea (ITA)

BENHAMOUDA, Mehdi (FRA)

KAMSTRA, Brian (NED)

PLANET, Charles (FRA)

POLI, Umberto (ITA)

VALOGNES, Quentin (FRA)

WILLIAMS, Christopher (AUS)

Wilier Triestina-Selle Italia (ITA)

POZZATO, Filippo (ITA)

BERTAZZO, Liam (ITA)

BEVILACQUA, Simone (ITA)

COLEDAN, Marco (ITA)

MARECZKO, Jakub (ITA)

PACIONI, Luca (ITA)

ZHUPA, Eugert (ALB)

Mitchelton-BikeExchange (CHN)

BI, Wenhui (CHN)

BIEKEN, Nazaerbieke (CHN)

HENNESSY, Jacob (GBR)

STANNARD, Robert (AUS)

SUN, Xialong (CHN)

JENNER, Samuel (AUS)

XUE, Fuwen (CHN)

UAE National Team (UAE)

ALMANSOORI, Mohammed (UAE)

ALMANSOORI, Jaber (UAE)

ALMAURAWWI ALBLOOSHI, Mohamme (UAE)

ALBLOUSHI, Majed (UAE)

ALKAABI, Saif (UAE)

ALMEMARI, Nasser (UAE)

MAYOUF, Khalid (UAE)