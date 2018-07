BinckBank Tour start list 2017

Full list of riders taking part in the 2017 BinckBank Tour in the Netherlands and Belgium over August 7-13

The 2017 BinckBank Tour – formerly the Eneco Tour – starts on Monday, August 7, for seven days of WorldTour racing in the Netherlands and Belgium.

This year’s edition features a star-studded start list, with many riders looking to gain WorldTour points, and also try and maybe find some last minute form ahead of the Vuelta a España and the World Championships later in the year.

Quick-Step Floors

1 TERPSTRA Niki

2 DEVENYNS Dries

3 KITTEL Marcel

4 GILBERT Philippe

5 KEISSE Iljo

6 LAMPAERT Yves

7 RICHEZE Ariel Maximiliano

8 VAKOC Petr

Lotto-Soudal

11 WELLENS Tim

12 BENOOT Tiesj

13 DE BUYST Jasper

14 GALLOPIN Tony

15 GREIPEL André

16 MAES Nikolas

17 SIEBERG Marcel

18 VANENDERT Jelle

BMC Racing

21 VAN AVERMAET Greg

22 DRUCKER Jean-Pierre

23 KÜNG Stefan

24 QUINZIATO Manuel

25 SCOTSON Miles

26 VAN HOOYDONCK Nathan

27 SCHAR Michael

28 VLIEGEN Loïc

LottoNL-Jumbo

31 BOOM Lars

32 GROENEWEGEN Dylan

33 LEEZER Tom

34 VAN EMDEN Jos

35 ROOSEN Timo

36 TANKINK Bram

37 VAN HOECKE Gijs

38 WAGNER Robert

Team Sunweb

41 DUMOULIN Tom

42 ANDERSEN Søren Kragh

43 BAUHAUS Phil

44 CURVERS Roy

45 HAMILTON Chris

46 HOFSTEDE Lennard

47 TEUNISSEN Mike

48 STAMSNIJDER Tom

Bora-Hansgrohe

51 SAGAN Peter

52 BODNAR Maciej

53 BURGHARDT Marcus

54 KOLAR Michael

55 PFINGSTEN Christoph

56 PÖSTLBERGER Lukas

57 SCHILLINGER Andreas

58 SELIG Rüdiger

Trek-Segafredo

61 STUYVEN Jasper

62 COLEDAN Marco

63 GUERREIRO Ruben

64 PEDERSEN Mads

65 RAST Gregory

66 BRÄNDLE Matthias

67 THEUNS Edward

68 VAN POPPEL Boy

Katusha-Alpecin

71 MARTIN Tony

72 BIERMANS Jenthe

73 MATHIS Marco

74 KUZNETSOV Viacheslav

75 PLANCKAERT Baptiste

76 WÜRTZ SCHMIDT Mads

77 POLITT Nils

78 ZABEL Rick

Team Sky

81 VIVIANI Elia

82 DIBBEN Jonathan

83 DOULL Owain

84 GEOGHEGAN HART Tao

85 HENAO Sebastian

86 STANNARD Ian

87 VAN POPPEL Danny

88 WISNIOWSKI Lukasz

Cannondale-Drapac

91 VANMARCKE Sep

92 KOREN Kristijan

93 LANGEVELD Sebastian

94 MULLEN Ryan

95 SLAGTER Tom-Jelte

96 VAN ASBROECK Tom

97 VAN BAARLE Dylan

98 WIPPERT Wouter

Orica-Scott

101 KEUKELEIRE Jens

102 DOCKER Mitchell

103 EDMONDSON Alexander

104 HEPBURN Michael

106 GERRANS Simon

107 KLUGE Roger

108 CORT NIELSEN Magnus

109 BEWLEY Sam

Dimension Data

111 RENSHAW Mark

112 FARRAR Tyler

113 GIBBONS Ryan

114 JANSE VAN RENSBURG Reinardt

115 SBARAGLI Kristian

116 THOMSON Jay Robert

117 THWAITES Scott

118 VAN ZYL Johann

Bahrain-Merida

121 GASPAROTTO Enrico

122 AGNOLI Valerio

123 ARASHIRO Yukiya

124 BOLE Grega

125 GARCIA CORTINA Ivan

126 INSAUSTI Jon Ander

127 PER David

128 PIBERNIK Luka

Astana

131 DE VREESE Laurens

132 GATTO Oscar

133 GRUZDEV Dmitriy

134 KAMYSHEV Arman

135 MINALI Riccardo

136 FOMINYKH Daniil

137 TLEUBAYEV Ruslan

138 VALGREN Michael

UAE Team Emirates

141 GUARDINI Andrea

142 CONSONNI Simone

143 GANNA Filippo

144 KUMP Marko

145 POLANC Jan

146 SWIFT Ben

147 TROIA Oliviero

148 ZURLO Federico

FDJ

151 DÉMARE Arnaud

152 DELAGE Mickaël

153 GUARNIERI Jacopo

155 LADAGNOUS Matthieu

156 SARREAU Marc

157 VAUGRENARD Benoit

158 VINCENT Léo

160 ROY Jérémy

Movistar

162 BICO Nuno

164 DOWSETT Alex

165 ERVITI Imanol

166 QUINTANA Dayer

167 SUTHERLAND Rory

168 SÜTTERLIN Jasha

169 ANACONA Winner

170 IZAGUIRRE Gorka

Ag2r La Mondiale

171 NAESEN Oliver

172 BAGDONAS Gediminas

173 BAKELANTS Jan

174 BARBIER Rudy

175 DUVAL Julien

176 GOUGEARD Alexis

177 HOULE Hugo

178 JAUREGUI Quentin

Sport Vlaanderen – Baloise

181 ALLEGAERT Piet

182 DECLERCQ Benjamin

183 PLANCKAERT Edward

184 RICKAERT Jonas

185 STEELS Stijn

186 VAN GESTEL Dries

187 VAN HECKE Preben

188 VAN LERBERGHE Bert

Roompot – Nederlandse Loterij

191 ASSELMAN Jesper

192 LIGTHART Pim

193 REINDERS Elmar

194 TUSVELD Martijn

195 VAN DER HOORN Taco

196 VAN GOETHEM Brian

197 VERMELTFOORT Coen

198 WEENING Pieter

Wanty – Groupe Gobert

201 VAN KEIRSBULCK Guillaume

202 DEHAES Kenny

203 SMITH Dixon

204 MCNALLY Mark

205 MEURISSE Xandro

206 VAN MELSEN Kevin

207 BACKAERT Frederik

208 VANSPEYBROUCK Pieter

Vérandas Willems-Crelan

211 VAN AERT Wout

212 DEVOLDER Stijn

213 DUIJN Huub

214 DUPONT Timothy

215 GOOLAERTS Michael

216 KRUOPIS Aidis

217 MERLIER Tim

218 CORDEEL Sander