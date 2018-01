Tour Down Under 2018 start list

Provisional list of teams and riders taking part in the 2018 Tour Down Under (January 16-21)

The Tour Down Under kicks off the 2018 WorldTour calendar on January 16-21, with six stages around Adelaide, South Australia.

WorldTour teams will be there as they look to prepare for the bigger races in the season, with several riders making their season debuts in new team kit.

Defending champion Richie Porte has already been announced as part of a very strong line-up for the US-registered BMC Racing team which also includes four-time race winner Simon Gerrans and 2015 winner Rohan Dennis.

BMC Racing Team (USA)

1. PORTE, Richie (AUS)

2. BOHLI, Tom (SUI)

3. GERRANS, Simon (AUS)

4. WYSS, Danilo (SUI)

5. SCOTSON, Miles (AUS)

6. BEVIN, Patrick (NZL)

7. DENNIS, Rohan (AUS)

Team Manager: Fabio Baldato (ITA)

Mitchelton-Scott (AUS)

EWAN, Caleb (AUS)

Bora-Hansgrohe (GER)

SAGAN, Peter (SVK)

Team Sunweb (GER)

To be confirmed

Team Sky (GBR)

To be confirmed

Dimension Data (RSA)

To be confirmed

Lotto-Soudal (BEL)

To be confirmed

EF Education First-Drapac (USA)

To be confirmed

Bahrain-Merida (BHR)

61. POZZOVIVO, Domenico (ITA)

62. IZAGIRRE, Ion (ESP)

63. IZAGIRRE, Gorka (ESP)

64. BOARO, Manuele (ITA)

65. NAVARDAUSKAS, Ramunas (LTU)

66. ARASHIRO, Yukiya (JPN)

67. AGNOLI, Valerio (ITA)

Team Manager: Tristan Hoffman (NED)

Ag2r-La Mondiale (FRA)

91. GASTAUER, Ben (LUX)

92. CHEREL, Mikael (FRA)

93. MONTAGUTI, Matteo (ITA)

94. LATOUR, Pierre (FRA)

95. PETERS, Nans (FRA)

96. VANDENBERGH, Stijn (BEL)

97. DOMONT, Axel (FRA)

Team manager: Laurent Biondi (FRA)

Astana Pro Team (KAZ)

To be confirmed

Katusha-Alpecin (SUI)

111. HAAS, Nathan (AUS)

112. GONCALVES, Jose (POR)

113. KOCHETKOV, Pavel (RUS)

114. LAMMERTINK, Maurits (NED)

115. MACHADO, Tiago (POR)

116. RESTREPO, Jhonatan (COL)

117. SCHMIDT, Mads (DEN)

Team Manager: Gennady Mikhaylov (RUS)

FDJ (FRA)

To be confirmed

Movistar (ESP)

To be confirmed

Quick-Step Floors (BEL)

To be confirmed

LottoNL-Jumbo (NED)

151. WYNANTS, Maarten (BEL)

152. WAGNER, Robert (GER)

153. BATTAGLIN, Enrico (ITA)

154. OLIVIER, Daan (NED

155. BENNETT, George (NZL)

156. LEEZER, Thomas (NED)

157. GESINK, Robert (NED)

Team Manager: Frans Maassen (NED)

UAE Team Emirates (UAE)

To be confirmed

Trek-Segafredo (USA)

To be confirmed

UniSA-Australia (AUS)

To be confirmed