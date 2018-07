Clásica San Sebastián 2018 start list

Full list of riders taking part in the 2017 Clásica San Sebastián in Spain on Saturday, July 29

The start list for the Clásica San Sebastián reads a lot like a who’s-who is the 2018 Tour de France – with many of the race’s success stories preparing to line up at the Spanish WorldTour race, as well as some who didn’t fair so well in France.

Mountains jersey winner, and two time stage winner Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) is listed to ride, as is Greg van Avermaet (BMC Racing) who wore the yellow jersey until Geraint Thomas (Team Sky) took it off his shoulders after his stage eleven win.

Rigoberto Uran (Team EF Education First Drapac) is expected to return to racing, having abandoned the Tour de France following injuries picked up in a crash on stage nine, and Adam Yates (Mitchelton-Scott) is also en route to Spain after a disappointing Tour, where a crash ruined his best chances of a stage win once his general classification hopes had been quashed.

Last year’s one-day race victor – Michal Kwiatkowski – is not listed to ride, though former winner and 2017 second place rider Tony Gallopin (AG2R La Mondiale) is, alongside Bauke Mollema (Trek-Segafredo) who was third in the last edition, which ended in a sprint between a select group of five riders who broke away in the last metres of the final climb.

Confirmed start list: Clásica San Sebastián 2018

Team Sky

1 BERNAL Egan Arley

2 CASTROVIEJO Jonathan

3 DE LA CRUZ David

4 KIRYIENKA Vasil

5 GEOGHEGAN HART Tao

6 HENAO Sebastián

7 LOPEZ David

AG2R La Mondiale

11 DOMONT Axel

12 DUPONT Hubert

13 GALLOPIN Tony

14 GENIEZ Alexandre

15 LATOUR Pierre

16 MONTAGUTI Matteo

Astana Pro Team

21 LOPEZ Miguel Angel

22 BILBAO Pello

23 CATALDO Dario

24 FRAILE Omar

25 HIRT Jan

26 SANCHEZ Luis Leon

27 VILLELLA Davide

Bahrain Merida Pro Cycling Team

31 BOARO Manuele

32 IZAGIRRE Gorka

33 IZAGIRRE Ion

34 MOHORIC Matej

35 PADUN Mark

36 PERNSTEINER Hermann

37 SIUTSOU Kanstantsin

BMC Racing Team

41 BEVIN Patrick

42 GERRANS Simon

44 SCHAR Michael

45 VAN AVERMAET Greg

46 VENTOSO Francisco

47 VLIEGEN Loïc

Bora-Hansgrohe

51 GROSSSCHARTNER Felix

52 MCCARTHY Jay

53 MÜHLBERGER Gregor

54 PFINGSTEN Christoph

55 POLJANSKI Pawel

56 SAGAN Juraj

57 SCHILLINGER Andreas

Burgos-BH

61 SIMÓN Jordi

62 MAMYKIN Matvey

63 EZQUERRA Jesus

64 MENDES José

65 RUBIO Diego

66 TORRES Pablo

67 CUBERO Jorge

Caja Rural – Seguros RGA

71 PARDILLA Sergio

72 SCHULTZ Nick

73 SOTO Nelson Andres

74 ARANBURU Alex

75 MAS Lluís Guillermo

76 AMEZQUETA Julen

77 LASTRA Jonathan

Cofidis, Solutions Crédits

81 HERRADA Jesús

82 BONNAFOND Guillaume

83 CHETOUT Loïc

84 EDET Nicolas

85 NAVARRO Daniel

86 PEREZ Anthony

87 SIMON Julien

Euskadi – Murias

91 BRAVO Garikoitz

92 BIZKARRA Mikel

93 IRIZAR Julen

94 GONZALEZ Aitor

95 BAGÜES Aritz

96 RODRÍGUEZ Sergio

97 ITURRIA Mikel

Groupama – FDJ

101 GAUDU David

102 LADAGNOUS Matthieu

103 LUDVIGSSON Tobias

104 MORABITO Steve

105 ROUX Anthony

106 SEIGLE Romain

107 VICHOT Arthur

Lotto Soudal

111 FRISON Frederik

112 HANSEN Adam

113 MONFORT Maxime

114 MARCZYNSKI Tomasz

115 VAN DER SANDE Tosh

116 VANENDERT Jelle

117 WELLENS Tim

Mitchelton-Scott

121 YATES Adam

122 HOWSON Damien

123 IMPEY Daryl

124 NIEVE Mikel

125 DURBRIDGE Luke

126 HEPBURN Michael

127 BAUER Jack

Movistar Team

131 ANACONA Winner

132 CARRETERO Héctor

133 DE LA PARTE Víctor

134 LANDA Mikel

135 VALLS Rafael

136 FERNÁNDEZ Rubén

137 VALVERDE Alejandro

Quick-Step Floors

141 ALAPHILIPPE Julian

142 ASGREEN Kasper

143 JUNGELS Bob

144 KNOX James

145 MAS Enric

146 NARVAEZ Jhonatan

147 SERRY Pieter

Team Dimension Data

151 ANTON Igor

152 CUMMINGS Stephen

153 KING Benjamin

154 KUDUS Merhawi

155 MEINTJES Louis

156 SLAGTER Tom-Jelte

Team EF Education First-Drapac

161 BRESCHEL Matti

162 CLARKE Simon

163 CRADDOCK Lawson

164 MARTINEZ Daniel Felipe

165 MORENO Daniel

166 ROLLAND Pierre

167 URAN Rigoberto

Team Katusha – Alpecin

171 FABBRO Matteo

172 BOSWELL Ian

173 KOCHETKOV Pavel

174 SMIT Willie

175 MACHADO Tiago

176 KUZNETSOV Viacheslav

177 ZAKARIN Ilnur

Team LottoNL-Jumbo

181 GESINK Robert

182 KRUIJSWIJK Steven

183 LINDEMAN Bert-Jan

184 MARTENS Paul

185 ROGLIC Primoz

186 TANKINK Bram

187 TOLHOEK Antwan

Team Sunweb

191 GESCHKE Simon

192 HAGA Chad

193 HAMILTON Chris

194 HINDLEY Jai

195 TEN DAM Laurens

196 MATTHEWS Michael

197 TUSVELD Martijn

Trek-Segafredo

201 ALAFACI Eugenio

202 BERNARD Julien

203 DE KORT Koen

204 GOGL Michael

205 IRIZAR Markel

206 MOLLEMA Bauke

207 SKUJIŅŠ Toms

UAE-Team Emirates

211 BONO Matteo

212 BYSTRØM Sven Erik

213 COSTA Rui

214 MORI Manuele

215 RIABUSHENKO Alexandr

216 SUTHERLAND Rory

217 ULISSI Diego