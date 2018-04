Eschborn-Frankfurt 2018 start list

Triple Eschborn-Frankfurt winner Alexander Kristoff returns to defend his title in the German single-day WorldTour race on Tuesday

Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) returns to defend his title in the Eschborn-Frankfurt on Tuesday, May 1 – aiming to take the victory for a fourth consecutive edition of the single-day German WorldTour race.

Norwegian Kristoff will come up against a strong field in the mid-week event, including Australian Michael Matthews (Team Sunweb), Colombian Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), Irishman Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) and fellow Norwegian Edvald Boasson Hagen (Dimension Data).

The 212-kilometre course tackles several notable hills – including the 10.8km Feldberg climb in the first half – and features a tough finale that more suits Classics riders than pure sprinters.

Aside from Kristoff, former winners include Eddy Merckx, John Degenkolb, Erik Zabel and sole British winner Barry Hoban, who claimed the race in 1966.

The race was previously known as Rund um den Henninger Turm Frankfurt. It was awarded UCI WorldTour status for 2017.

NB: Provisional list of starters, may be subject to change

UAE Team Emirates

1 KRISTOFF Alexander NOR

2 BYSTRØM Sven Erik NOR

3 CONSONNI Simone ITA

4 FERRARI Roberto ITA

5 GANNA Filippo ITA

6 RIABUSHENKO Aleksandr BLR

7 TROIA Oliviero ITA

Katusha-Alpecin

11 ZABEL Rick GER

12 CRAS Steff BEL

13 KIŠERLOVSKI Robert CRO

14 KITTEL Marcel GER

15 MATHIS Marco GER

16 POLITT Nils GER

17 ŠPILAK Simon SLO

Lotto-Soudal

21 GREIPEL André GER

22 HOFLAND Moreno NED

23 LAMBRECHT Bjorg BEL

24 MERTZ Remy BEL

25 NAESEN Lawrence BEL

26 SHAW James GBR

27 WOUTERS Enzo BEL

Team Sunweb

31 MATTHEWS Michael AUS

32 BAUHAUS Phil GER

33 FRÖHLINGER Johannes GER

34 GESCHKE Simon GER

35 HINDLEY Jai AUS

36 THEUNS Edward BEL

37 WALSCHEID Maximilian Richard GER

Quick-Step Floors

41 GAVIRIA Fernando COL

42 DE PLUS Laurens BEL

43 DECLERCQ Tim BEL

44 JAKOBSEN Fabio NED

45 LAMPAERT Yves BEL

46 MARTINELLI Davide ITA

47 RICHEZE Maximiliano Ariel ARG

Dimension Data

51 HAGEN Edvald Boasson NOR

52 DOUGALL Nicolas RSA

53 GHEBREIGZABHIER WERKILUL Amanuel ERI

54 KUDUS Merhawi ERI

55 PAUWELS Serge BEL

56 SLAGTER Tom-Jelte NED

57 THOMSON Jay Robert RSA

Bora-Hansgrohe

61 BUCHMANN Emanuel GER

62 ACKERMANN Pascal GER

63 BENNETT Sam IRL

64 KENNAUGH Peter GBR

65 MÜHLBERGER Gregor AUT

66 POLJANSKI Pawel POL

67 SARAMOTINS Aleksejs LAT

Trek-Segafredo

71 RAST Gregory SUI

72 BEPPU Fumiyuki JPN

73 BERNARD Julien FRA

74 CONCI Nicola ITA

75 DANIEL Gregory USA

76 FRAME Alex NZL

77 GOGL Michael AUT

Nippo-Vini Fantini

81 LOBATO DEL VALLE Juan Jose ESP

82 CANOLA Marco ITA

83 GROSU Eduard Michael ROU

84 HATSUYAMA Sho JPN

85 KOBAYASHI Marino JPN

86 MARANGONI Alan ITA

87 TIZZA Marco ITA

Ag2r La Mondiale

91 NAESEN Oliver BEL

92 BAGDONAS Gediminas LTU

93 BARBIER Rudy FRA

94 DUVAL Julien FRA

95 GALLOPIN Tony FRA

96 GOUGEARD Alexis FRA

97 VANDENBERGH Stijn BEL

Bahrain-Merida

101 GASPAROTTO Enrico ITA

102 AGNOLI Valerio ITA

103 ARASHIRO Yukiya JPN

104 BOLE Grega SLO

105 GARCIA CORTINA Ivan ESP

106 PIBERNIK Luka SLO

107 WANG Meiyin CHN

Roompot Nederlandse Loterij

111 WEENING Pieter NED

112 ARIESEN Tim NED

113 GERTS Floris NED

114 MEIJERS Jeroen NED

115 RIESEBEEK Oscar NED

116 VAN GINNEKEN Sjoerd NED

117 VAN GOETHEM Brian NED

Aqua Blue Sport

121 KREDER Michel NED

122 DUNNE Conor IRL

123 FENN Andrew GBR

124 GATE Aaron NZL

125 HANSEN Lasse Norman DEN

126 KONING Peter NED

127 PEDERSEN Casper DEN

Wanty Groupe Gobert

131 PASQUALON Andrea ITA

132 ANTONINI Simone ITA

133 BACKAERT Frederik BEL

134 BAUGNIES Jérôme BEL

135 OFFREDO Yoann FRA

136 SMITH Dion NZL

137 VANSPEYBROUCK Pieter BEL

Cofidis, Solutions Credits

141 BOUHANNI Nacer FRA

142 CLAEYS Dimitri BEL

143 SIMON Julien FRA

144 SOUPE Geoffrey FRA

145 TEKLEHAIMANOT Daniel ERI

146 VAN STAEYEN Michaël BEL

147 VANBILSEN Kenneth BEL

Sport Vlaanderen Baloise

151 VAN HECKE Preben BEL

152 DECLERCQ Benjamin BEL

153 DELTOMBE Kevin BEL

154 SPRENGERS Thomas BEL

155 VAN GESTEL Dries BEL

156 VAN ROOY Kenneth BEL

157 VERWILST Aaron BEL

Fortuneo-Samsic

161 VACHON Florian FRA

162 BONNAMOUR Franck FRA

163 FEILLU Brice FRA

164 GERARD Arnaud FRA

165 LEDANOIS Kevin FRA

166 LUNKE Sindre Skjøstad NOR

167 MOINARD Amael FRA

WB Aqua Protect Veranclassic

171 JULES Justin FRA

172 DERUETTE Thomas BEL

173 KIRSCH Alex LUX

174 MORTIER Julien BEL

175 PEYSKENS Dimitri BEL

176 SPENGLER Lukas SUI

177 WARNIER Antoine BEL

CCC Sprandi Polkowice

181 KUMP Marko SLO

182 ANTUNES Amaro POR

183 KOCH Jonas GER

184 OWSIAN Lukasz POL

185 PALUTA Michal POL

186 STOSZ Patryk POL

187 TRATNIK Jan SLO

Veranda’s Willems-Crelan

191 DE BIE Sean BEL

192 DE BONDT Dries BEL

193 DUIJN Huub NED

194 LIVYNS Arjen BEL

195 STEELS Stijn BEL

196 TANNER David AUS

197 WAEYTENS Zico BEL

Gazprom-Rusvelo

201 TRUSOV Nikolay RUS

202 ARSLANOV Ildar RUS

203 BOEV Igor RUS

204 FIRSANOV Sergey RUS

205 KOZONTCHUK Dmitriy RUS

206 LAGUTIN Sergey RUS

207 NYCH Artem RUS