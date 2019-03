List of riders taking part in the 2019 edition of E3 Harelbeke in Belgium on Friday, March 29

Attention returns to the northern European cobbled Classics this weekend, with E3 Harelbeke (now known as the E3 BinckBank Classic) on Friday (March 29).

As one of the major pre-Tour of Flanders races as well as being a prestigious event in its own right, E3 Harelbeke often commands a star-studded start list. This year is no different, with all of the major spring Classics contenders in attendance.

World champion Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) – winner in 2014 – makes his first appearance on the cobbles for 2019, while defending champion Niki Terpstra, now riding for Pro Continental team Direct Energie, will wear the number one bib.

With the race covering many of the same roads as the Tour of Flanders, Terpstra will face tough competition in his title defence from the likes of Yves Lampaert and Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick-Step), Greg Van Avermaet (CCC Team), Gianni Moscon and Luke Rowe (Team Sky), Sep Vanmarcke (EF Education First), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), and Oliver Naesen (Ag2r La Mondiale) in a star-studded start list.

E3 Harelbeke 2019 start list (provisional)

Direct Energie

1 TERPSTRA Niki

2 CALMEJANE Lilian

3 CARDIS Romain

4 GAUDIN Damien

5 LIGTHART Pim

6 PICHOT Alexandre

7 TURGIS Anthony

Deceuninck – Quick Step

11 LAMPAERT Yves

12 DECLERCQ Tim

13 GILBERT Philippe

14 JUNGELS Bob

15 KEISSE Iljo

16 SÉNÉCHAL Florian

17 ŠTYBAR Zdeněk

Lotto-Soudal

21 BENOOT Tiesj

22 IVERSEN Rasmus

23 DEWULF Stan

24 KEUKELEIRE Jens

25 MAES Nikolas

26 NAESEN Lawrence

27 VAN GOETHEM Brian

CCC Team

31 VAN AVERMAET Greg

32 SCHÄR Michael

33 VAN HOECKE Gijs

34 VAN HOOYDONCK Nathan

35 VAN KEIRSBULCK Guillaume

37 WIŚNIOWSKI Łukasz

AG2R La Mondiale

41 NAESEN Oliver

42 BAGDONAS Gediminas

43 DENZ Nico

44 DILLIER Silvan

45 DUVAL Julien

46 GODON Dorian

47 VANDENBERGH Stijn

Bora – Hansgrohe

51 SAGAN Peter

52 BODNAR Maciej

53 BURGHARDT Marcus

54 DRUCKER Jempy

55 OSS Daniel

56 PÖSTLBERGER Lukas

57 SAGAN Juraj

Jumbo-Visma

61 VAN AERT Wout

62 JANSEN Amund Grøndahl

63 ROOSEN Timo

64 TEUNISSEN Mike

65 VAN DER HOORN Taco

66 VAN POPPEL Danny

67 WYNANTS Maarten

Movistar Team

71 ROELANDTS Jürgen

72 ARCAS Jorge

73 BARBERO Carlos

74 CARRETERO Héctor

75 PRADES Eduard

76 ROJAS José Joaquín

77 SÜTTERLIN Jasha

Mitchelton-Scott

81 TRENTIN Matteo

82 BAUER Jack

83 DURBRIDGE Luke

84 EDMONDSON Alex

85 HEPBURN Michael

86 JUUL-JENSEN Christopher

87 MEZGEC Luka

Astana Pro Team

91 BALLERINI Davide

92 BIZHIGITOV Zhandos

93 DE VREESE Laurens

94 GIDICH Yevgeniy

95 GRUZDEV Dmitriy

96 HOULE Hugo

97 CORT Magnus

Bahrain-Merida

101 COLBRELLI Sonny

102 GARCÍA CORTINA Iván

103 HAUSSLER Heinrich

104 KOREN Kristijan

105 MOHORIČ Matej

106 PIBERNIK Luka

107 TRATNIK Jan

108 TEUNS Dylan

EF Education First

112 BETTIOL Alberto

113 DOCKER Mitchell

114 HOFLAND Moreno

115 LANGEVELD Sebastian

116 PHINNEY Taylor

117 SCULLY Tom

118 VANMARCKE Sep

Groupama – FDJ

121 DÉMARE Arnaud

122 GUARNIERI Jacopo

123 KONOVALOVAS Ignatas

124 KÜNG Stefan

125 LE GAC Olivier

126 SCOTSON Miles

127 SINKELDAM Ramon

Dimension Data

131 BOASSON HAGEN Edvald

132 BAK Lars Ytting

133 EISEL Bernhard

134 VALGREN Michael

135 THOMSON Jay Robert

136 VENTER Jaco

137 VERMOTE Julien

Katusha – Alpecin

141 DEBUSSCHERE Jens

142 BIERMANS Jenthe

143 HALLER Marco

144 HOLLENSTEIN Reto

145 KUZNETSOV Vyacheslav

146 POLITT Nils

147 WÜRTZ SCHMIDT Mads

148 SMIT Willie

Team Sky

151 MOSCON Gianni

152 BASSO Leonardo

153 DOULL Owain

154 GANNA Filippo

155 ROWE Luke

156 STANNARD Ian

Team Sunweb

161 HIRSCHI Marc

162 HAGA Chad

163 CURVERS Roy

164 KRAGH ANDERSEN Asbjørn

165 KRAGH ANDERSEN Søren

166 PEDERSEN Casper

167 WALSCHEID Max

Trek – Segafredo

171 STUYVEN Jasper

172 DEGENKOLB John

173 KIRSCH Alex

174 MULLEN Ryan

175 PEDERSEN Mads

176 DE KORT Koen

177 THEUNS Edward

UAE Team Emirates

181 KRISTOFF Alexander

182 PHILIPSEN Jasper

183 BYSTRØM Sven Erik

184 MARCATO Marco

186 BOHLI Tom

187 TROIA Oliviero

Sport Vlaanderen – Baloise

191 ALLEGAERT Piet

192 DE VYLDER Lindsay

193 DECLERCQ Benjamin

194 GHYS Robbe

195 PLANCKAERT Emiel

196 SPRENGERS Thomas

197 VAN GESTEL Dries

Wallonie-Bruxelles

201 DEHAES Kenny

202 ISTA Kevyn

203 LIETAER Eliot

204 NÕMMELA Aksel

205 PLANCKAERT Baptiste

206 SPENGLER Lukas

207 TAMINIAUX Lionel

Wanty – Gobert Cycling Team

211 BACKAERT Frederik

212 DE GENDT Aimé

213 DE WINTER Ludwig

214 DEVRIENDT Tom

215 KREDER Wesley

216 VANSPEYBROUCK Pieter

217 VLIEGEN Loïc

Cofidis, Solutions Crédits

221 CLAEYS Dimitri

222 FORTIN Filippo

223 LEMOINE Cyril

224 MATHIS Marco

225 SOUPE Geoffrey

226 TOUZE Damien

227 VANBILSEN Kenneth

Israel Cycling Academy

231 BOIVIN Guillaume

232 CARISEY Clément

233 DUNNE Conor

234 ENGER Sondre Holst

235 GOLDSTEIN Omer

236 RÄIM Mihkel

237 VAN ASBROECK Tom

Roompot – Charles

241 BOOM Lars

242 ASSELMAN Jesper

244 REINDERS Elmar

245 STEELS Stijn

246 VAN GINNEKEN Sjoerd

247 VAN SCHIP Jan-Willem

248 TIMMERMANS Justin