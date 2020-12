Cycling transfers 2021: All the ins and outs from the WorldTour

The cycling transfer period is getting close to ending with most teams finalising their rosters for the upcoming 2021 season with a number of big names jumping ships.

There have been some shock moves including Chris Froome to Israel Start-Up Nation, as he hopes to go for a record-qualling fifth Tour de France title.

One team has had to lose all their riders; CCC Team will be no more in 2021 as they morph into what is now Circus-Wanty-Gobert and become Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux in 2021.

Mark Cavendish has finally announced that he will be riding for another year as he re-joins Deceuninck – Quick-Step, a team where he won over 40 times.

Here is our list of all the ins, outs, and renewals from each WorldTour team. We will update this page when new deals are announced.

AG2R-Citroën

Ins: Greg Van Avermaet (CCC Team), Michael Schär (CCC Team), Gijs Van Hoecke (CCC Team), Stan Dewulf (Lotto Soudal), Damien Touzé (Team Cofidis), Marc Sarreau (Groupama-FDJ), Bob Jungels (Deceuninck – Quick-Step Team), Lilian Calmejane (Team Total Direct Energie), Ben O’Connor (NTT Pro Cycling), Nicolas Prudhomme.

Outs: Romain Bardet (Team Sunweb), Alexandre Geniez (Team Total Direct Energie), Alexis Vuillermoz (Team Total Direct Energie), Harry Tanfield (NTT Pro Cycling/Team Qhubeka ASSOS), Quentin Jauregui (B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM), Silvan Dillier (Alpecin-Fenix).

Renewals: Oliver Naesen, Larry Warbasse, Mikaël Chérel, Ben Gastauer, Benoît Cosnefroy, Dorian Godon, Aurélien Paret-Peintre, Geoffroy Bouchard, Jaakko Hänninen, Andrea Vendrame, Mathias Frank, Nans Peters.

Astana-Premier Tech

Ins: Samuele Battistella (NTT Pro Cycling), Stefan De Bod (NTT Pro Cycling), Andrea Piccolo (Team Colpack Ballan), Ben Perry (Israel Cycling Academy), Javier Romo, Matteo Sobrero (NTT Pro Cycling), Yevgeniy Fedorov (Vino-Astana Motors), Gleb Brussenskiy (Vino-Astana Motors).

Outs: Miguel Angel Lopez (Movistar Team).

Renewals: Yevgeniy Gidich, Dmitriy Gruzdev, Yuriy Natarov, Nikita Stalnov and Artyom Zakharov, Vadim Pronskiy, Gorka Izagirre, Ion Izagirre, Manuele Boaro, Jonas Gregaard, Davide Martinelli, Rodrigo Contreras.

Bahrain Victorious

Ins: Jack Haig (Mitchelton-SCOTT).

Outs: Ivan Garcia Cortina (Movistar Team), Enrico Battaglin (Bardiani-CSF-Faizane), Mark Cavendish (Deceuninck – Quick-Step).

Renewals: Dylan Teuns, Yukiya Arashiro, Phil Bauhaus, Chun-Kai Feng, Heinrich Haussler, Mark Padun, Hermann Pernsteiner, Marcel Sieberg, Jan Tratnik, Steve Williams

Bora-Hansgrohe

Ins: Nils Politt (Israel Start-Up Nation), Frederik Wandahl (ColoQuick), Matthew Walls (Trinity Racing), Wilco Kelderman (Team Sunweb), Ben Zwiehoff, Giovanni Aleotti (Cycling Team Friuli ASD), Jordi Meeus (SEG Racing Academy) Anton Palzer (Skiing).

Outs: Gregor Muhlberger (Movistar Team), Rafal Majka (UAE Team Emirates), Oscar Gatto (retiring), Jempy Drucker (Cofidis).

Renewals: Max Schachmann, Cesare Benedetti, Lukas Pöstlberger, Matteo Fabbro

CCC Team

Ins:

Outs ENTIRE TEAM: Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën), Michael Schär (AG2R-Citroën), Gijs Van Hoecke (AG2R-Citroën), Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation), Fausto Masnada (Deceuninck – Quick-Step, with immediate effect), Nathan van Hooydonck (Jumbo-Visma), Matteo Trentin (UAE Team Emirates), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), Attila Valter (Groupama-FDJ), Ilnur Zakarin (Gazprom-RusVelo), Kamil Malecki (Lotto-Soudal). Szymon Sajnok (Cofidis), Victor de la Parte (Total Direct Energie), Simon Geschke (Cofidis), Joey Rosskopf (Rally Cycling), Jonas Koch (Intermarché-Wanty-Gobert), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty-Gobert), Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert), Serge Pauwels (retiring), Will Barta (EF Pro Cycling), Jakub Marezcko (Vini Zabu-KTM), Josef Cerny (Deceuninck – Quick-Step), Pavel Kochetkov (Gazprom-RusVelo), Kamil Gradek (Vini Zabu-KTM), Lukasz Wisniowski (Qhubeka-Assos).

Cofidis

Ins: Jelle Wallays (Lotto-Soudal), Andre Carvalho (Hagens Berman Axeon), Tom Bohli (UAE Team Emirates), Szymon Sajnok (CCC Team), Simon Geschke (CCC Team), Jempy Drucker (Bora-Hansgrohe).

Outs: Damien Touzé (AG2R-Citroën), Cyril Lemoine (B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM), Luis Ángel Mate (Euskaltel – Euskadi), Dimitri Claeys (Qhubeka-Assos).

Renewals: Anthony Perez, Victor Lafay, Emmanuel Morin, Pierre-Luc Périchon

Deceuninck – Quick-Step

Ins: Sean Quinn (Hagens Berman Axeon), Fausto Masnada (CCC Team, with immediate effect), Josef Cerny (CCC Team), Mark Cavendish (Bahrain-McLaren).

Outs: Bob Jungels (AG2R-Citroën).

Renewals: Yves Lampaert, Mikkel Honoré, Dries Devenyns, Iljo Keisse

EF Pro Cycling

Ins: Hideto Nakane (Nippo-Delko-One Provence), Michael Valgren (NTT Pro Cycling), Will Barta (CCC Team), Diego Camargo (Colombia Tierra de Atletas – GW Bicicletas), Daniel Arroyave (UAE-Team Columbia).

Outs: Dani Martinez (Ineos Grenadiers), Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Tanel Kangert (Mitchelton-Scott), Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation), Kristoffer Halvorsen (Uno-X), Simon Clarke (Qhubeka-Assos), Sean Bennett (Qhubeka-Assos).

Renewals: Alberto Bettiol, Lachlan Morton, Tejay van Garderen, Julius van den Berg, Moreno Hofland, Rigoberto Urán, Sebastian Langeveld.

Groupama-FDJ

Ins: Jake Stewart (Équipe Continentale Groupama-FDJ), Attila Valter (CCC Team).

Outs: Marc Sarreau (AG2R-Citroën), Kilian Frankiny (Qhubeka-Assos).

Renewals: Thibaut Pinot, Arnaud Démare, David Gaudu, Stefan Kung, Rudy Molard, Jacopo Guarnieri, Kevin Geniets, Olivier Le Gac, Mathieu Ladagnous, Miles Scotson, Sebastien Reichenbach, Tobias Ludvigsson, Antoine Duschene, Ignatas Konovalovas, William Bonnet.

Ineos Grenadiers

Ins: Tom Pidcock (Trinity Racing), Dani Martinez (EF Pro Cycling), Richie Porte (Trek-Segafredo), Lauren de Plus (Jumbo-Visma), Adam Yates (Mitchelton-Scott).

Outs: Chris Froome (Israel Start-Up Nation), Ian Standard (retiring), Chris Lawless (Total Direct Energie).

Renewals: Luke Rowe, Tao Geoghegan Hart, Filippo Ganna, Michał Kwiatkowski.

Israel Start-Up Nation

Ins: Chris Froome (Ineos-Grenadiers), Michael Woods (EF Pro Cycling), Carl Fredrik Hagen (Lotto-Soudal), Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Patrick Bevin (CCC Team), Sebastian Berwick (St George Continental Cycling Team), Taj Jones (Israel Start-Up Nation), Alessandro De Marchi (CCC Team), Sep Vanmarcke (EF Pro Cycling).

Outs: Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Rory Sutherland (retired).

Renewals: André Greipel, Mads Wurtz Schmidt, Rick Zabel, Alex Cataford, James Piccoli, Mathias Brändle, Tom Van Asbroeck, Rudy Barbier, Alex Dowsett, Guy Niv, Guy Sagiv, Omer Goldstein, Itamar Einhorn.

Lotto-Soudal

Ins: Viktor Verschaeve (Lotto-Soudal U23), Sebastien Grignard (Lotto-Soudal U23), Andreas Kron (Riwal Readynez), Filippo Conca (Biesse Arvedi, Harry Sweeny (Lotto-Soudal U23), Sylvain Moniquet (Équipe Continentale Groupama-FDJ), Xandres Vervloesem (Lotto-Soudal U23), Kamil Malecki (CCC Team), Maxim Van Gils (Lotto-Soudal U23).

Outs: Carl Fredrik Hagen (Israel Start-Up Nation), Stan Dewulf (AG2R-Citroën), Jelle Wallays (Cofidis), Remy Mertz (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Adam Hansen (retiring), Nikolas Maes (retiring), Sander Armée (Qhubeka ASSOS).

Renewals: Thomas De Gendt, Tosh Van der Sande, Tomasz Marczynski, Harm Vanhoucke

Mitchelton-Bianchi

Ins: Tanel Kangert (EF Pro Cycling Team)., Michael Matthews (Team Sunweb), Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma), Kevin Colleoni (Androni Giocattoli Sidermec).

Outs: Edoardo Affini (Jumbo-Visma), Daryl Impey (Israel Start-Up Nation), Adam Yates (Ineos Grenadiers), Jack Haig (Bahrain Victorious), Michael Albasini (retiring).

Renewals: Simon Yates, Tsgabu Grmay, Lucas Hamilton, Luka Mezgec, Luke Durbridge, Cameron Meyer, Robert Stannard, Callum Scotson, Alex Edmondson, Damien Howson, Nick Schultz, Sam Bewley, Jack Bauer, Dion Smith, Brent Bookwalter.

Movistar Team

Ins: Iván García Cortina (Bahrain McLaren), Gregor Mühlberger (Bora-Hansgrohe), Abner Gonzalez, Miguel Ángel López (Astana Pro Team), Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA).

Outs: Jürgen Roelandts (retiring), Eduardo Sepulveda (Androni Giocattoli-Sidermec), Eduard Prades (Nippo-Delko One-Provence).

Renewals: Juan Diego Alba, Jorge Arcas, Héctor Carretero, Dario Cataldo, Gabriel Cullaigh, Iñigo Elosegui, Imanol Erviti, Juri Hollmann, Johan Jacobs, Matteo Jorgenson, Luís Mas, Enric Mas, Mathias Norsgaard, Nelson Oliveira, Antonio Pedrero, José Joaquín Rojas, Einer Rubio, Sergio Samitier, Marc Soler, Alejandro Valverde, Carlos Verona and Davide Villella, Albert Torres, Sebastian Mora.

Team Qhubeka-Assos

Ins: Dimitri Claeys (Cofidis), Simon Clarke (EF Pro Cycling), Kilian Frankiny (Groupama-FDJ), Lukasz Wisniowski (CCC Team), Sean Bennett (EF Pro Cycling), Karel Vacek (Colpack Ballan), Fabio Aru (UAE Team Emirates), Sander Armée (Lotto-Soudal), Mauro Schmid (Leopard Pro Cycling), Sergio Henao (UAE Team Emirates), Lasse Norman Hansen (Alpecin-Fenix), Matteo Pelucchi (Bardiani-CSF-Faizane), Connor Brown (NTT Continental Cycling Team), Harry Tanfield (AG2R La Mondiale), Emil Vinjebo (Riwal-Securitas).

Outs: Ben O’Connor (AG2R-Citroën), Ryan Gibbons (UAE Team Emirates), Rasmus Tiller (Uno-X), Michael Valgren (EF Pro Cycling), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segafredo), Roman Kreuziger (Gazprom-RusVelo), Matteo Sobrero (Astana-Premier Tech), Samuele Battistella (Astana-Premier Tech), Stefan De Bod (Astana-Premier Tech), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty Gobert), Edvald Boasson Hagen (Total Direct Energie).

Renewals: Giacomo Nizzolo.

Team Jumbo-Visma

Ins: David Dekker (SEG Racing Academy), Gijs Leemreize (Jumbo-Visma Development Team), Edoardo Affini (Mitchelton-Scott), Nathan Van Hooydonck (CCC Team), Sam Oomen (Team Sunweb).

Outs: Laurens de Plus (Ineos Grenadiers), Amund Grøndahl Jansen (Mitchelton-Bianchi), Tom Leezer (retiring), Taco van der Hoorn (BEAT Cycling Club).

Renewals: Tony Martin, Tom Leezer, Jonas Vingegaard, Pascal Eenkhoorn, Timo Roosen, Lennard Hofstede, Christoph Pfingsten, Paul Martens (until July 2021), Maarten Wynants (until May 2021)

Team DSM

Ins: Romain Bardet (AG2R La Mondiale), Marco Brenner (Auto Eder Bayern), Andreas Leknessund (Uno-X), Kevin Vermaerke (Hagens Berman Axeon), Niklas Markl (Development Team Sunweb), Romain Combaud (Nippo-Delko-One Provence).

Outs: Sam Oomen (Jumbo-Visma), Michael Matthews (Mitchelton-Bianchi), Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe).

Renewals: Nikias Arndt, Florian Stork, Cees Bol, Alberto Dainese, Nils Eekhoff, Tiesj Benoot

Trek-Segafredo

Ins: Antonio Tiberi (Colpack Ballan), Amanuel Ghebreigzabhier (NTT Pro Cycling), Mattias Skjelmose Jensen (Leopard Pro Cycling), Alessandro Fancellu (EOLO-Kometa)

Outs: Richie Porte (Ineos Grenadiers), Pieter Weening (Retiring)

Renewals: Jasper Stuyven, Bauke Mollema, Mads Pedersen, Toms Skujins, Jacopo Mosca, Matteo Moschetti, Gianluca Brambilla, Koen de Kort.

UAE Team Emirates

Ins: Matteo Trentin (CCC Team), Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), Ryan Gibbons (NTT Pro Cycling), Juan Ayuso (Colpack Ballan).

Outs: Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), Tom Bohli (Cofidis), Edward Ravasi (EOLO-Kometa), Fabio Aru (Qhubeka-Assos), Sergio Henao (Qhubeka-Assos).

Renewals: Tadej Pogačar, Diego Ulissi, Alexandr Riabushenko.