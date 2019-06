Who are all the new national champions of 2019?

2017 National Round Up

Lizzie Deignan (Boels-Dolmans) took her fourth British national road race title in seven years as she launched a perfectly-timed solo effort to win the women’s road race on the Isle of Man.

Steve Cummings (Dimension Data) won the men’s road race with a stunning solo victory, taking a nationals double after denying Alex Dowsett (Movistar) what would have been a record-equalling sixth British time trial title, taking victory by just eight seconds on the Isle of Man in his first race since April.

The women’s event also saw an unexpected result as Hayley Simmonds (Team WNT), looking for a third consecutive national title, finished in fourth with victory going to Clare Rose (Visit Dallas DNA Pro Cycling).

There was also a double in Ireland, where Ryan Mullen (Cannondale-Drapac) won the road race and time trial, while the women’s road race went to Lydia Boylan (Team WNT) and the time trial to Eileen Burns.

Elsewhere Oliver Naessen (Ag2r La Mondiale) won the Belgian road race by a tyre width ahead of Wouter Wippert (Cannondale-Drapac), while Arnaud Démare (FDJ) beat Nacer Bouhanni (Cofidis)in France.

In Slovakia, Sagan won by nearly ten minutes (although it was Juraj, not Peter), while in Italy Elisa Longo Borghini (Wiggle High5) won both of the women’s race as Fabio Aru (Astana) won the men’s road race and Gianni Moscon (Team Sky) the time trial.

Tom Dumoulin (Team Sunweb) held onto the Dutch national colours for another year in incredibly hot conditions. The Giro winner took his third national time trial title by 24 seconds ahead of Stef Clement (LottoNL-Jumbo) over the 50km route in Montferland. The women’s event was won by Annemiek Van Vleuten (Orica-Scott).

Polish all rounder Michal Kwiatkowski showed he can still time trial with the best of them, regaining his Polish national time title beating Marcin Bialoblocki (CCC Sprandi Polkowice) by 1-15 over 39.6km. Kwiatkowski last won the title in 2014 besting four time winner Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe).

Bob Jungels (Quick-Step Floors) missed out on retaining his Luxembourg national time trial jersey for the third year in a row after losing to Jean-Pierre Drucker (BMC Racing) by just six seconds over the short 18.7km route in Remerschen. However he made amends a few days later with victory in the road race. Christine Majerus took both of the women’s titles.

Time trial champions (men/women)

Australia: Rohan Dennis (BMC Racing)/Katrin Garfoot (Orica-Scott)

Austria: Georg Preidler (Team Sunweb)/Martina Ritter (Drops)

Belarus: Stanislau Bazhkou (Minsk Cycling Club)/Tatsiana Sharakova (Minsk Cycling Club)

Belgium: Yves Lampaert (Quick-Step Floors)/ Ann-Sophie Duyck (Drops)

Costa Rica: Brian Salas/Mena Milagro (SAS-Macogep)

Chile: Jose Luis Rodriguez

Colombia: Jarlinson Pantana (Trek-Segafredo)/Ana Cristina Sanabria

Croatia: Matija Kvasina (Felbermayr-Simplon Wels)/Mia Radotic (BTC City Ljubljana)

Cyprus: Andreas Miltiadis/Marina Theodorou

Czech Republic: Jan Barta (Bora-Hansgrohe)/Nikola Noskova (Bepink Cogeas)

Denmark: Martin Toft Madsen (BHS-Almeborg)/Cecilie Uttrup Ludwig (Cervelo-Bigla)

Eritrea: Mekseb Debesay (Dimension Data)/Mossan Debesay

Estonia: Silber Mäoma/Liisi Rist

Ethiopia: Tsgabu Grmay (Bahrain-Merida)

Finland: Sasu Halme/Lotta Lepistö (Cervelo-Bigla)

France: Pierre Latour (Ag2r La Mondiale)/Audrey Cordon (Wiggle-High5)

Germany: Tony Martin (Katusha-Alpecin)/Trixi Worrack (Canyon-SRAM)

Great Britain: Steve Cummings (Dimension Data)/Claire Rose (Visit Dallas DNA Pro Cycling)

Greece: Polychronis Tzortzakis (RTS-Motion Racing)/Eleni Tsimpol

Guatemala: Manuel Rodas/Nicolle Bruderer (Tibco-SVB)

Hong Kong: Chun Wing Leung (HKSI Pro Cycling)/Yao Pang

Hungary: Janos Pelikan (Amplatz-BMC)/Monika Kiraly (SC Michela Fanini Rox)

Ireland: Ryan Mullen (Cannondale-Drapac)/Eileen Burns (Ballymena RC)

Israel: Guy Sagiv (Israel Cycling Academy)/Shani Bloch-Davidov (Team Veloconcept Women)

Italy: Gianni Moscon (Team Sky)/Elisa Longo Borghini (Wiggle High5)

Japan: Ryota Nishizono (Bridgeston Anchor)/Eri Yonamine (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope)

Kazakhstan: Zhandow Bizhigitov (Astana)/Natalya Sokovnina (Servetto Giusta)

Latvia: Aleksejs Saramotins (Bora-Hansgrohe)/Lija Laizane (Aromitalia Vaiano)

Lithuania: Ignatus Konovalovas (FDJ)/Ernesta Strainyte

Luxembourg: Jean-Pierre Drucker (BMC Racing)/Christine Majerus (Boels-Dolmans)

Mauritius: Christopher Lagane

Moldova: Nicolae Tanovitchii

Morocco: Mouhssine Lahsaini/Nadia Skoukdi

Namibia: Till Drobisch/Vera Adrian (Bizkaia-Durango)

Netherlands: Tom Dumoulin (Team Sunweb)/Annemiek Van Vleuten (Orica-Scott)

New Zealand: Jack Bauer (Quick-Step Floors)/Jaime Nielsen

Norway: Edvald Boasson Hagen (Dimension Data)/Vita Heine (Hitec Products)

Poland: Michal Kwiatkowski (Team Sky)/Katarzyna Pawlowska (Boels-Dolmans)

Portugal: Domingos Gonçalves (Radio Popular Boavista)

Puerto Rico: Xavier Santana/Donelys Cariño

Russia: Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin)/Ksenia Tsymbalyuk

Rwanda: Adrien Niyonshuti (Dimension Data)/Beatha Ingabire

Serbia: /Jelena Eric (BTC City Ljubljana)

Singapore: /Yi Wei Luo

Slovakia: Marek Canecky (Amplatz-BMC)/Janka Stevkova

Slovenia: Jan Polanc (UAE Team Emirates)/Ursa Pintar (BTC City Ljubljana)

South Africa: Daryl Impey (Orica-Scott)/Ashleigh Moolman-Pasio (Cervelo-Bigla)

Spain: Jonathan Castroviejo (Movistar)/Lourdes Oyarbide (Bizkaia-Durango)

Sweden: Tobias Ludvigsson (FDJ)/Lisa Norden

Switzerland: Stefan Küng (BMC Racing Team)/Marlen Reusser

USA: Joey Rosskopf (BMC Racing)/Amber Neben (Team Veloconcept Women)

Ukraine: Oleksandr Polivoda (Kolss Cycling Team)/Yevgenia Vysotska (Conceria Zabri-Fanini)

Venezuela: Pedro Gutierrez/Lilibeth Chacón

Road race champions (men/women)

Australia: Miles Scotson (BMC Racing)/Katrin Garfoot (Orica-Scott)

Austria: Gregor Mühlberger (Bora-Hansgrohe)/Martina Ritter (Drops)

Belarus: Nikolai Shumov

Belgium: Oliver Naesen (Ag2r La Mondiale)/Jolien D’Hoore (Wiggle High5)

Canada: Allison Beveridge (Rally Cycling Women)

Colombia: Sergio Henao (Team Sky)/Luisa Fernanda Naranjo

Costa Rica: /Natalia Navarro

Croatia: Josip Rumac (Synergy Baku)/Mia Radotic (BTC City Ljubljana)

Cuba: /Alenis Sierra (Astana)

Cyprus Alexandros Agrotis/Antri Christoforou (Servetto Giusta)

Czech Republic: Zdenek Stybar (Quick-Step Floors)/Nikola Nosková (Bepink Cogeas)

Denmark: Mads Pedersen (Trek-Segafredo)/Camilla Møllebro (Team Veloconcept Women)

Eritrea: Meron Abraham

Ethiopia: Hailemelekot Hailu

Finland: Matti Manninen (Team Fixit.no)/Lotta Lepistö (Cervelo Bigla)

France: Arnaud Démare (FDJ)/Charlotte Bravard (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope)

Germany: Marcus Burghardt (Bora-Hansgrohe)/Lisa Klein (Cervelo-Bigla)

Great Britain: Steve Cummings (Dimension Data)/Lizzie Deignan (Boels-Dolmans)

Hong Kong: Chun Wing Leung (HKSI Pro Cycling)/Qianyu Yang

Ireland: Ryan Mullen (Cannondale-Drapac)/Lydia Boylan (Team WNT)

Israel: Roy Goldstein (Israel Cycling Academy)/Omer Shapira (Giusfredi Bianchi)

Italy: Fabio Aru (Astana)/Elisa Longo Borghini (Wiggle High5)

Japan: Yusuke Hatanaka (Team UKYO)/Eri Yonamine (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope)

Kazakhstan: Artyon Zakharov (Astana)/Tatyana Geneleva (Astana)

Latvia: Krists Neilands (Israel Cycling Academy)/Lija Laizane (Aromitalia Vaiano)

Lithuania: Ignatus Konovalovas (FDJ)

Luxembourg: Bob Jungels (Quick-Step Floors)/Christine Majerus (Boels-Dolmans)

Moldova: Eduard Grosu (Nippo-Vini Fantini)

Morocco: Essaïd Abelouache/Nadia Skoukdi

Namibia: Till Drobisch/Vera Adrian (Bizkaia-Durango)

Netherlands: Ramon Sinkeldam (Team Sunweb)/Chantal Blaak (Boels-Dolmans)

New Zealand: Joseph Cooper (IsoWhey Sports SwissWellness)/Rushlee Buchanan (UnitedHealthcare)

Norway: Rasmus Tiller (Joker-Icopal)/Vita Heine (Hitec Products)

Poland: Adrian Kurek (CCC Sprandi Polkowice)/Karolina Karasiewicz

Portugal: Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo)

Romania: Marius Petrache/Ana Covrig (Top Girls Fassa Bortolo)

Russia: Alexander Porsev (Gazprom-Rusvelo)/Anastasia Iakovenko

Rwanda: Gasore Hategeka/Beatha Ingabire

Singapore: Choon Huat Goh (Terengganu Cycling Team)/Yi Wei Luo

Slovakia: Juraj Sagan (Bora-Hansgrohe)/Alzbeta Pavlendova

Slovenia: Luka Mezgec (Orica-Scott)

South Africa: Reinhardt Janse van Rensberg (Dimension Data)/Heidi Dalton (Aromitalia Vaian)

Spain: Jesus Herrada (Movistar)/Sheyla Gutierrez (Cylance Pro Cycling)

Sweden: Kim Magnusson (Tre Berg-Postnord)/Sara Penton (Team VeloConcept Women)

Switzerland: Silvan Dillier (BMC Racing)/Nicole Hanselmann (Cervelo-Bigla)

USA: Larry Warbasse/Amber Neben (Team Veloconcept Women)

Ukraine: Vitaliy Buts (Kolss)/Yevgenia Vysotska