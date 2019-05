Tour of California 2019 start list

A total of 19 teams have been announced for the men’s Tour of California 2019 (May 12-18), including 13 squads from the UCI’s top-tier WorldTour.

Among those riders already confirmed for the American stage race are sprinters Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), and Mark Cavendish (Dimension Data).

Bahrain-Merida’s Rohan Dennis will take up leadership duties for his team, while Richie Porte (Trek-Segafredo) will make his return to racing at the US stage race.

Overall winner in 2018 Egan Bernal (Team Ineos) will not return to the race this year, as he was set for a leadership role at the Giro d’Italia but is currently out injured.

Meanwhile, 16 teams will take part in the women’s race over May 16-18.

2019 Amgen Tour of California start list

Team Ineos (GBr) – confirmed

BASSO Leonardo (Ita)

DE LA CRUZ David (Esp)

DOULL Owain (GBr)

HALVORSEN Kristoffer (Nor)

MOSCON Gianni (Ita)

ROSA Diego (Ita)

ROWE Luke (GBr)

Jumbo-Visma (Ned)

BENNETT George (NZl)

HOFSTEDE Lennard (Ned)

DE TIER Floris (Bel)

VAN POPPEL Danny (Ned)

ROOSEN Timo (Ned)

LINDEMAN Bert-Jan (Ned)

Bahrain-Merida (Brn) – confirmed

DENNIS Rohan (Aus)

SIEBERG Marcel (Ger)

GARCÍA CORTINA Iván (Esp)

BAUHAUS Phil (Ger)

HAUSSLER Heinrich (Aus)

PERNSTEINER Hermann (Aut)

Trek-Segafredo (USA) – confirmed

PORTE Richie (Aus)

DEGENKOLB John (Ger)

SKUJIŅŠ Toms (Lat)

STETINA Peter (USA)

REIJNEN Kiel (USA)

PEDERSEN Mads (Den)

EG Niklas (Den)

Astana Pro Team (Kaz) – confirmed

BALLERINI Davide (Ita)

CORT Magnus (Den)

CONTRERAS Rodrigo (Col)

FOMINYKH Daniil (Kaz)

DE VREESE Laurens (Bel)

HOULE Hugo (Can)

GREGAARD Jonas (Den)

Bora-Hansgrohe (Ger) – confirmed

SAGAN Peter (Svk)

SCHACHMANN Maximilian (Ger)

BAŠKA Erik (Svk)

GROßSCHARTNER Felix (Aut)

GATTO Oscar (Ita)

SAGAN Juraj (Svk)

OSS Daniel (Ita)

Deceuninck – Quick-Step (Bel) – confirmed

JAKOBSEN Fabio (Ned)

ASGREEN Kasper (Den)

CAVAGNA Rémi (Fra)

DECLERCQ Tim (Bel)

MØRKØV Michael (Den)

RICHEZE Maximiliano (Arg)

ŠTYBAR Zdeněk (Cze)

EF Education First (USA)

VAN GARDEREN Tejay (USA)

HIGUITA Sergio (Col)

URÁN Rigoberto (Col)

UAE Team Emirates (UAE) – confirmed

POGAČAR Tadej (Slo)

PHILIPSEN Jasper (Bel)

ĐURASEK Kristijan (Cro)

FERRARI Roberto (Ita)

LAENGEN Vegard Stake (Nor)

MUÑOZ Cristian Camilo (Col)

OLIVEIRA Rui (Por)

Dimension Data (RSA)

CAVENDISH Mark (GBr)

Katusha-Alpecin (Sui)

BOSWELL Ian (USA)

CCC Team (Pol) – confirmed

BARTA Will (USA)

BERNAS Paweł (Pol)

GESCHKE Simon (Ger)

SAJNOK Szymon (Pol)

SCHÄR Michael (Sui)

VAN HOECKE Gijs (Bel)

ZOIDL Riccardo (Aut)

Cofidis, Solutions Crédits (Fra) – confirmed

BOUHANNI Nacer (Fra)

ATAPUMA Darwin (Col)

MATÉ Luis Ángel (Esp)

LE TURNIER Mathias (Fra)

HANSEN Jesper (Den)

BERHANE Natnael (Eri)

FORTIN Filippo (Ita)

Sunweb (Ger) – confirmed

BOL Cees (Ned)

CURVERS Roy (Ned)

FRÖHLINGER Johannes (Ger)

NIEUWENHUIS Joris (Ned)

PEDERSEN Casper (Den)

STORER Michael (Aut)

WALSCHEID Max (Ger)

Hagens Berman Axeon (USA)

Israel Cycling Academy (Isr) – confirmed

ÁVILA Edwin (Col)

SAGIV Guy (Isr)

GOLDSTEIN Roy (Isr)

BADILATTI Matteo (Sui)

SCHREURS Hamish (NZl)

CATAFORD Alexander (Can)

ENGER Sondre Holst (Den)

Rally UHC Cycling (USA)

Novo Nordisk (USA) – confirmed

BRAND Sam (GBr)

CALABRIA Fabio (Aus)

HENTTALA Joonas (Fin)

KUSZTOR Péter (Hun)

LOZANO David (Esp)

PERON Andrea (Ita)

PLANET Charles (Fra)

United States (USA) – confirmed

BOARDMAN Samuel (USA)

BRYON Miguel (USA)

HERNANDEZ Michael (USA)

HOEHN Alex (USA)

MCCABE Travis (USA)

STITES Tyler (USA)

SWIRBUL Keegan (USA)

2019 Amgen Tour of California Women’s Race start list

Canyon-SRAM Racing (Ger)

CROMWELL Tiffany (Aus)

NIEWIADOMA Katarzyna (Pol)

RYAN Alexis (USA)

Bepink (Ita)

Astana Womens Team (Ita)

SIERRA Arlenis (Cub)

Boels – Dolmans Cycling Team (Ned)

BLAAK Chantal (Ned)

HALL Katie (USA)

CCC – Liv (Pol)

MOOLMAN Ashleigh (RSA)

Cogeas – Mettler Pro Cycling Team (Rus)

Drops (GBr)

Hagens Berman-Supermint Pro Cycling Team (USA)

Rally UHC Cycling Women (USA)

WHITE Emma (USA)

TWENTY20 Pro Cycling (USA)

DYGERT Chloe (USA)

Swapit Agolico (Mex)

Sunweb (Ger)

LABOUS Juliette (Fra)

RIVERA Coryn (USA)

Tibco – SVB (USA)

RYAN Kendall (USA)

Trek-Segafredo Women (USA)

WINDER Ruth (USA)

DEIGNAN Elizabeth (GBr)

WILES Tayler (USA)

LEPISTÖ Lotta (Fin)

Valcar Cylance Cycling (Ita)

BALSAMO Elisa (Ita)

WNT-Rotor Pro Cycling (Ger)

BRENNAUER Lisa (Ger)