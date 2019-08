The Tour of Poland is the first stage race following the Tour de France, an for that reason only a few names line up for both racing.

The first three days are for the sprinters, with Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) and Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) two of the big names expected to compete for stage wins, with Mark Cavendish (Dimension Data) also returning to racing following his Tour de France omission.

>>> ‘I took a week or so off the bike to get my head straight’: Mark Cavendish ready for return to racing in Poland

As the road heads uphill, Miguel Ángel López (Astana) Rafał Majka (Bora-Hansgrohe), Sergio Higuita (EF Education First) and Diego Ulissi (UAE Team Emirates) are expected to compete in the overall classification.

Here are the 147 riders taken part in the Tour of Poland 2019.

Tour of Poland 2019 start list

Team Ineos

1. DOULL Owain

2. GEOGHEGAN HART Tao

3. GOŁAŚ Michał

4. Kiryienka Vasil

5. PUCCIO Salvatore

6. SIVAKOV Pavel

7. SWIFT Ben

Deceuninck – Quick-Step

11. CAVAGNA Rémi

12. JAKOBSEN Fabio

13. JUNGELS Bob

14. KNOX James

15. SABATINI Fabio

16. SERRY Pieter

17. VAKOČ

Bora-Hansgrohe

21. ACKERMANN Pascal

22. BENEDETTI Cesare

23. BODNAR Maciej

24. FORMOLO Davide

25. MAJKA Rafał

26. POLJAŃSKI Paweł

27. SELIG Rüdiger

Jumbo-Visma

31. HOFSTEDE Lennard

32. GESINK Robert

33. POWLESS Neilson

34. TOLHOEK Antwan

35. VAN DER HOORN Taco

36. VAN POPPEL Danny

37. VINGEGAARD Jonas

Astana

41. CATALDO Dario

42. CONTRERAS Rodrigo

43. HIRT Jan

44. IZAGIRRE Ion

45. KUDUS Merhawi

46. LÓPEZ Miguel Ángel

47. STALNOV Nikita

UAE Team Emirates

51. CONSONNI Simone

52. CONTI Valerio

53. GAVIRIA Fernando

54. MORI Manuele

55. RAVASI Edward

56. PETILLI Simone

57. ULISSI Diego

Movistar

61. ANACONA Winner

62. BETANCUR Carlos

63. FERNÁNDEZ Rubén

64. PRADES Eduard

65. ROJAS José Joaquín

66. SEPÚLVEDA Eduardo

67. VALLS Rafael

Bahrain-Merida

71. FENG Chun Kai

72. MOHORIČ Matej

73. NOVAK Domen

74. PERNSTEINER Hermann

75. PIBERNIK Luka

76. POZZOVIVO Domenico

77. TRATNIK Jan

Groupama-FDJ

81. ARMIRAIL Bruno

82. DELAGE Mickaël

83. FRANKINY Kilian

84. SARREAU Marc

85. SEIGLE Romain

86. THOMAS Benjamin

87. VINCENT Léo

Team Sunweb

91. KRAGH ANDERSEN Asbjørn

92. HAMILTON Chris

93. HINDLEY Jai

94. POWER Robert

95. KANTER Max

96. STORER Michael

97. WALSCHEID Max

Mitchelton-Scott

101. BEWLEY Sam

102. EDMONDSON Alex

103. GRMAY Tsgabu

104. HOWSON Damien

105. MEZGEC Luka

106. NIEVE Mikel

107. SCHULTZ Nick

EF Education First

111. MODOLO Sacha

112. BROWN Nathan

113. HIGUITA Sergio

114. BENNETT Sean

115. OWEN Logan

116. VAN DEN BERG Julius

117. VILLALOBOS Luis

Trek-Segafredo

121. BEPPU Fumiyuki

122. BRAMBILLA Gianluca

123. CONCI Nicola

124. DEGENKOLB John

125. GOGL Michael

126. PEDERSEN Mads

Ag2r La Mondiale

131. BOUCHARD Geoffrey

132. CHEVRIER Clément

133. DILLIER Silvan

134. GENIEZ Alexandre

135. JAUREGUI Quentin

136. LATOUR Pierre

137. VENTURINI Clément

Lotto-Soudal

141. ARMÉE Sander

142. HAGEN Carl Fredrik

143. LAMBRECHT Bjorg

144. MARCZYŃSKI Tomasz

145. VANHOUCKE Harm

146.WALLAYS Jelle

147. WOUTERS Enzo

CCC

151. ANTUNES Amaro

152. GESCHKE Simon

153. GRADEK Kamil

154. MARECZKO Jakub

155. OWSIAN Łukasz

156. PAUWELS Serge

157. BERNAS Paweł

Katusha-Alpecin

161. BATTAGLIN Enrico

162. FABBRO Matteo

163. HOLLENSTEIN Reto

164. KOCHETKOV Pavel

165. NAVARRO Daniel

166. Špilak Simon

167. STRAKHOB Dmitry

Dimension Data

171. CAVENDISH Mark

172. DE BOD Stefan

173. EISEL Bernhard

174. GASPAROTTO Enrico

175. MÄDER Gino

176. O’CONNOR Ben

177. VENTER Jaco

Poland

181. CIEŚLIK Paweł

182. FRANCZAK Paweł

183. KACZMAREK Jakub

184. KUREK Adrian

185. PATERSKI Maciej

186. REKITA Szymon

187. RUTKIEWICZ Marek

Cofidis

191. ATAPUMA Darwin

192. EDET Nicolas

193. FORTIN Filippo

194. HANSEN Jesper

195. HERRADA José

196. LE TURNIER Mathias

197. MATÉ Luis Ángel

Gazprom-RusVelo

201. ARSLANOV Ildar

202. CHERKASOV Nikolay

203. ROVNY Ivan

204. SHALUNOV Evgeny

205. SHILOV Sergey

206. STASH Mamyr

207. VLASOV Aleksandr

Novo Nordisk

211. BRAND Sam

212. HENTTALA Joonas

213. KAMSTRA Brian

214. KUSZTOR Péter

215. LOZANO David

216. PERON Andrea

217. PLANET Charles