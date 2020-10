Giro d’Italia 2020: Rider start times for the opening stage one time trial

The opening stage of the 2020 Giro d’Italia is a 15.1km time trial from Monreale to Palermo on the Mediterranean island of Sicily.

The course starts with a downhill before levelling off towards the finish, with world time trial champion Filippo Ganna (Ineos) hotly tipped to take the maglia rosa at his home Grand Tour and delight Italian fans.

For the overall contenders, the day will end with time gaps. Ganna’s team-mate Geraint Thomas is relishing a Grand Tour with three time trials, while Mitchelton-Scott’s Simon Yates says the course is the “worst time trial I could ever imagine”. Oh, and be on the lookout for EF’s duck helmets.

British time trial champion Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation) is the first off the start ramp at 13:15:00 CET), while Bora-Hansgrohe’s Rafał Majka will be the last to set off at 16:10:00, with all 176 riders setting off a minute apart.

Here’s some useful information on how you can watch the 2020 Giro d’Italia depending on your location. And remember, all timings are Central European Summer Time – in Britain, start times will be one hour earlier.

Giro d’Italia 2020, stage one: Monreale to Palermo (15.1km) start times

Riders to watch

All riders

13:15:00 DOWSETT Alex ISN GBR

13:16:00 BILBAO Pello TMB ESP

13:17:00 SPREAFICO Matteo THR ITA

13:18:00 CAMPENAERTS Victor NTT BEL

13:19:00 MAŁECKI Kamil CCC POL

13:20:00 ROMANO Francesco BCF ITA

13:21:00 HAMILTON Chris SUN AUS

13:22:00 BOARO Manuele AST ITA

13:23:00 CONCI Nicola TFS

13:24:00 CRADDOCK Lawson EF1 USA

13:25:00 GASTAUER ALM LUX

13:26:00 MATHIS Marco COF GER

13:27:00 ALMEIDA João DQT POR

13:28:00 RICHEZE Max UAD ARG

13:29:00 HARPER Chris TJV AUS

13:30:00 SWIFT Ben IGD GBR

13:31:00 PELLAUD Simon ANS SUI

13:32:00 SAMITIER Sergio MOV ESP

13:33:00 DIBBEN Jonathan LTS GBR

13:34:00 MEYER Cameron MTS AUS

13:35:00 FRANKINY Killian GFC SUI

13:36:00 SAGAN Peter BOH SVK

13:37:00 NAVARRO Daniel ISN ESP

13:38:00 PERNSTEINER Hermann TBM AUT

13:39:00 VAN EMPEL Etienne THR NED

13:40:00 MEINTJES Louis NTT RSA

13:41:00 ČERNY Josef CCC CZE

13:42:00 LONARDI Giovanni THR ITA

13:43:00 OOMEN Sam SUN NED

13:44:00 GREGAARD Jonas AST DEN

13:45:00 MOSCA Jacopo TFS ITA

13:46:00 KANGERT Tanel EF1 EST

13:47:00 BOUCHARD Geoffrey ALM FRA

13:48:00 EDET Nicolas COF FRA

13:49:00 MASNADA Fausto DQT ITA

13:50:00 GAVIRIA Fernando UAD COL

13:51:00 PFINGSTEN Christoph TJV GER

13:52:00 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP

13:53:00 RAVANELLI Simone ANS ITA

13:54:00 RUBIO Einer Augusto MOV COL

13:55:00 HOLMES Matthew LTS GBR

13:56:00 YATES Simon MTS GBR

13:57:00 SINKELDAM Ramon GFC NED

13:58:00 BENEDETTI Cesare BOH ITA

13:59:00 BRÄNDLE Matthias ISN AUT

14:00:00 TRATNIK Jan TBM SLO

14:01:00 ZARDINI Edoardo THR ITA

14:02:00 O’CONNOR Ben NTT AUS

14:03:00 GRADEK Kamil CCC POL

14:04:00 COVILI Luca BCF ITA

14:05:00 DENZ Nico SUN GER

14:06:00 FELLINE Fabio AST ITA

14:07:00 BRAMBILLA Gianluca TFS ITA

14:08:00 WHELAN James EF1 AUS

14:09:00 WARBASSE Larry ALM USA

14:10:00 HANSEN Jesper COF DEN

14:11:00 KNOX James DQT GBR

14:12:00 MOLANO Juan Sebastián UAD COL

14:13:00 FOSS Tobias TJV NOR

14:14:00 DENNIS Rohan IGD AUS

14:15:00 BISOLTI Alessandro ANS ITA

14:16:00 PEDRERO Antonio MOV ESP

14:17:00 VANHOUCKE Harm LTS BEL

14:18:00 HAMILTON Lucas MTS AUS

14:19:00 SCOTSON Miles GFC AUS

14:20:00 GAMPER Patrick BOH AUT

14:21:00 ZABEL Rick ISN GER

14:22:00 CAPECCHI Eros TBM ITA

14:23:00 ROTA Lorenzo THR ITA

14:24:00 GHEBREIGZABHIER Amanuel NTT ERI

14:25:00 ZAKARIN Ilnur CCC RUS

14:26:00 ZANA Filippo BCF ITA

14:27:00 TUSVELD Martijn SUN NED

14:28:00 CONTRERAS Rodrigo AST COL

14:29:00 NIBALI Antonio TFS ITA

14:30:00 BENNETT Sean EF1 USA

14:31:00 HÄNNINEN Jaakko ALM FIN

14:32:00 ROSSETTO Stéphane COF FRA

14:33:00 SERRY Pieter DQT BEL

14:34:00 BJERG Mikkel UAD DEN

14:35:00 VAN EMDEN Jos TJV NED

14:36:00 THOMAS Geraint IGD GBR

14:37:00 BAIS Mattia ANS ITA

14:38:00 SEPÚLVEDA Eduardo MOV ARG

14:39:00 DE GENDT Thomas LTS GER

14:40:00 HEPBURN Michael MTS AUS

14:41:00 GUARNIERI Jacopo GFC ITA

14:42:00 FABBRO Matteo BOH ITA

14:43:00 BARBIER Rudy ISN FRA

14:44:00 BATTAGLIN Enrico TBM ITA

14:45:00 WACKERMANN Luca THR ITA

14:46:00 SOBRERO Matteo NTT ITA

14:47:00 KOCHETKOV Pavel CCC RUS

14:48:00 TONELLI Alessandro BCF ITA

14:49:00 HINDLEY Jai SUN AUS

14:50:00 RODRÍGUEZ Óscar AST ESP

14:51:00 BERNARD Julien TFS FRA

14:52:00 CAICEDO Jonathan Klever EF1

14:53:00 GALLOPIN Tony ALM FRA

14:54:00 LE TURNIER Mathias COF FRA

14:55:00 BALLERINI Davide DQT ITA

14:56:00 DOMBROWSKI Joe UAD USA

14:57:00 BOUWMAN Koen TJV USA

14:58:00 GANNA Filippo IGD ITA

14:59:00 RUMAC Josip ANS CRO

15:00:00 CARRETERO Héctor MOV ESP

15:01:00 ARMÉE Sander LTS BEL

15:02:00 BOOKWALTER Brent MTS USA

15:03:00 GUGLIEMI Simon GFC FRA

15:04:00 POLJANSKI Paweł BOH POL

15:05:00 SAGIV Guy ISN ISR

15:06:00 ARASHIRO Yukiya TBM JAP

15:07:00 FRAPPORTI Marco THR ITA

15:08:00 WYSS Danilo NTT SUI

15:09:00 ROSSKOPF Joey CCC USA

15:10:00 MAZZUCCO Fabio BCF ITA

15:11:00 HAGA Cha SUN USA

15:12:00 VLASOV Aleksandr AST RUS

15:13:00 WEENING Pieter TFS NED

15:14:00 MORTON Lachlan EF1 AUS

15:15:00 BIDARD François ALM FRA

15:16:00 CONSONNI Simone COF ITA

15:17:00 HONORÉ Mikkel DQT DEN

15:18:00 CONTI Valerio UAD ITA

15:19:00 TOLHOEK Antwan TJV NED

15:20:00 NARVÁEZ Jhonatan IGD ECU

15:21:00 CEPEDA Jefferson Alexander ANS ECU

15:22:00 VILLELLA Davide MOV ITA

15:23:00 HANSEN Adam LTS AUS

15:24:00 HOWSON Damien MTS AUS

15:25:00 KONOVALOVAS Iganatas GFC LTU

15:26:00 BODNAR Maciej BOH POL

15:27:00 CATAFORD Alexander ISN CAN

15:28:00 NOVAK Domen TMB SLO

15:29:00 BEVILACQUA Simone THR ITA

15:30:00 SUNDERLAND Dylan NTT AUS

15:31:00 DE LA PARTE Victor CCC ESP

15:32:00 CARBONI Giovanni BCF ITA

15:33:00 MATTHEWS Michael SUN AUS

15:34:00 LÓPEZ Miguel Ángel AST COL

15:35:00 CICCONE Giulio TFS ITA

15:36:00 GUERREIRO Ruben EF1 POR

15:37:00 PARET-PEINTRE Aurélien ALM FRA

15:38:00 HAAS Nathan COF AUS

15:39:00 KEISSE Iljo DQT BEL

15:40:00 ULISSI Diego UAD ITA

15:41:00 MARTIN Tony TJV GBR

15:42:00 GEOGHEGAN HART Tao IGD GBR

15:43:00 RESTREPO Jhonatan ANS COL

15:44:00 CATALDO Dario MOV ITA

15:45:00 HAGEN Carl Frederik LTS NOR

15:46:00 HAIG Jack MTS AUS

15:47:00 DÉMARE Arnaud GFC FRA

15:48:00 KONRAD Patrick BOH AUT

15:49:00 CIMOLAI Davide ISN ITA

15:50:00 PADUN Mark TBM UKR

15:51:00 VISCONTI Giovanni THR ITA

15:52:00 POZZOVIVO Domenico NTT ITA

15:53:00 VALTER Attila CCC HUN

15:54:00 FIORELLI Filippo BCF

15:55:00 KELDERMAN Wilco SUN NED

15:56:00 FUGLSANG Jakob AST DEN

15:57:00 NIBALI Vincenzo TFS ITA

15:58:00 CLARKE Simon EF1 AUS

15:59:00 VENDRAME Andrea ALM ITA

16:00:00 VIVIANI Elia COF ITA

16:01:00 HODEG Álvaro José DQT COL

16:02:00 MCNULTY Brandon UAD USA

16:03:00 KRUIJWISJK Steven TJV NED

16:04:00 PUCCIO Salvatore IGD ITA

16:05:00 CHIRICO Luca ANS ITA

16:06:00 TORRES Albert MOV ESP

16:07:00 OLDANI Stefano LTS

16:08:00 AFFINI Edoardo MTS ITA

16:09:00 THOMAS Benjamin GFC FRA

16:10:00 MAJKA Rafał BOH POL